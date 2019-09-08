Концерты, ретро-автомобили и салют: как отметили дни городов в Подмосковье

Сразу 12 городских округов Московской области отмечают свои дни рождения в выходные дни на уходящей неделе. Где-то дни города уже прошли, а в некоторых городских округах праздники еще продолжаются. О самых главных событиях, которые уже прошли в Подмосковье — в материале «360».

С Днем города поздравил жителей 12 городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев. На своей странице в Instagram он опубликовал видел с панорамными съемками всех населенных пунктов, которые на этих выходных отмечают свой день рождения.

С высоты птичьего полета на кадрах можно посмотреть на Николо-Угрешский монастырь в Дзержинском, парки в Долгопрудном, обелиск «Создателям космической техники» в Королеве, утопающие в зелени дома Красноармейска, красивый вид на реку в Лосино-Петровском. Увидеть жилые кварталы в Люберцах, прогулочные пространства в Шатуре, фонтаны Реутова, мост в Химках, новые дома в Черноголовке, музей Электростали и стадион Лобни.

«Энергичные, красивые города с большими возможностями. Желаю местным жителям здоровья и удачи!» — поздравил городские округа губернатор Московской области.

Меломанам из Химок повезло особенно — на день города перед жителями выступили группа Uma2rman, Полина Гагарина и другие артисты. Концерт прошел на арене «Химки». Бесплатные пригласительные разлетелись за несколько часов как горячие пирожки.

Жителям Люберец показали выставку ретро-автомобилей возле дворца спорта «Триумф». Горожане с удовольствием фотографировались с машинами, которых больше не увидеть на улицах — они стали частью истории.

В Электростали во время праздника был побит мировой рекорд — горожанам презентовали самый большой самовар. Ему даже имя дали — Самовар Самоварович. Его изготовили из той самой стали, в честь которой город получил свое название.

Жителям Королева показали лазерное шоу в честь 81-летия космической столицы России.

Поздравить жителей Лобни приехала популярная группа «Градусы».

В Дзержинском в рамках праздника на стадионе «Орбита» прошли спортивные соревнования.

А вечером, на центральной сцене жителей порадовал своими песнями певец Денис Майданов.

В Долгопрудном тематические площадки открылись во всех парках. После фестиваля колокольного звона по территории города проехали участники клуба «Ретро-автомобилей». Жители города поделились фотографиями исторических машин. «Автомобиль моего детства», — написал автор снимка.

Также в городе можно было покататься на воздушных шарах.

На главной площади Красноармейска выступили лучшие городские коллективы.

Город Лосино-Петровский тоже решил провести день города по-спортивному. Участники молодежной баскетбольной команды встретились на стадионе.

А вечером на центральной сцене города прошел праздничный концерт с участием группы «Божья коровка».

Выходные в городском округе Реутов удались. Вчера коллективы города днем показали свое мастерство горожанам.

Вечером все жители от души потанцевали под песни группы «Руки вверх».

В воскресенье торжества в городском округе продолжаются. Там встречают «Реутовские осенины».

С размахом отметил свой день рождения городской округ Шатура.

Для жителей устроили настоящий праздник с катанием на каруселях, которые не могли оставить равнодушным никого.

Вечером на площади началась настоящая дискотека с отличным звуком, которая закончилась праздничным салютом.

Жители городского округа Черноголовка еще только начали отмечать день рождения своего города. Администрация городского округа на своей странице в Instagram опубликовала афишу праздничных мероприятий. Жителям есть из чего выбрать.

Кульминацией праздника во всех подмосковных городских округов стали салюты.

Фейерверки — самое любимое зрелище на любом празднике, а если это день рождения любимого города, то наблюдать за с грохотом «распускающимися» в небе огненными цветами приятно вдвойне.