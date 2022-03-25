В Харьковской области подразделения ВС РФ взяли под контроль город Изюм. Россия обнаружила новые факты о причастности Минобороны США к разработкам биооружия на Украине. Власти Чернигова приказали взорвать мост, чтобы местные жители не смогли покинуть город.

Взятие Изюма

Российским военнослужащим к утру 24 марта удалось взять под полный контроль город Изюм в Харьковской области, сообщили в Минобороны РФ.

Вечером четверга силовики из Чечни, задействованные в спецоперации, освободили здание городской администрации в Мариуполе. Чеченский лидер Рамзан Кадыров уточнил, что оставшиеся в живых украинские националисты бросили занятые позиции.

Позже он добавил, что ВС России получили контроль над всем Левобережным районом города. Военные полностью зачистили жилые кварталы в восточной части Мариуполя, где проживают более 100 тысяч человек.

Накануне вечером и в ночь на 24 марта ВС РФ ударили высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по военным объектам Украины. По данными Минобороны, уничтожены 13 пусковых установок ЗРК. Среди них — девять С-300 и четыре «Бук-М1» в населенном пункте Даниловка. В Бахмуте удар пришелся на штаб соединения и склад ракетно-артиллерийского вооружения, а в Лисичанске били по временному пункту дислокации одного из нацбатальонов.

Российская авиация поразила 60 военных украинских объектов, в том числе два командных пункта, две реактивных системы залпового огня, четыре склада с боеприпасами, 47 районов скопления вооружения и военной техники ВСУ. Средства ПВО уничтожили два украинских беспилотника.

США и биолаборатории

Эксперты российских войск РХБЗ при анализе полученных документов вскрыли новые факты, которые доказывают непосредственную причастность Минобороны США к разработке компонентов биологического оружия на Украине.

Финансировал американские лаборатории в том числе фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена, сына президента США. Начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов заявил, что организация Байдена-младшего тесно связан с основными подрядчиками американского военного ведомства. В их число входит компания Metabiota. Вместе с с Black and Veach она поставляет оборудование для биолабораторий Соединенных Штатов по всему миру.

В Минобороны КНР указали на угрозу безопасности, которая исходит от размещенных в различных странах биологический лабораторий США.

Расстрел в Чернигове

Глава Чернигова и руководитель областной военной администрации поручили взорвать автомобильный мост через реку Десну в киевском направлении. Таким образом местные власти решили пресечь любые попытки местного населения покинуть город.

Инициативная группа мирных жителей обратилась к мэрии с просьбой организовать выход в безопасные районы. Люди объяснили свое желание тяжелейшей гуманитарной ситуацией: в городе из оставшихся 120 тысяч человек более половины больны и не получают медицинскую помощь, а в больницах засели боевики ВСУ и территориальной обороны.

Активистов задержали сотрудники СБУ. В Минобороны РФ уточнили, что несколько человек в последствии расстреляли.

Гуманитарная помощь

В Минобороны объявили о создании с 25 марта гуманитарного коридора, который позволит иностранным судам безопасно покинуть украинские порты. Планируется, что работать он будет ежедневно с 08:00 до 19:00.

Корабли не могут выйти в открытое море из-за угрозы обстрелов со стороны ВСУ и созданной Украиной минной опасности. В портах страны заблокированы 67 иностранных судов из 15 стран.

Тем временем нормальной практикой украинских военных стало вымогательство: деньги они требуют у людей, которые хотят эвакуироваться. Столкнувшись с возмущением мирных жителей, угрожают «найти» в машине оружие и «расстрелять как диверсанта».

Режимом тишины ВСУ пользуется для перегруппировки своих подразделений, пока Россия продолжает помогать населению Украины на подконтрольных российским военным территориях. Гуманитарные коридоры на киевском, черниговском, сумском, харьковском и мариупольском направлениях открывают ежедневно с 10:00.

В Международном комитете Красного Креста заметили, что Россия восемь лет помогала гуманитарной работе на Украине. Президент МККК Петер Маурер поблагодарил страну за сотрудничество.

В Минобороны также показали, как идет разминирование сельскохозяйственных угодий военными инженерами в Херсонской области. Администрация региона обратилась к России за помощью, поскольку близится посевная.