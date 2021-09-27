Демонстрация силы, но не больше. Почему конфликт Сербии и Косово не закончится новой войной

Обстановка на границе Сербии и Косово стала неспокойной. Албанцы запретили въезд автомобилей с сербскими номерами, а Белград привел в боеготовность армию. На фоне происходящего НАТО усилил патрулирование в регионе. Однако маловероятно, что обострение перерастет в серьезный конфликт.

Президент Сербии Александр Вучич в обращении к генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу заявил, что север Косова и Метохии полностью оккупирован приштинскими силовиками.

Полицейские 20 сентября заняли КПП «Ярине» и «Брняк» на границе с Центральной Сербией и не пускали машины с сербскими номерами. Из-за этого жители Северного Косова устроили протестные акции, Сербия перебросила на границу танки.

Очередной этап в отношениях

Доцент кафедры теории и истории международных отношений СПБГУ Евгений Колосков заметил в беседе с «360», что происходящее стало очередным этапом обострения в отношениях сторон. Подобное происходит с определенной периодичностью.

«По итогам обычно сербы вынуждены отказываться от своих требований и делать уступки относительно Приштины», — сказал Колосков.

Историк подчеркнул, что сербам необходимо сохранить лицо. А президенту Вучичу — продемонстрировать готовность защищать национальные интересы. Тем не менее, по словам специалиста, обе стороны нацелены на мирное разрешение конфликта.

«Учитывая специфику Балканской политики, они обязательно максимально продемонстрируют готовность к совершению каких-либо действий более агрессивного характера», — подчеркнул Колосков.

Он напомнил, что Россия является одним из участников переговорного процесса по статусу Косово. И скорее всего, ограничится только официальными заявлениями в поддержку Белграда с призывом мирного урегулирования данного конфликта.

Что будет, если НАТО выведет из региона войска, предположить сложно. Ни США, ни альянс пока не готовы передавать его под контроль Евросоюза. К тому же ряд государств независимость Косово не признают.

«Приходится держать там войска НАТО. Скорее всего, регион будет передан под протекторат ЕС», — заключил Евгений Колосков.

Конфликта не будет, но опасность есть

Капитан первого ранга запаса, кандидат военных наук, профессор Борис Усвяцов напомнил, что несколько дней назад посол и военный атташе России в Сербии посетили линию разграничения с Косово. Это позволило показать миру, что у сербов никаких агрессивных замыслов нет.

«Косовские албанцы ведут себя периодически некорректно, <…> факт имеет место быть. Все уже было. Поэтому сербы, их президент, заявили, что не допустят вакханалии», — заметил он, проведя аналогию с Крымом.

Когда Крым вошел в состав России, считаное число государств готовы были признать его российским. А когда косовские албанцы объявили о суверенитете, в ЕС <...> сказали, что историческая справедливость восторжествовала. Тут двойная бухгалтерия и тройная мораль имеют место быть Борис Усвяцов кандидат военных наук.

Усвяцов согласился с мнением Колоскова по поводу вероятности военного конфликта — скорее всего, его не будет. Опасность тем не менее существует, поэтому сербы и пригласили дипломатов и привели в повышенную готовность войска. Однако все эти шаги направлены на то, чтобы не довести до боевого столкновения в центре Европы.

Россия вмешиваться, по словам профессора, в происходящее не станет и будет вести разговор только на дипломатическом уровне.

«Мое мнение: купировать надо такие ситуации, что мы и делаем. Не то что мы поддерживаем одну сторону, а она бесчинствует — нет. Мы просто говорим: оценили, посмотрели и сделаем вывод. Сербская сторона ни на йоту не нарушает международные договоренности по разделению сторон», — подчеркнул Усвяцов.

С чего все началось

Ситуация на административной линии между Косовом и Центральной Сербией обострилась 20 сентября: косовские полицейские заняли КПП «Ярине» и «Брняк» и начали принудительно снимать с сербских автомобилей госномера. Их заменяли табличками непризнанного образования и взымали «пошлину». Сербов возмутило поведение албанцев, и они начали мирный протест.

В четверг косовские полицейские напали на трех сербов. Одного из пострадавших госпитализировали. Президент Сербии Александр Вучич призвал Запад повлиять на Приштину и потребовал отвести спецназ.

На сложившуюся в Косово ситуацию Сербия готова реагировать, о чем и предупредила НАТО. У альянса есть сутки, чтобы решить вопрос. В боевые действия Белград вступит, только если сочтет Косово угрозой населению.

Контингент НАТО прибыл 27 сентября на КПП «Ярине» и начал усиливать патрулирование, сообщила «Российская газета» со ссылкой на руководство миссии. В альянсе намерены обеспечить безопасные условия и свободу передвижения для всех проживающих в общинах Косово согласной принятой Совбезом ООН резолюции 1999 года.

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко и атташе по вопросам обороны генерал-майор Александр Зинченко после поездки в подразделения сербских ВС, размещенных в сопредельной с Косово и Метохии местности, указали на предельно ответственное и сдержанное поведение Белграда.

Сразу же после этого, писал ТАСС, генсек НАТО Йенс Столтенберг предупредил лидеров Сербии и непризнанного Косова, что силы международной миссии под эгидой альянса в Косове (KFOR) сохраняют мандат на поддержание порядка в регионе. Аналогичное заявление сделал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.