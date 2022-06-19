Конфликт в Приднестровье готов разгореться впервые за 30 лет. В прошлый раз от масштабной войны спасла Россия

В июне 1992 года в Приднестровье обострился конфликт, который позднее назовут Приднестровской войной. Причиной стали притеснения русскоязычного населения Молдавией. Апогей наступил 19 июня, когда развернулись ожесточенные и кровопролитные бои за город Бендеры. Сейчас противостояние готово вспыхнуть с новой силой. На этот раз главная цель — спровоцировать Россию и создать «второй фронт» в украинском конфликте.

Истоки конфликта в Приднестровье

Конфликт в Приднестровье существует на протяжении многих десятилетий, но особенно острым он стал на исходе советской эпохи. В конце 80-х годов в Молдавии, частью которой официально считается непризнанная Приднестровская молдавская республика (ПМР), начали работу по «национальному возрождению молдавской нации». Главной характерной чертой стали русофобские настроения, которые привели к принятию языкового закона в 1989 году. Он лишал русский язык статуса государственного.

Единственным официальным языком оставался молдавский. Это привело к широкой дискриминации по языковому и этническому принципу, которая затронула в основном славянское население Приднестровья, составлявшее около двух третей всего населения, объяснила «360» доктор политических наук, профессор РАНХиГС и доцент МГУ Наталья Харитонова.

«Нужно иметь в виду специфику административной структуры и этнического ландшафта самой Молдавской ССР, которая получила свою государственность только в 1940 году в весьма причудливых административных границах, дотоле неизвестных», — добавила она.

В частности, это касается Приднестровья: на левом берегу Днестра проживало население, на две трети состоявшие из славян — примерно треть молдаван, треть русских и треть украинцев Наталья Харитонова.

Отказ в независимости

После принятия закона о языке 1989 года началась жесткая принудительная «коренизация» немолдавских этносов. Русскоговорящее Приднестровье такие перспективы не устраивали, как и получившие в то время широкое распространение идеи унионизма — объединения Молдавии с Румынией.

В результате конфликт сначала вылился в гражданское противостояние. Просоветски настроенные рабочие крупных предприятий просили Кишинев дать Приднестровью особый статус, тем более что в регионе уже сложилась определенная государственность. Но власти Молдавии не пошли навстречу недовольным, из-за чего в 1992 году начались вооруженные столкновения.

Источник фото: РИА «Новости» / И. Зенин

Участники народного ополчения Бендер патрулируют дорогу

«В результате Кишинев, подстрекаемый Румынией, решил восстановить „конституционный порядок“ военным способом. Весной 1992 года начался вооруженный конфликт, его апогей пришелся на лето 1992 года. В результате серьезного кровопролития прежде всего пострадали Бендеры, Тирасполь, Дубоссары, Григориополь — это южная и центральная часть Приднестровья», — рассказала Наталья Харитонова.

Бои за Бендеры

Пиковой точкой Приднестровского конфликта, обострившегося в 1992 году, стали вооруженные столкновения в городе Бендеры. Вечером 19 июня Молдавия ввела туда войска. При этом Бендеры расположены на правом берегу Днестра, в то время как остальная территория ПМР находится на левобережье.

«В этом была колоссальная проблема защиты города, потому что он отделен от основной приднестровской части судоходной рекой Днестр, железнодорожно-автомобильным мостом, который молдавская сторона неудачно пыталась разбомбить в ходе своей „операции по восстановлению конституционного порядка“», — объяснила Наталья Харитонова.

По ее словам, именно в Бендерах была наибольшая интенсивность боев за весь Приднестровский конфликт — с применением тяжелых вооружений, артиллерии, авиации.

Битва за Бендеры была самой кровопролитной, там погибло огромное количество гражданского населения. Как раз события в Бендерах стали поворотной точкой в вопросе принятия решения о начале мирного урегулирования с участием России Наталья Харитонова.

Статус-кво

События, разворачивавшиеся в Бендерах с 19 июня по 22 июля 1992 года, вошли в историю как Бендерская трагедия. На протяжении месяца шли ожесточенные бои, в которых гибло мирное население. По разным данным, в ходе конфликта погибли от 200 до 750 человек с обеих сторон, больше тысячи были ранены, около 100 тысяч вынуждены были покинуть регион.

«Россия была вынуждена вмешаться в конфликт и остановить кровопролитие, так как имели место неоднократные призывы со стороны Приднестровья, где базировалась российская 14-я армия. Молдавия, в свою очередь, согласилась с тем, что необходимо урегулировать конфликт посредством внешнего вмешательства», — подчеркнула Наталья Харитонова.

Источник фото: РИА «Новости» / В. Чистяков

Один из постов на въезде в город Бендеры. Приднестровье

В результате 21 июля 1992 года в Москве стороны при участии Бориса Ельцина подписали соглашение «О принципах урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдовы».

«С тех пор на берегах Днестра проводится миротворческая операция — самая успешная в Европе. Она уникальна по своей структуре — это совместная миротворческая операция, в ней участвуют стороны конфликта в лице Молдавии и Приднестровья, а также военные со стороны Российской Федерации и военные наблюдатели со стороны Украины», — объяснила Харитонова.

Сейчас украинские наблюдатели фактически приостановили работу в связи с российской специальной военной операцией, но многосоставная миротворческая операция продолжает функционировать.

2022

В 2022 году в Приднестровье снова начались провокации. Это обострение, по мнению Натальи Харитоновой, связано с геополитической ситуацией в Северном Причерноморье в целом, в том числе и с конфликтом на Украине.

«В Приднестровье находятся российские миротворцы и подразделения ОГРВ (оперативная группа российских войск в Приднестровье — прим. ред.), которые охраняют склады боеприпасов бывшей 14-й армии в Колбасне. Таким образом, непризнанная ПМР рассматривается, с одной стороны, как глубокий тыл ВСУ, с другой стороны, как «второй фронт» в противостоянии Украины и России», — объяснила она.

До сих пор на территории Приднестровья проживают по меньшей мере 220 тысяч человек с российским гражданством, которых продолжают притеснять власти Молдавии. Серьезное давление на Приднестровье как русскоговорящий регион началось в 2015 году, а с февраля и вовсе стали звучать призывы ликвидировать сложившуюся в регионе государственность.

Запад, как мы понимаем, в нынешней ситуации крайне заинтересован в том, чтобы „второй фронт“ открылся. Это связано с их представлением о том, что в случае открытия „второго фронта“ Россия будет вынуждена перебросить часть сил и средств на приднестровское направление, тем самым ослабив давление на ВСУ на юго-восточном и восточном направлениях Наталья Харитонова.

Говорить о будущем Приднестровья до завершения российской специальной военной операции сложно.

«Можно исходить из того, что такого типа конфликты обычно разрешаются несколькими способами: либо Приднестровье получит независимость, но Молдавия такой вариант не приемлет, либо Приднестровье будет включено в состав Молдавии, но такой вариант не приемлет Приднестровье», — объяснила Наталья Харитонова.

Есть, по ее мнению, и третий вариант — сохранения статуса-кво, который держался в регионе на протяжении последних 30 лет при поддержке России. Однако этот сценарий не бесконечен — это подчеркнул украинский конфликт, объяснила Харитонова. Более ясные перспективы Приднестровья, по ее мнению, появятся после того, как решится судьба Одессы в ходе специальной военной операции.