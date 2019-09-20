Международную научную конференцию устроили в Туве. Но иностранцев не пустили

Немецких ученых не пустили на конференцию в Туве из-за приказа Минобрнауки. Мероприятие едва не потеряло международный статус, а в научных кругах решение назвали бессмысленным.

Ограничить контакты

С 11 по 15 сентября 2019 года в Тувинском государственном университете проходила V Международная научная конференция «Биоразнообразие и сохранение генофонда флоры, фауны и народонаселения Центрально-Азиатского региона». На ней, как сообщил Telegram-канал Readovka, должны были выступать немецкие ученые Микаэль и Аннегрет Штуббе, уже более 20 лет изучающие биоразнообразие в республике.

Памятуя о приказе главы Минобрнауки Михаила Котюкова, обязывающем российских ученых отчитываться о контактах с зарубежными коллегами, администрация ТувГУ обратилась с запросом в региональное министерство. В итоге ректор Ольга Хомушкина получила команду не пускать ученых не только на конференцию, но и в здание университета.

Согласно приказу, за пять дней до встречи руководитель организации обязан уведомить о ней министерство и указать всех без исключения участников мероприятия. На встрече с зарубежными коллегами должны присутствовать минимум двое россиян. При этом иностранным ученым разрешено пользоваться гаджетами, фотоаппаратами и компьютерами, только если это «предусмотрено международными договорами». Документ, сообщало РИА «Новости», раскритиковали в научном сообществе, а в Минобрнауки поясняли, что он носит рекомендательный характер.

Чиновники против ученых

Как написал у себя в Facebook сотрудник Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Андрей Чабовский — он участвовал в мероприятии, немецкие ученые и их коллега из Киргизии обеспечивали конференции международный статус. По его словам, Штауббе более 20 лет отдали Туве, вкладывая собственные средства и силы в зоологические исследования.

«Он — почетный член российского териологического общества при РАН. На конференцию в университет местное министерское начальство их не пустило, из программы доклады вычеркнули. Вообще не пустили в здание. Жуткий позор и стыд», — заявил Чабовский.

При этом, по его словам, оргкомитет мероприятия в самом деле планировал провести не фиктивную, а полноценную международную конференцию. Поэтому пригласили и организовали приезд зарубежных участников не только с постсоветского пространства. Сделать это в реалиях небольшого провинциального университета было непросто.

«Да, надо было класть на этот запрет. Но опять-таки, не понимать местные реалии — это снобизм. Нет ни опыта сопротивления, ни достаточной уверенности в себе, ни сил, ни средств, ни независимости. Так что это история про чиновников, а не про ученых», — добавил Чабовский.

Бессмысленное решение

В беседе с изданием «Политика сегодня» вице-президент РАН Алексей Хохлов назвал решение республиканского Минобрнауки бессмысленным. Тем более что приказ нарушает права и свободы граждан.

«Приказ совершенно не имеет никакого смыла. В наше время издание таких приказов странно. Документ касается не только тех, кто работает с секретными сведениями, но вообще всех ученых. В том числе поведения вне работы. А значит, затрагивает конституционные права и свободы граждан», — заявил он.

К сожалению, это не первый случай, когда ученым не дают заниматься своей работой. Так, в 2017 году известный украинский математик Юрий Зелинский умер на КПП в Польше, узнав, что его не пустят в Варшаву на международную математическую встречу. В ноябре 2009 года историков Елену Миськову и Владимира Фролова не пустили в Киев, куда они прилетели для участия в конференции «Поколение-21 в России и Украине». В том же году, в период обострения российско-грузинских отношений, прибывшей по инициативе Центра исследования Кавказа МГИМО делегации российских ученых не разрешили въезд в Тбилиси.