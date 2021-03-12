Копеечное подорожание. Рост цен на АИ-92 не коснется АЗС
Оптовые цены на бензин АИ-92 подскочили до 55,75 тысячи рублей за тонну. Ценник стал рекордным с мая 2018 года. Почему растут цены на топливо и чего ждать россиянам в ближайшей перспективе, разбирался «360».
По данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ), стоимость АИ-92 на торгах увеличилась на 1,71%. С начала года его цена на бирже поднялась на 12,3%. В Минэнерго связали рост стоимости бензина и дизельного топлива на российских АЗС с несколькими факторами. Среди них — колебание оптовых цен на внутреннем рынке на фоне сезонного спроса на топливо, общее изменение индекса потребительских цен с начала года и частично выросший спрос на бензин и дизель из-за морозов.
С чем связан рост цен?
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в беседе с «360» напомнил, что весной 2018 года тоже был скачок цен — в апреле и мае. Ситуация заставила власти принять различные механизмы, в дело вмешался президент, были временно отменены акцизы и заключено соглашение с нефтяными компаниями о сдерживании стоимости топлива.
Эксперт заметил, что АИ-92 — топливо относительно низкого качества. Работают на нем автомобили, связанные со сферой обслуживания, перевозкой, ЖКХ и так далее. Для «среднего сегмента» транспортных средств чаще все же используют 95-й.
«Соглашусь, что причины, названные Минэнерго, имеют место. Но я бы еще сказал про другое: уже не первый год резкий рост цен на оптовом рынке связан с периодами, когда так же резко растет стоимость нефти, и при этом рубль особо не укрепляется. Это было в конце прошлого года, в ноябре, в январе этого», — сказал Пикин. Внешний экспортный рынок в рублях, пояснил он, становится более привлекательным. Цена нефти и нефтепродуктов выросла, доллар при этом не упал.
В рублях поставлять за рубеж становится более выгодно, чем на внутренний рынок, это и приводит к росту цен
Бензин на АЗС дорожает на копейки
Чтобы ситуация не коснулась розницы, существует механизм демпфера, или обратного акциза. Он позволяет нивелировать разницу «между ценами внутри страны и вовне, чтобы не было мотивации поставлять все в отдельный внешний рынок».
«Демпфер нормализует ситуацию, и цены на рознице не растут такими темпами, как на опте. На опте они могут на несколько процентов вырасти, а ценники на АЗС с начала года увеличились на несколько десятков копеек», — объяснил разницу эксперт по энергетике.
Правительство при этом ставит задачу контролировать и сдерживать цены именно на заправках. В прошлом году они выросли в пределах инфляции. Ожидается, что в 2021-м ситуация будет складываться аналогичным образом.
«Правительство ставит задачу удержать цены в пределах инфляции. Несколько лет [они] с этим справлялись и сейчас, думаю, справятся. Правда, инфляция тоже вырастет», — заключил Пикин.