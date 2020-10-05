Конфликт в Карабахе, загрязнение воды на Камчатке, рост коронавируса. Неделя в фотогалерее

Вечер воскресенья — это время для подведения итогов уходящей недели. Конфликт в Нагорном Карабахе продолжает усиливаться, и пока непонятно, когда он прекратится. На побережье Камчатки нашли несколько сотен трупов морских обитателей. Лукашенко не попал под санкции Евросоюза. Впервые в истории три российских клуба сыграют в групповом этапе Лиги чемпионов.

Об этих и других важных событиях, которые произошли в России и мире с 28 сентября по 4 октября, — в галерее «360».

Бои за Карабах

Спор вокруг Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном продолжается несколько десятков лет. Но в конце прошлой недели стороны обвинили друг друга в нарушении перемирия и начались боевые столкновения. Они уже привели к гибели мирных жителей с обеих сторон.

Долгого вооруженного конфликта в этой части Кавказа не было с 1994 года, когда стороны подписали мирный договор при посредничестве России. Регион, где в основном проживают армяне, самостоятельно вышел из состава Азербайджана после развала СССР. Баку пытался вернуть его силой, но не вышло.

На этой неделе эскалация конфликта перешла в горячую фазу. Стороны обмениваются ударами по городам. Минувшей ночью военные Азербайджана обстреляли из артиллерийских орудий столицу непризнанного региона Степанакерт. Армия Карабаха выпустила ракеты по городу Гянджа. Раненые, погибшие и разрушенные дома есть с обеих сторон. Но участники конфликта не думают останавливаться.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в привлечении Турции к конфликту. По его словам, Анкара направила на передовую боевиков из Сирии и Ливии. Он согласился прекратить боевые действия, только когда Турция отзовет свои войска и уйдет из региона.

Свои условия для прекращения боевых действий в Нагорном Карабахе выдвинул президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он потребовал Армению представить график вывода войск. По его словам, Баку хочет вернуть свои территории любым путем.

Президенты России, США и Франции выпустили совместное заявление, в котором осудили военный конфликт в Карабахе и призвали участников вернуться за стол переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

Пандемия пошла в рост

Количество новых случаев коронавируса начало расти во всем мире. Россия не стала исключением. По данным на воскресенье, 4 октября, за сутки выявили более 10 тысяч новых случаев заражения. Это произошло впервые с середины мая, когда страна сидела на самоизоляции. Власти уже начали вводить небольшие ограничения, пообещав, что нового локдауна не будет.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин продлил осенние каникулы школьников на неделю. Также он рекомендовал пожилым гражданам и людям с хроническими заболеваниями не пользоваться общественным транспортом.

Первоначальные рекомендации для компаний по переводу на удаленку своих сотрудников сделали обязательными. Работать из дома теперь должны 30% работников. В противном случае компании пообещали штрафовать. При этом мэр столицы опроверг наличие второй волны. По его словам, все дело в терминах и понятие «вторая волна» — это о повторном заражении тех, кто уже переболел.

В мире ситуация с пандемией тоже обострилась. Великобритания и Франция зафиксировали рекордный суточный прирост новых случаев заражения. Коронавирус подтвердился у президента США Дональда Трампа и его супруги. Сам американский лидер, хоть и публикует видеообращения со словами, что с ним все в порядке останется в больнице еще на несколько дней.

Побережью Камчатки назначили пробы

Жители Камчатки сообщили о тысячах мертвых морских млекопитающих, которых выбросило на берег Тихого океана. Местные серферы пожаловались, что от контакта с водой начинается раздражение на коже и сильно болят глаза. Власти не исключили, что причиной стало загрязнение акватории. Первые пробы воды показали, что содержание нефтепродуктов превышено в четыре раза, а фенолов — в 2,5 раза.

С требованием установить причины экологического ЧП обратился полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова заявила, что Следственный Комитет начал проверку на Камчатке. Она пообещала передать все документы, замеры и пробы, чтобы правоохранители нашли причастных к загрязнению воды.

Прибывший на место губернатор региона Владимир Солодов пообещал наказать чиновников, которые скрывали или приукрашивали действительную картину, которая происходит на побережье.

Также он заявил, что предложит федеральным властям создать единую систему мониторинга для того, чтобы быстро находить неблагоприятные места и принимать решения, чтобы не доводить ситуацию до критической. Солодов отметил, что сейчас обстановка на побережье стала лучше, и цвет воды не отличается. Пятен загрязнения тоже не наблюдается.

Для проверки собрали 250 килограммов проб воды, песка, донных отложений и образцов погибших животных. Все эти материалы проверят Московские специалисты для определения отравляющего вещества.

Лукашенко избежал списка ЕС

Страны Евросоюза договорились о введении санкций против Белоруссии. Под ограничения на въезд и заморозку активов попали около 40 чиновников. Публиковать их имена не стали, объяснив сложившейся политической ситуацией. Однако Александр Лукашенко избежал «черного списка» ЕС. Как пояснил президент Франции Эммануэль Макрон это связано с тем, что он должен стать участником диалога.

Без внимания Минска заявления европейских политиков не остались. Министерство иностранных дел Белоруссии объявило о введении зеркальных мер. Кроме того, там не исключили, что страна может пересмотреть свое дипломатическое присутствие в Европе.

«Белорусская сторона, в свою очередь, также готова к подобному пересмотру отношений и будет и далее адекватно реагировать на любые недружественные действия», — заявили в ведомстве и отметили, что в случае ухудшения ситуации Белоруссия может полностью разорвать все проекты с ЕС вплоть до дипломатических отношений.

Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала санкции ЕС открытым давлением на Минск и власти Белоруссии, которые пытаются добиться нормализации ситуации. При этом она отметила, что все введенные Минском ограничения в отношении стран, принявших против него санкции, будут также действовать и в России.

Леса Воронежа в огне

Сразу несколько крупных природных пожаров начались в Воронежской области в начале недели. За несколько дней огонь распространился на площади в 290 гектаров. Ситуацию усугубили сильные порывы ветра и засуха в регионе. Губернатор региона Александр Гусев ввел в области режим чрезвычайной ситуации.

В селе Новоподклетное огонь перекинулся на жилые дома. Предварительно, пострадал один жилой дом, один нежилой и три хозяйственные постройки. Еще до приезда пожарных местные жители делали подкопы и засыпали землей траву, чтобы не допустить подхода пламени.

На помощь местным спасателям прибыла колонна Тульского спасательного центра МЧС России из 100 человек и 18 единиц техники. На сегодняшний день ситуация стабилизировалась. Но, по мнению экспертов по пожарной безопасности, в стране до сих пор нет действенного метода предупреждения таких масштабных огненных стихий.

Российские команды в Лиге чемпионов

Закончить неделю хочется на позитивной ноте. Впервые в истории сразу три российские команды представят Россию в групповом раунде Лиги чемпионов. «Зенит» и «Локомотив» стали участниками соревнований благодаря первому и второму месту в сезоне 2019−2020 Российской премьер-лиги. Дебютантом от России стала команда «Краснодар», которая дважды обыграла греческую ПАОК со счетом 2:1.

По итогам жеребьевки «Зенит» попал в группу F. В ней он сыграет с дортмундской «Боруссией», римским «Лацио» и бельгийским «Брюгге». Первый матч петербуржцы проведут на своем поле 28 октября.

4 ноября игроки «Зенита» сыграют с итальянским «Лацио» на своем поле, 24 ноября — встретится с этим же клубом на выездном матче. 2 декабря «Зенит» сыграет с «Брюгге» на поле бельгийцев, а 8 декабря примет «Боруссию».

«Краснодар» попал в квартет Е с лондонским «Челси», испанской «Севильей» и французским «Ренном». «Локомотив» на групповом этапе встретится с немецкой «Баварией», мадридским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». Эксперты поделились прогнозами о предстоящих матчах и оценили шансы на победу российских команд.