Конный парк в Подмосковье учит любить животных. Там можно заниматься спортом и гулять с детьми

В начале февраля Национальный конный парк «Русь» полностью газифицировали. Топить объекты стало значительно дешевле. В парке не только тренируются спортсмены. Там можно покататься на лошадях, взять урок верховой езды и познакомиться с самыми разными животными — от коз и енотов до верблюдов и попугаев.

«Мособлгаз» завершил газификацию крупнейшего конного парка в Подмосковье — Национального конного парка «Русь», расположенного в Ленинском городском округе, в деревне Орлово. Теперь конюшни и хозяйственные постройки топит газовый котел.

Раньше, по словам генерального директора ООО «Конный парк» Александра Бровкина, зимой отопление поступало от электрических котлов — счета за электроэнергию были колоссальными. Теперь затраты снизились почти на 30%.

«Стало заметно теплее и уютнее. Газификация дала возможность запустить объекты, которые были заморожены. Например, наше центральное здание, которое топить электроэнергией было нерентабельно. С подведением газа у нас появились дополнительные площади для сдачи в аренду», — объяснил Бровкин.

Все для конного спорта

На территории Национального конного парка «Русь», по словам его директора, тренируются много именитых спортсменов, в том числе здесь базируется и сборная Ханты-Мансийска по конкуру — конному виду спорта, в котором лошадь должна перепрыгивать препятствия. Также есть кони, участвующие в выездковых соревнованиях, где главное, чтобы лошадь красиво шла.

Источник фото: Конный парк «Русь»

Заниматься в Национальном конном парке «Русь» могут как обычные люди, так и владельцы лошадей. Для них есть аренда конюшен, в каждой — специальный солярий, мойка, индивидуальная раздевалка.

Руководитель отдела спортивных сооружений Юлия Вдовенко рассказала «360», что чистят, седлают и работают с лошадьми их владельцы, они же тренеры. Кормят и содержат сотрудники парка. В основном постояльцы — именно спортивные лошади.

«Общее количество лошадей у нас сейчас 197. Большая часть принимает участие в соревнованиях. У нас стоят спортсмены, у которых большие звания, мастера спорта международного класса. Соревнования проходят практически каждую неделю на разных базах, примерно два раза в месяц лошадка принимает участие в соревнованиях», — объяснила Вдовенко.

Для туристов и обычных посетителей в парке работает прокат, где можно познакомиться с азами конного спорта, взять индивидуальный урок у инструктора или просто покататься верхом.

«Порядок цен у нас минимальный — от 200 до 550 рублей за услуги. Индивидуальное занятие на лошади — от 1500 до 2500 в зависимости от конкретного вида спорта, который вы выберете. Это может быть ознакомительный урок. Минимальная стоимость абонементов рассчитывается из него, если вы берете комплекс занятий», — рассказал Александр Бровкин.

Знакомство с миром животных

Для тех, кто сесть на лошадь еще не готов, есть прокат карет и даже картинг — все на территории парка.

Источник фото: Конный парк «Русь»

Для самых маленьких работает живой уголок, где можно познакомиться с разными животными — от сельскохозяйственных до экзотических, рассказала зоотехник Национального конного парка «Русь» Ирина Протасова. Она подчеркнула, что живой уголок — это не контактный зоопарк и люди здесь должны уважать животных и давать им право в любой момент уйти.

То есть это такой воспитательный момент: животное — это часть природы, и мы должны к нему уважительно относиться, а не следовать только за своей прихотью его потискать. Это основная философия живого уголка Ирина Протасова.

По словам зоотехника, большой популярностью пользуются козы, куры, гуси и коровы. Их дети могут покормить через решетку загона.

«Ребятишки всегда с удовольствием это делают. Большой популярностью у нас пользуются коровы, поскольку родители в целях образования детей и знакомства с природой часто показывают сельскохозяйственных животных», — рассказала Протасова.

Источник фото: Конный парк «Русь»

Гордость живого уголка и всего парка — мини-лошади породы Фалабелла. Их в парке 11.

Источник фото: Конный парк «Русь»

По словам Протасовой, в парке есть дикие звери — медведи и волки. А также экзотические птицы — несколько видов попугаев, павлины и страусы. Но последние, призналась она, детей не слишком впечатляют.

Источник фото: Конный парк «Русь»

Зато большой популярностью, по словам Протасовой, пользуются еноты.

«Они очень обаятельные, но в то же время очень хулиганистые, поэтому мы всегда просим посетителей с аккуратностью с ними обращаться. И есть у нас маленький — по возрасту — верблюжонок. Тоже очень интересно детям посмотреть, как он отличается от взрослого верблюда», — поделилась она.

В прошлом году в Подмосковье началась программа социальной газификации. Губернатор Андрей Воробьев поручил подключить все населенные пункты, даже самые малые, к газу. До границы участка трубопровод проводят бесплатно.