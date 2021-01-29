Восемь лет под водой. Как контр-адмирал Бедердинов обогнул Землю на подлодке

Причину смерти в пресс-службе не уточнили. Свои соболезнования также выразил губернатор Александр Дрозденко. Он отметил, что Бедердинов был выдающимся моряком-подводником.

«Владимир Арифуллович был настоящим офицером, человеком долга и чести, верным своему призванию. Его уважали и ценили за требовательность к себе и к подчиненным, за высокие нравственные качества, мудрость и доброжелательность», — говорится в сообщении.

Бедердинов родился 10 апреля 1947 года в городе Вышний Волочек Калининской области. В 1965 году он окончил среднюю школу с профессиональным специальным образованием «товаровед продовольственных и промышленных товаров» и был отправлен на учебу в Московский институт советской торговли. Но его больше привлекала морская романтика. В 1970 году он успешно окончил Военно-морское училище подводного плавания имени Ленинского Комсомола.

Восемь лет под водой

Владимир Бедердинов прошел вокруг Земли на подводном крейсере через пролив Дрейка на Камчатку в 1979 году. Членов экипажа наградили орденом Красного Знамени.

Из воспоминаний доктора технических наук Александра Чепурова, опубликованных в журнале «Энергия» в 1999 году, следует, что самым сложным участком маршрута был пролив Дрейка, соединяющий Тихий и Атлантический океаны и отделяющий остров Огненная Земля от Южных Шетландских островов.

«Он хотя и широк (около 900 километров) и глубиной до 5000 метров, но из-за айсбергов чрезвычайно опасен, тем более для подводных кораблей. Ориентировались в подводном мире с помощью гидроакустических и температурных датчиков», — вспоминал он.

Границу айсбергов моряки прошли только через семь дней. Когда температура воды за бортом резко падала и доходила до −2 градусов, корабль сбавлял ход. И «наступала необычная тишина».

В общей сложности Владимир Бедердинов провел под водой восемь лет. Он долго служил на флоте, командовал боевыми кораблями и соединениями ВМФ, успешно выполнял задачи командования.

В 1990 году Бедердинов возглавил учебный центр ВМФ в Сосновом Бору. Кроме того, он неоднократно избирался членом Общественной палаты Соснового Бора. В администрации отметили, что до последних дней своей жизни он оставался в строю и вел большую военно-патриотическую работу с молодежью.

Владимир Арифуллович был почетным гражданином города Сосновый Бор.