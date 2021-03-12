Копеечное подорожание. Рост цен на АИ-92 не коснется АЗС

Оптовые цены на бензин АИ-92 подскочили до 55,75 тысячи рублей за тонну. Ценник стал рекордным с мая 2018 года. Почему растут цены на топливо и чего ждать россиянам в ближайшей перспективе, разбирался «360».

По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость АИ-92 на торгах увеличилась на 1,71%. С начала года его цена на бирже поднялась на 12,3%. В Минэнерго связали рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС с несколькими факторами. Среди них — колебание оптовых цен на внутреннем рынке на фоне сезонного спроса на топливо, общее изменение индекса потребительских цен с начала года и частично выросший спрос на бензин и дизель из-за морозов.

С чем связан рост цен?

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «360» напомнил, что весной 2018 года тоже был скачок цен — в апреле и мае. Ситуация заставила власти принять различные механизмы, в дело вмешался президент, были временно отменены акцизы и заключено соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании стоимости топлива.

Эксперт заметил, что АИ-92 — топливо относительно низкого качества. Работают на нем автомобили, связанные со сферой обслуживания, перевозкой, ЖКХ и так далее. Для «среднего сегмента» транспортных средств чаще все же используют 95-й.

«Соглашусь, что причины, названные Минэнерго, имеют место. Но я бы еще сказал про другое: уже не первый год резкий рост цен на оптовом рынке связан с периодами, когда так же резко растет стоимость нефти, и при этом рубль особо не укрепляется. Это было в конце прошлого года, в ноябре, в январе этого», — сказал Пикин. Внешний экспортный рынок в рублях, пояснил он, становится более привлекательным. Цена нефти и нефтепродуктов выросла, доллар при этом не упал.

В рублях поставлять за рубеж становится более выгодно, чем на внутренний рынок, это и приводит к росту цен Сергей Пикин директор Фонда энергетического развития.

Бензин на АЗС дорожает на копейки

Чтобы ситуация не коснулась розницы, существует механизм демпфера, или обратного акциза. Он позволяет нивелировать разницу «между ценами внутри страны и вовне, чтобы не было мотивации поставлять все в отдельный внешний рынок».

«Демпфер нормализует ситуацию, и цены на рознице не растут такими темпами, как на опте. На опте они могут на несколько процентов вырасти, а ценники на АЗС с начала года увеличились на несколько десятков копеек», — объяснил разницу эксперт по энергетике.

Правительство при этом ставит задачу контролировать и сдерживать цены именно на заправках. В прошлом году они выросли в пределах инфляции. Ожидается, что в 2021-м ситуация будет складываться аналогичным образом.

«Правительство ставит задачу удержать цены в пределах инфляции. Несколько лет [они] с этим справлялись и сейчас, думаю, справятся. Правда, инфляция тоже вырастет», — заключил Пикин.