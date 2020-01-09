Конфликт Ирана и США выгоден России: рубль укрепится, а цены на нефть вырастут

В ночь на 3 января США провели военную операцию у аэропорта Багдада и уничтожили командующего элитными частями Ирана Касема Сулеймани. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Ираке. России это оказалось на руку. На фоне конфликта, пояснили опрошенные «360» эксперты, цены на нефть и золото поползли вверх, а рубль укрепился.

Нефть

После начала конфликта нефть подорожала и в какой-то момент даже стоила 70 долларов за баррель, сообщил «360» ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Чем выше будут цены на нее, тем больший доход получит российский бюджет и больше пополнятся резервные фонды. Поэтому с такой точки зрения конфликт выгоден России. Однако дальнейший рост цен будет зависеть от того, насколько далеко зайдет противостояние.

«На днях Трамп отложил новый удар по Ирану и заявил, что ответ будет в виде экономических санкций, и это немного успокаивает ситуацию. Мы видим вместо нового витка обострения некую деэскалацию. И это может привести к отскоку цен с 70 долларов чуть ниже», — добавил Юшков.

Участники рынка не исключают, что заявление — всего лишь уловка, за которой последует массированный удар по Ирану. В этом случае цены могут взлететь и до 80 долларов за баррель, а на рынке возникнет дефицит топлива. Правда, только в том случае, если Иран реализует свои угрозы перекрыть Ормузский пролив, где проходит 30% мирового трафика нефти, обстреливать топливные объекты Саудовской Аравии и так далее.

Иран всегда готовился перекрыть Ормузский пролив. Но его оппоненты всегда готовились не допустить этого и диверсифицировать маршруты доставки нефти из Персидского залива. Но трейдеры, если начинается напряженность вокруг Ирана, всегда скупают фьючерсы, рассчитывая на то, что в случае большой войны Ирану удастся остановить поток танкеров Игорь Юшков.

Золото и рубль

На фоне геополитической обстановки цены на золото также выросли, сообщил экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько. Сейчас драгметалл торгуется на максимуме с декабря 2015 года, но ниже исторического максимума, зафиксированного в сентябре 2011 года. Золото воспринимается инвесторами как безопасная гавань, они скупают его, когда чувствуют неопределенность.

«Россия в этом плане обеспечивает себя значительным ресурсами. За последние два года мы являлись одним из самых активных покупателей золота в резервы ЦБ. Для нас рост цен — очень позитивный сигнал, потому что около 20% наших резервов хранятся в золоте, страна входит в тройку лидеров по его запасам», — рассказал Гинько.

Обычно военные конфликты с участием США приводят к укреплению доллара в паре с евро. На этот раз масштабного вторжения нет, американцы вынуждены были защищать свои базы. Поэтому сильных изменений в соотношении евро-доллар не наблюдалось. Рубль, напротив, укрепился по отношению к обеим валютам из-за потери инвесторами доверия к доллару, который тянет за собой евро. На фоне этого инвесторы ищут валюты стран, которые перспективны, чтобы разбавить свой валютный портфель.

Для инвесторов есть холодная логика: профицитный бюджет в нашей стране, рост золотовалютных резервов, принятый на три года госбюджет, перспективы — там бюджет тоже профицитный. Видя это, они воспринимают рубль как очень привлекательный актив в сравнении с аргентинским песо или бразильским реалом Владислав Гинько.

Экономика и благосостояние

Иностранные инвесторы не собираются сокращать вложения в российские активы, отметил ведущий эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский. Об этом, по его словам, свидетельствуют результаты торгов на Российской фондовой бирже.

«В целом при такой ситуации, которая у нас сейчас развивается: открытие „Турецкого потока“, — „Северный поток — 2“, скорее всего, нашими силами будет достроен. То есть мир видит, что определенные успехи Россия все же имеет, несмотря на политику санкций и прочие негативные факторы. Думаю, в целом год будет позитивным для российских активов», — добавил Рожанковский.

Что касается жизни и благосостояния россиян, то конфликт США и Ирана на них, скорее всего, не скажется. Эксперт уверен, что, например, стоимость бензина не подскочит из-за подорожания нефти на мировых рынках. В последнее время правительство контролирует ценообразование у нефтяников.

«Рост цен будет очень небольшой. Конечно, если он будет существенным, то правительство, как это было во всех предыдущих случаях, правительство просто обратится к нашим нефтяникам с тем, чтобы его ограничить. Практика показывает, что такие соглашения были в прошлом и они достигались, никто не выступал против», — пояснил он.

А по словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, закрытие неба над Ираном и Ираком не повлечет за собой удорожания билетов. В беседе он пояснил, что хотя альтернативные маршруты будут несколько длиннее обычных, на кошельках россиян это не отразится.