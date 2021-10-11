Перспективный юниор с большими победами. Конькобежец погиб на следующий день после 23-летия

Победитель юниорского Кубка мира по конькобежному спорту Руслан Захаров погиб под колесами грузовика. Несчастный случай произошел во время утренней пробежки в Хабаровске. Молодой спортсмен был открытым и целеустремленным человеком. В Союзе конькобежцев отметили, что он был перспективным юниором, который смог вернуться в спорт после серьезной травмы.

Утром 10 октября в Хабаровске погиб 23-летний спортсмен Руслан Захаров. Кандидат в сборную России по конькобежному спорту бежал по обочине, когда в районе дома № 168 на улице Карла Маркса его сбил грузовик Toyota Dyna. Автомобиль двигался в том же направлении, что и спортсмен.

Руслан Захаров получил множественные ушибы грудной клетки, туловища и конечностей, а также тяжелую травму головы. Через несколько часов спортсмен скончался в реанимации местной больницы, не приходя в сознание.

Сейчас следователи выясняют, каким образом Захаров оказался на проезжей части и почему не заметил подъезжающий автомобиль. По данным Telegram-канала «112», Захаров был в наушниках, из-за этого не услышал приближения машины.

По мнению ГИБДД, спортсмен нарушил правила дорожного движения: он бежал по проезжей части, хотя рядом был тротуар. «Спорт-Экспресс» связал гибель Руслана Захарова с нехваткой оборудованных мест для тренировок.

Водитель, по данным следствия, был трезв, но у него не было прав категории С, позволяющих управлять грузовиком. Мужчину могут обвинить по статье 264 УК РФ «Нарушение правил ПДД, по неосторожности повлекшее смерть человека».

Юниор с большой силой воли

Руслан Захаров, тезка и однофамилец олимпийского чемпиона по шорт-треку, сначала увлекался хоккеем, но параллельно стал заниматься и конькобежным спортом в родном городе Хабаровске. После того как юноша начал показывать хорошие результаты, он с отцом уехал в Санкт-Петербург, написала kp.ru.

Захаров занимался в Санкт-Петербургском училище олимпийского резерва № 2. Благодаря опытному наставнику и упорной работе спортсмен завоевал золото на юниорском Кубке мира по конькобежному спорту, был многократным победителем первенства России и мира среди юниоров, участником чемпионата мира и других международных соревнований.

Спортсмен открыто рассказывал в соцсетях о своей жизни: увлечениях, тренировках, победах и травмах. В 2019 и 2020 годах Захаров перенес серьезные операции на травмированном колене. Юниор не сомневался, что сила воли и тренировки помогут быстро вернуться в строй.

Исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева подтвердила, что пару лет назад у Захарова была травма. Юниора привлекали на централизованную подготовку, но последние три-четыре сезона он готовился индивидуально, вне команды, передает ее слова ТАСС.

В родной город Руслан Захаров приехал на каникулы. За день до гибели он вместе с родителями и друзьями отпраздновал свой 23-й день рождения. Судя по соцсетям, конькобежец резко отрицательно относился к алкоголю, любил читать Ремарка, Булгакова и Верна, с удовольствием катался на лошадях и занимался штангой, был не женат.