Контроль на границах Шенгенской зоны могут усилить. Но россиянам переживать из-за виз рано

Президент Франции заявил, что контроль границ в рамках Шенгенской зоны будет усилен в связи с возросшей террористической угрозой. Однако говорить о проблемах с визами для граждан всех стран пока рано. Скорее всего, пристальное внимание будет к выходцам из конкретных государств.

«Мы решили значительно усилить наш контроль границ в рамках Шенгенской зоны. Мы решили удвоить численность сил, которые развернуты на границах в рамках этого контроля: с 2,4 тысячи до 4,8 тысячи полицейских, жандармов, военных», — цитируют Макрона РИА «Новости».

Он также призвал «глубоко переосмыслить» правила Шенгенской группы и пообещал представить свои предложения по этому поводу в декабре.

Контроль усилят на наиболее угрожающих направлениях, откуда можно ждать мигрантов. Это сделают достаточно избирательно. Скорее всего, речь пойдет о границах с Италией и Испанией. Об этом «360» заявил эксперт по Франции Сергей Федоров.

«Там просачиваются нелегальные мигранты. Будет, наверное, также принятие каких-то единых стандартов в плане предоставления убежища. Не секрет, что мигранты зачастую ходят по странам ЕС, как по кругу, чтобы получить желаемое убежище. Все это — очень сложная проблема. Кто может поручиться, что среди этих беженцев нет агентов ИГ (запрещенная в РФ террористическая организация — прим. ред.)? Никто!» — подчеркнул собеседник.

Не факт, что Макрон добьется пересмотра правил Шенгенской группы. Это вопрос переговоров. Но Франция надеется, что будет председательствовать в 2022 году в Совете ЕС и это даст ей больше полномочий.

Нападения в ЕС и скандал с карикатурами

В конце октября главы государств, входящих в ЕС, приняли совместную декларацию о солидарности с Францией перед лицом терроризма и экстремизма. Это произошло на фоне нападений, которые случились в нескольких французских городах, а также в Вене. Так, в Ницце погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллаху акбар».

Все это произошло после заявлений Макрона в связи с убийством учителя в пригороде Парижа 16 октября. Тогда мужчина показал на уроке о свободе слова карикатуры на пророка Мухаммеда из журнала Charlie Hebdo, за что был обезглавлен.

В расправе подозревают 18-летнего Абдулаха Анзорова — молодого человека чеченского происхождения. Макрон отметил, что педагог погиб за то, что «учил детей свободе слова, свободе верить или не верить». После этого по всей Франции прошли акции памяти. Погибшему была посмертно присуждена высшая награда страны — орден Почетного легиона. На нескольких правительственных зданиях вывесили карикатуры на пророка Мухаммеда.