Конституция получила приоритет. Основной закон защитит россиян и суверенитет страны

Ни одно государство мира не позволяет вмешиваться в свои внутренние дела и диктовать, как ему вести внешнюю политику. Президент Владимир Путин внес поправку о том, что Конституция получит приоритет над международным законодательством. Это означает, что решения различных мировых ведомств станут действовать в России только при условиях, если они не ограничивают права и свободы человека и не противоречат основному закону страны.

Защита граждан и суверенитета

Впервые о том, чтобы дать приоритет российской Конституции над международным законодательством, Владимир Путин объявил в своем обращении к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что суверенитет россиян должен быть абсолютным и не должен зависеть от внешнего давления.

Для этого в стране создали мощные резервы, которые позволят государству защитить социальные права граждан и национальную экономику от попыток повлиять на нее извне. Для закрепления этой позиции президент предложил внести в Конституцию изменение, которое гарантирует приоритет главного закона страны в России.

«Это означает буквально следующее: требования международного законодательства и договоров, а также решения международных органов могут действовать на территории России только в той части, в которой они не влекут за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина, не противоречат нашей Конституции», — заявил Владимир Путин.

Опасное вмешательство

Россия — это социальное государство. Поэтому национальное законодательство должно давать гражданам больший объем гарантий, чем акты, принятые международными организациями. То есть власти не могут пойти на ухудшение жизни населения, если того потребуют международные договоры. Об этом в своей статье написал председатель Комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Он пояснил, что преимущество основного закона страны над международными актами — это гарантия того, что прописанные в нем социальные нормы будут выполнены, а государство сохранит свой суверенитет.

По словам сенатора, сегодня международные суды пытаются создать единые нормы для всех стран. Но когда речь идет о вмешательстве в ценности, прописанные в Конституции, то государства отдают преимущество национальному закону.

Это обеспечивает баланс между сохранением независимости страны и выполнением международных договоренностей. Россия также планирует идти таким путем.

И именно эту задачу и должна решать новая поправка о приоритете Конституции, которая гарантирует гражданам права, свободы и защиту, а также национальный суверенитет, несмотря на решения международных структур.

Корректировка курса

Никакого ущемления международного права или отказа от прошлых обязательств со стороны России предложенная президентом поправка не несет. Речь идет только о корректировке курса. Об этом заявила доцент РАНХиГС, юрист-международник Кира Сазонова.

«Сейчас очень много лишних трактовок. Он просто расставил некие акценты. Речь идет о том, что нет абстрактного международного права, нет ни одного договора, который был бы подписан всеми странами мира, такого не существует», — пояснила она в беседе с РИА «Новости».

Эксперт подчеркнула, что сейчас Конституция говорит о том, что международное право имеет приоритет только в тех случаях, когда появляется противоречие между взятыми обязательствами России по международным документам и внутренними законами. В этом случае юридически сильнее международный документ.

Как пояснил «360» эксперт по международному праву Валерий Ванин, после принятия поправки о приоритете Конституции международные договоры, в которых приняла участие Россия, будут корректироваться внутренними законами. Это позволит России не выходить из уже принятых международных договоров.

Изменится баланс сил при рассмотрении дел в международных судах. «Для тех сторон, в чьих интересах было применение международных договоров, будет проигрышная позиция, а тех, чья позиция основана на российском законе, приведет к выигрышу», — пояснил эксперт.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Россия продолжит выполнять свои международные обязательства с учетом приоритета Конституции.

Он пояснил, что эта поправка защищает право российского народа определять свою судьбу, сохраняет целостность государства, сохранение традиций и исторической памяти», — написал он на своем Telegram-канале.

«Россия не отказывалась и не отказывается от выполнения своих международных обязательств, как бы сейчас ни бились в истерике наши западные оппоненты», — отметил он и подчеркнул, что все депутаты продолжат работу с международными структурами, опираясь на приоритет основного закона.