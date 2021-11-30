Конкурс «Мисс Вселенная» подвергся критике со стороны феминисток. Россию на нем представит Ралина Арабова

Ралина Арабова представит Россию на конкурсе «Мисс Вселенная» в Израиле. Ранее она завоевала титул «Мисс Татарстан — 2019». Вот только нужны ли конкурсы красоты, которые стоят миллионы, в 2021 году, да еще в разгар пандемии?

Кто такая Ралина Арабова?

Ралина Арабова сообщила в своем Instagram, что представит Россию на 70-м конкурсе «Мисс Вселенная» в Израиле.

«Уже послезавтра я отправляюсь в Эйлат, где 12 декабря пройдет финал международного конкурса. Это поистине значимое событие для меня и моей семьи! Буду рада поддержке каждого!» — написала она.

Ралине 21 год, она родилась в Казани и жила там вплоть до поступления в университет в Москве. В школьные годы занималась игрой на флейте и участвовала в различных музыкальных фестивалях, также профессионально занималась плаванием. Как сообщает Lenta.ru, сейчас Арабова учится на юридическом факультете Финансового университета при правительстве РФ.

Источник фото: https://www.instagram.com/arabovaralina/

В 2019 году она получила звание «Мисс Татарстан», а также стала второй вице-мисс России. Тогда Ралина рассказывала, что все прошло очень сумбурно, но она счастлива.

«Меня пугали тем, что будет непросто, будут сложные тренировки, но все получилось очень классно. Собрался хороший состав педагогов. Мой подарок — это грант на обучение в любом зарубежном вузе мира, мне надо выбрать один из. Я еще не думала, где буду учиться, но, скорее всего, останусь в России», — передавал ее слова Kazan First.

По мнению организатора «Мисс Татарстан» Изольды Сахаровой, у Ралины есть хорошие шансы на победу и она может удивить жюри.

Из-за пандемии конкурс не проводили в 2020 году и было не до конца ясно, пройдет ли он в 2021-м. Как оказалось, новость о том, что Ралина все же поедет в Израиль, для всех стала приятной неожиданностью. Помимо того, что она поучаствует в престижном конкурсе, Ралина также станет первой татаркой, выступающей на площадке «Мисс Вселенная» за 70 лет.

Ралина родилась в 2000 году в простой семье. Ее мать работает администратором в клининговой службе, а отец — владелец придорожного кафе за городом. У Ралины также есть два младших брата.

Она рассказывала, что никогда не ходила в модельную школу, а на конкурс красоты впервые попала в четвертом классе. Тогда Ралина завоевала титул «Мини-мисс талант республики». С тех пор она стала регулярно принимать участие в подобных соревнованиях и завоевывать победы. При этом Ралина старается развиваться во всех направлениях. Например, юридическое образование, которое сейчас она получает, будет для нее вторым. Перед этим она поступила на платное отделение факультета рекламы и связей с общественностью в КГЭУ, где не только участвовала в вузовском конкурсе красоты, но и стала играть в КВН.

По мнению Сахаровой, у Ралины большие шансы на победу из-за ее интересной внешности и большого числа талантов.

«Она уже имеет такую серьезную подготовку, которая началась на нашем конкурсе [в республике]. Девочка довольно целеустремленная и разносторонняя, учится в двух вузах, играет на флейте. Я думаю, что у Ралины хорошие шансы представить Россию и Татарстан. Дай бог, чтобы ничего не помешало и она достойно прозвучала на этом конкурсе», — заявила Сахарова. Она также рассказала, что дизайнер Султан Салиев сшил специально для конкурса национальный татарский костюм по мотивам цариц.

Как пройдет конкурс?

После победы на конкурсе «Мисс Татарстан» Ралина рассказывала, что ее новая мечта — это попадание на «Мисс мира» или «Мисс Вселенная».

«Был прецедент, когда дирекция конкурса „Мисс Россия“ отправляла на „Мисс мира“ вторую вице-мисс», — говорила она. Теперь она полетит в Израиль 1 декабря, где пробудет вплоть до 12 декабря, когда состоится финал конкурса. На протяжении этих дней Ралина будет принимать участие в самых разных мероприятиях и фотосессиях.

Конкурсанток ждет напряженная программа: уроки хореографии, интервью, фотосессии, конкурс национального костюма и многое другое. По сообщениям РИА «Новости», организаторы обещают, что для обеспечения безопасности все участницы будут несколько раз сдавать тесты на коронавирус, будет соблюдаться масочный режим, а также все будут использовать санитайзеры. Отмечается, что из этих же соображений организаторы отменили благотворительный аукцион и традиционный обмен подарками и сувенирами между участницами.

Звание «Мисс Вселенная — 2020» завоевала представительница Мексики Андреа Меза, а участница от России Алина Санько, получившая титул «Мисс Россия — 2019», не попала в топ-21 конкурса и не дошла до финала.

Актуален ли конкурс в 2021 году?

Смотря на все приготовления к конкурсу, невозможно пропустить вопрос: а так ли он необходим сейчас? Пандемия коронавируса никуда не делась, а по странам начинает бушевать новый штамм, что вынуждает власти закрывать границы. Экономика многих стран переживает сильный упадок, а больницы страдают от нехватки мест и средств. Тем временем проводится конкурс, стоимость которого может измеряться миллионами долларов. Одна корона победительницы оценивается в 300 тысяч долларов (более 22,5 миллиона рублей).

С этим согласна общественный деятель и феминистка Татьяна Сухарева. «Эти деньги, которые тратятся на конкурс, могли быть потрачены на лекарство от ковида, на образование для женщин или их продвижение в политику», — подчеркнула собеседница «360».

Она указала на вторую проблему конкурса. В век, когда популярность набирают движения феминизма и бодипозитива, крупные конкурсы красоты остаются символом сексизма и объективизации женщин. В нем само понимание красоты рассматривается исключительно через призму мужских сексуальных желаний. Есть определенный стандарт конвенциальной красоты — это женщина ниже мужчины ростом, с маленькой стопой, худая и занимающая мало места, а также имеющая внешность, приближенную к младенческой.

«Этот конкурс давно потерял свою актуальность, и в существующем виде он не нужен. Все, что он дает, — это транслирование женщинам навязанных образов красоты», — заявила Сухарева.

Она признала, что индустрия конкурсов красоты — это все еще бизнес, в который вложены большие деньги, просто так никто не откажется от него, признав его неактуальным. К тому же девушек завлекают туда перспективами хорошей карьеры и деньгами.

«К сожалению, это все еще одна из немногих возможностей для женщин заявить о себе на таком высоком уровне», — заключила эксперт.