Концерты отменяются, а Ургант больше не зовет. Что натворил Руслан Белый

Руслан Белый рассказал, что ему отказали в нескольких выступлениях, и предположил, что попал в некий стоп-лист из-за слишком острых выступлений. Чиновники заявили, что стендаперу запретили выступать из-за отсутствия QR-кода. Однако похоже на то, что комиков начинают приучать сначала думать, а потом шутить.

Руслан Белый рассказал об отмене концертов

Руслан Белый заявил о том, что ему намеренно отменяли концерты. В беседе с Владимиром Бухаровым стендап-комик заявил, что ему отменили три из пяти выступлений, запланированных на осень. Юморист отметил, что непосредственно в Санкт-Петербурге якобы заявили, что именно ему нельзя там выступать.

По словам Белого, в нескольких городах не так прямо, но все же довольно понятно намекнули на то, что не хотят видеть юмориста на своих площадках. Комик рассказал, что он хотел провести пробные концерты в разных регионах России, чтобы оценить свою потенциальную востребованность.

Помимо концертов, отменилось и участие комика в телепрограмме «Вечерний Ургант». Он считает, что причиной такого бойкота могла стать тематика его шуток. Он предположил, что запрет исходил от администрации президента, а также что его внесли в некий стоп-лист.

Организаторы забыли предъявить QR-код

При этом на сайте петербургского Дворца культуры имени Ленсовета, где 16 октября был запланирован концерт Руслана Белого «Свой голос», опубликовано официальное пояснение. Там уточнили, что в последний момент мероприятие отменил комитет по культуре Санкт-Петербурга. Деньги за билеты зрителям пообещали вернуть.

В комитете по культуре согласились прокомментировать ситуацию. По словам чиновников, выступление стендап-комика не указали для согласования в репертуарном плане на октябрь ДК имени Ленсовета. Кроме того, у компании «Концерт-Стор», которая занималась организацией выступлений Руслана Белого, на момент подачи заявки не было необходимого QR-кода, рассказал сайт 78.ru.

Руслан Белый заявил, что не нарушал закон

В разговоре с «360» Руслан Белый уточнил, что никакой официальной причины отмены концертов ему не объявили. При этом стендапер утверждает, что он со своим директором проверил: нужный QR-код они получили. Однако его не было на тот момент, когда ДК подавала на согласование репертуар — это делается заранее, как минимум за месяц.

«В свою очередь могу сказать, что все выступления, которые у меня выходили на Youtube и телевидении, мы все консультируем с юристами, прежде чем выложить, дабы не нарушать законодательство РФ. Так что в этом ключе я не очень понимаю, откуда ноги растут», — сказал Руслан Белый.

Комик отказался комментировать свои финансовые потери, связанные с отменой концертов, и отметил, что не собирается жаловаться. Руслан Белый подчеркнул, что он живет по законам РФ, ничего не нарушает и не вполне понимает, в каком юридическом поле лежат отмены его концертов. Стендапер также выразил надежду на то, что здравый смысл все же восторжествует.

Охота на несмешные шутки

В последнее время стендап-комики все чаще ощущают на себе давление властей. Неудачная и не слишком смешная шутка внезапно стала грозить не потерей аудитории или нашествием интернет-хейтеров, а настоящим судебным преследованием. Так случилось с уроженцем Азербайджана, талышем по национальности и гражданином Белоруссии с видом на жительство в РФ Идраком Мирзализаде.

После серии публикаций в СМИ глупую шутку Мирзализаде оценили в 10 суток ареста. Несмотря на то, что коллеги стендапера, в том числе и Руслан Белый, записали видео с просьбой переменить это решение, комик отсидел свой срок, после чего его выдворили из страны: пребывание Мирзализаде в Российской Федерации было объявлено пожизненно нежелательным.

Некоторым комикам сомнительные шутки обходятся не так дорого. Ариана Лолаева и Саша Ни были вынуждены несколько раз публично принести извинения за глупое высказывание годичной давности. Также давняя шутка про башкирский народ заставила извиняться стендапера из Казани Артура Шамгунова.

Стендап-комик Илья Соболев, хотя и считает, что запретных тем для шуток нет, отметил необходимость самоцензуры. По его словам, можно по-разному пошутить на одну и ту же тему. И в первом случае это будет смешно, а во втором — оскорбительно. Соболев признался, что при подготовке выступления старается никого не обидеть. Однако, судя по истории с жителем Тольятти, получается это не всегда.