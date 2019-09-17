Конфетка от якудза. Хэллоуин оказался мафиозными смотринами

Власти японского города Кобе попросили школьников не ходить на хэллоуиновскую вечеринку. Ее организуют члены якудза. Западный праздник делает мафию привлекательной, помогает вербовать новых членов. А в последние годы это стало сложно — уж слишком много приезжих.

Муниципальный совет японского города Кобе попросил учеников младших и средних классов не ходить на вечеринку в Хэллоуин. Ее устроят представители крупнейшей группировки якудза «Ямагути-гуми», сообщила газета «Майнити симбун». Полиция опасается, что так мафиози подбирают рекрутов.

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С 2013 года в канун Дня всех Святых члены преступного синдиката переодевались в костюмы тыкв и чудовищ и угощали конфетами детей. Популярность мероприятия постоянно росла. В прошлом году вечеринку в штаб-квартире «Ямагути-гуми» посетили около тысячи школьников.

Городские власти об этом знали, но опасались предостерегать школьников от участия: родители некоторых ребятишек могут быть мафиози. И сверстники могли подвергнуть таких детей травле и дискриминации. Однако после участившихся конфликтов между кланами расколовшейся головной группировки «Ямагути-гуми» муниципалитет озвучил свою позицию.

Сейчас по школам ходят представители отдела по борьбе с организованной преступностью префектуры Хиого. Они рассказывают ученикам об опасности, которую представляют якудза. Поясняют, что на вечеринке дети могут стать невольными участниками конфликта между мафиози.

Пиар для мафии

Старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков рассказал «360», что якудза всегда находилась на полулегальном положении и играла важную для Японии роль. Например, ее руками наводили порядок в стране после войны. Позднее — подавляли профсоюзные движения. То есть между властью и мафией существовали договоренности.

«Не думаю, что это ситуация с Хэллоуином — попытка набрать людей к себе в группировку. Скорее якудза улучшают свой имидж с помощью разных общественных мероприятий. Выделяют деньги на детское мероприятие, что создает позитивный образ якудза в Японии, как организации, которая занимается не только бандитизмом», — сказал он.

Впрочем, и улучшение имиджа должно в финале работать на то, чтобы в группировку приходили новые люди.

Борьба с якудза

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В последнее время в Японии появилась тенденция к ограничению деятельности якудза. Делается это, по мнению Казакова, из желания выглядеть цивилизованной страной. В Японию приезжают все больше туристов. Из-за демографического кризиса власти приглашают рабочих из других стран, а те получают вид на жительство и образуют диаспоры. Между ними и мафиози вспыхивают конфликты, что очень не нравится местным властям.

Учитывая ситуацию с населением, потребность в сдерживании профсоюзов стала гораздо ниже, чем необходимость поддерживать общую безопасность. В связи с этим эксперт не исключил, что членов якудзы и дальше будут «отжимать от социально-значимых мероприятий».