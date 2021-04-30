«Поговорю по-мужски». Конфликт главы Коми и депутата дошел до угроз и оскорблений

В Коми у главы республики Владимира Уйбы и депутата от КПРФ Олега Михайлова возник конфликт. Все началось со слова «трус» в адрес Уйбы. Такого руководитель стерпеть не смог и сам предложил сопернику выйти на улицу и разобраться по-мужски.

Скандал во время отчета

В четверг депутат парламента Коми Олег Михайлов выступил с критикой главы региона Владимира Уйбы. Михайлов назвал Уйбу «законченным трусом» из-за сентябрьских выборов главы Коми, на которые депутата не допустили. По мнению Михайлова, Уйба подобрал себе в соперники «откровенного спойлера».

Позднее Михайлов рассказал, что после выступления Уйба предложил ему выйти на улицу и разобраться по-мужски. Депутат записал угрозы на диктофон.

«Ты кого трусом назвал? Кого ты трусом назвал, конь? Кого ты трусом назвал, тварь? Пошли (нецензурно), я тебе сейчас (нецензурно) дам, пошли (нецензурно), выйдем. Тварина (нецензурно). Я тебя урою (нецензурно), пошли выйдем, если ты мужик», — сказано на аудиозаписи, которую распространил Михайлов.

Грубость или справедливый ответ?

Уйба стал главой Коми в сентябре 2020 года. До этого, с 2004 года, он занимал пост руководителя Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА).

В пресс-службе Уйбы заявили, что конфликт спровоцировал сам депутат, оскорбив главу региона во время доклада. Из-за этого Уйбе пришлось отвечать в несвойственной ему манере.

Все произошло во время ежегодного доклада главы Коми перед региональным Госсоветом, сообщил «360» руководитель пресс-службы Коми Евгений Ракин. По регламенту лидеры фракций имеют право задать свои вопросы по содержанию доклада и прокомментировать его. Однако Михайлов, по словам руководителя пресс-службы Евгения Ракина, говорил совсем не об отчете.

«Начал свое выступление с оскорблений в адрес Владимира Викторовича. Михайлов оскорбил человека, трижды награжденного орденом Мужества, заслуженного врача, медика, спасавшего жизни людей в горячих точках. Глава на провокацию не поддался, спокойно выслушал весь спич, хотя, на мой взгляд, многие другие бы не сдержались и ответили обидчику прямо в зале», — сказал Ракин.

По его словам, Уйба потребовал от депутата объяснений «на том же языке, который понимает Михайлов». В пресс-службе главы региона добавили, что Михайлов повел себя «подло, тайком, исподтишка записал разговор», а потом испугался и отступил.

Заместитель председателя Госсовета Республики Коми Владимир Косов в беседе с «360» сказал, что Михайлов пытался выставить медиков «чуть ли не шарлатанами», которые «скрывают смертность».

«Я был в ярости, был готов по-мужски с ним посчитаться, по мягкому месту оттянуть его. Глава сказал: „Владимир Алексеевич, не надо, я с ним поговорю по-мужски. У вас рука тяжелая, будет только стоять. А стоять негде, будет только за трибуну лезть“. Я согласился, что воспитывать не буду. Займется этим глава — мужчина, орденоносец, который знает, что сказать человеку, который глубоко не прав и который так обидел наше медицинское сообщество», — объяснил ситуацию Косов.

При этом сам Уйба утверждал, что конфликта вообще не было. Однако Михайлова комиссия Госсовета обвинила в нарушении депутатской этики и потребовала запретить выступать на заседаниях.

Позиция Михайлова

Депутат же сказал «Интерфаксу», что готовит заявление в правоохранительные органы, потому что глава республики не должен вести себя «как гопник». Так Михайлов назвал Уйбу в беседе с агентством Ura.ru. Депутат отметил, что Уйба должен уйти в отставку.

«Я считаю, что такой человек не может стоять во главе Республики Коми. Так что в его случае правильным вариантом было бы тут же написать заявление об отставке», — сказал Михайлов.

Депутат отметил, что на место Уйбы найдут нового главу, «не хама, не совсем беспринципного человека», процитировал Михайлова «Подъем». Также депутат хочет, чтобы Уйба лично извинился перед ним.

В КПРФ призвали Михайлова и Уйбу встретиться в более подходящей обстановке и обсудить взаимные претензии. Заместитель председателя ЦК КПРФ Юрий Афонин в беседе с «360» сказал, что в парламентской плоскости от таких острых выпадов нужно уходить. И думать не об оскорблении друг друга, а о развитии региона.

Афонин напомнил, что КПРФ и в прошлом активно критиковала главу Коми. И продолжает выступать оппонентом действующей власти республики.