Конкурсы красоты предложили запретить на ТВ. Их участницы объяснили, в чем польза таких шоу

Госдума готова запретить показы конкурсов красоты по ТВ. Идею поддержали депутаты Госдумы, но чтобы инициативу рассмотрели на федеральном уровне, нужно 100 тысяч голосов. Участницы шоу в корне не согласились с предложением и объяснили, в чем польза таких конкурсов.

Вредно для мозга

Авторы заявки на запрет трансляции конкурсов красоты по телевидению считают, что такие программы «вредны для мозгов подрастающего поколения и способствуют падению нравственности и моральному разложению российского общества, так как формируют ложные ценности». Об этом говорится в сообщении на сайте Российской общественной инициативы.

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Некоторым депутатам идея показалась здравой и перспективной, в ее защиту, например, высказался депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» и член комитета по международным делам Виталий Милонов.

«Если мы относимся к женщинам как к лошадям, чья походка — способность прогарцевать по плацу — нами ценится и нам плевать, что это за человек, то, наверное, все правильно, можно оставлять эти конкурсы красоты», — считает депутат.

По его мнению, конкурсы должны демонстрировать достижения, навыки и таланты участников, а здесь это не так. «Максимум — это талант пластического хирурга накачать губы этой дуре до максимального состояния, или талант косметолога», — добавил Милонов.

Конкурсы для олигархов

Организаторы конкурсов красоты и их участницы с депутатом соглашаться отказались. Для них эти шоу значительно больше, чем просто демонстрация привлекательной внешности.

«Есть конкурсы, которые продают призовые места, которые устраивают исключительно ради подбора невест для олигархов», — рассказала «360» продюсер конкурсов красоты «Мисс Российская Краса», «Мисс Краса Москвы» и других Катрин Нецветаева.

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По ее словам, именно на таких конкурсах чаще всего бывают девушки, прошедшие через руки пластических хирургов. А моду на такую неестественную красоту диктуют мужчины своим неравнодушием к пышным формам. Женщины же в погоне за мужским вниманием, «как правило, перебарщивают с количеством».

«Но есть и другие конкурсы красоты, где реально существует естественная, созданная природой и отточенная исключительно здоровым образом жизни красота!» — добавила Нецветаева.

Кроме того, для победы на конкурсе красоты мало одной внешности — нужны внутренняя харизма, грациозная осанка, умение общаться и держать себя на публике и обязательно талант, который и будет главным критерием выбора победительницы.

Слово самым красивым

Победительницы конкурсов красоты подтверждают слова продюсера. Так, мисс Summer International 2012 и победительница конкурса Super Model Universe Russia 2014 Инга Гончарова решила участвовать в конкурсах не ради того, чтобы доказать себе или кому-либо, что она красива.

«У меня есть благотворительный фонд, который называется „Мир добра“, и я поехала на конкурс красоты не ради своего эго, а ради того, чтобы помочь больным детям. Медийность мне дала возможность помогать большему количеству людей», — рассказала она «360».

Позже Гончарова и сама стала устраивать такие соревнования, где все конкурсантки также участвуют в различных благотворительных акциях.

«Если у конкурса красоты какая-то более высокая мотивация, чем просто показать красоту тела, то это совсем другая история. Она может оказаться очень благоприятной даже на уровне государства», — считает она.

Катрин Нецветаева отметила, что конкурс красоты — это не просто выход на сцену. «Это несколько дней подготовки с именитыми профессионалами своего дела — с девушками работают дизайнеры, хореографы, режиссеры, фотографы, психологи, проводятся мастер-классы… Это как мини-лагерь или экспресс-курс по интересам, где девушки узнают много нового, заводят профессиональные знакомства и друзей, многие меняют свою жизнь», — заключила она.