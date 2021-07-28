«Конфликты такого рода не гасятся». Выстрелы на границе Азербайджана и Армении объяснили

Минобороны Армении сообщило о локальных боях на границе с Азербайджаном после нарушения перемирия. Это говорит о том, что Армения остается недовольна территориальным делением. А Азербайджан отвечает на все военные поползновения — спор из-за Нагорного Карабаха продолжается. Об этом «360» рассказал военный эксперт, журналист, писатель, военный обозреватель Виктор Баранец.

«Несмотря на ввод российских миротворцев на линию соприкосновения Азербайджана и Армении, боевые стычки продолжаются. Армения, несмотря на то, что вроде с помощью РФ достигла договора и вопрос решен по территории Нагорного Карабаха, тем не менее остается недовольной», — сказал эксперт.

Он отметил, что осталось не так много людей, которые не считают решение территориального спора справедливым. Отсюда и порождение тех вспышек, которые приводят к человеческим жертвам. Азербайджан со своей стороны отвечает на всякие армянские поползновения. Это говорит о том, что азербайджанский спор из-за Нагорного Карабаха продолжается.

Суровый междусобойчик

«Не удается механизмами миротворчества полностью заглушить этот суровый междусобойчик. В Азербайджане и Армении есть люди, которые не хотят воткнуть штык в землю и согласиться с тем, что надо уже жить теми реалиями, которые были достигнуты с помощью России. Если такие столкновения будут продолжаться, то будет больше жертв», — отметил военный обозреватель.

По его мнению, российским миротворцам придется серьезно заглушать источники смерти, которые идут с обеих сторон. Но это уже будет гораздо серьезнее, нежели просто уговаривать конфликтующие стороны не стрелять.

«В данном случае имеем незавершенный конфликт. Это серьезно явление, и, конечно, оно будет решаться. Москва категорически настаивает, что любые споры должны решаться с использованием миротворческих механизмов. Похоже, что в Армении и Азербайджане эту ситуацию воспринимают по-своему, отсюда и взрывы. Конфликты такого рода не гасятся. Они носят характер кипящих», — подчеркнул собеседник «360».

Он добавил, что такие конфликты затухают постепенно. Дело еще в том, что азербайджанская армия за последние годы стала сильнее, также ей активную помощь оказывает Турция.

Армения не смирилась

«Армянская армия, похоже, не смирилась с тем, что пришлось отдать несколько районов Азербайджану. Эту передачу некоторые военные и политики рассматривают как предательство Пашиняна. Эту тему активно обсуждают среди военных, из-за чего происходят выстрелы, на которые никто не давал команду», — резюмировал Баранец.

По его мнению, армия потихоньку начинает выходить из-под контроля Еревана, а это очень опасно, потому что может привести к новой вспышке конфликта.

В среду на границе Армении и Азербайджана вновь начались локальные бои. В результате погибли армянские военные, азербайджанские — ранены.