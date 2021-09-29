Конфискованные особняки чиновников предложили отдавать бедным. Но с распределением роскоши есть проблемы

Изъятое жилье российских чиновников-коррупционеров предложили отдавать нуждающимся многодетным семьям. Однако инициатива никак не была проработана и совет по кодификации идею отклонил. Никто так и не понял, по какому принципу хотели распределить блага и чем хуже нынешняя система. Впрочем, мнение совета еще не означает, что законопроект не будет проработан и подан на утверждение.

На заседании Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства прозвучало предложение отдавать многодетным семьям изъятое жилье. Сегодня подобные объекты положено передавать в жилищный фонд социального использования, сообщила «Российская газета».

Однако бедные люди могут просто не потянуть роскошную недвижимость. Для этого предложили особенно дорогие дома и квартиры продавать с аукционов. А уже вырученные средства распределять между нуждающимися.

Только за шесть месяцев этого года судами удовлетворено 62 иска прокуроров об обращении в доход государства имущества, в отношении которого не представлено доказательств его приобретения на законные доходы в соответствии с законодательством о противодействии коррупции.

Совет без права голоса

Доктор юридических наук, профессор МГУ и заместитель председателя Совета при президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства Евгений Суханов в разговоре с «360» пояснил, что произошло недоразумение. Совет по кодификации лишь дает заключение на проекты.

Данный законопроект был разработан Министерством финансов. По словам Суханова, именно это ведомство предложило выставлять роскошные квартиры на аукционы. Дело в том, что в Гражданском кодексе Российской Федерации, в разделе о наследственном праве, есть запись о квартирах, не имеющих наследников и относящихся к выморочному имуществу.

«А вы себе представляете роскошную квартиру, не имеющую наследников? Я с большим трудом! Так вот, такие квартиры, согласно Гражданскому кодексу, подлежат передаче в Фонд социального использования. И вот Минфин хочет дополнить эти слова и вместо точки поставить запятую, „если иное не предусмотрено законом“. Каким законом? Что? Это не наша компетенция», — сказал Евгений Суханов.

Он также уточнил, что этот законопроект Совет по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства отклонил, сочтя его нецелесообразным. Но это заключение никакой формальной силы не имеет, совет — лишь рекомендательный орган, в котором работают специалисты.

Всего лишь популистская мера

Юрист Михаил Салкин рассказал «360», что сейчас по искам прокуратуры об изъятии доходов, полученных коррупционным путем либо конфискованных по приговору суда, собственность просто переходит в распоряжение Российской Федерации. Она никак не выделяется.

«Чтобы что-то из изъятого таким образом продать или передать, нужно соответствующее решение правительства РФ. Либо имущество закрепляется за кем-то. В идее передавать собственность многодетным не очень понятно, кому из них нужны яхта или вертолет. А если это квартира, например, то по какому принципу будут решать, какой семье она достанется?» — спросил Михаил Салкин.

Он предположил, что в настоящее время недвижимость, ставшая собственностью РФ, скорее всего, просто продается на аукционных торгах. Но даже если в новом законе планируется передавать деньги, вырученные от продажи имущества, многодетным семьям, то и здесь есть нюанс.

«Представляете, такой негодяй-коррупционер, которого по решению суда лишили всего имущества и распродают на аукционе за полцены. А у него, предположим, еще есть кубышка за рубежом, какая-то компания и ее сотрудники на его же деньги все обратно выкупят. То есть эффекта наказания не будет. Это такая популистская мера, на мой взгляд», — резюмировал юрист.