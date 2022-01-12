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    12 января 2022, 17:47

    Конец влияния Назарбаевых? Появились сигналы о смене политического курса в Казахстане

    Политологи Брутер и Подлесный: клан Назарбаевых теряет силу в Казахстане

    Дмитрий Толокевич, Сабина Абубекирова

    Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева не появилась на пленарном заседании правительства 12 января. Официальная причина — ковид, но политологи считают это сигналом о смене элит во власти. Большинство предсказывают спад влияния семьи Назарбаева на политическую жизнь страны.

    Конец влияния Назарбаевых? Появились сигналы о смене политического курса в Казахстане

    Пропустила собрание

    По сообщению РИА «Новости», депутат нижней палаты парламента Дарига Назарбаева не была на пленарном заседании правительства в среду, 12 января, из-за того что находится на больничном.

    «На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — заявили в пресс-службе.

    Orda.kz уточнил, что у старшей дочери экс-президента ковид, протекающий в средней форме.

    С прошлого года Дарига Назарбаева является членом комитета нижней палаты парламента по экономической реформе и региональному развитию и возглавляет фонд имени отца. Ранее она была спикером верхней палаты.

    Тактика Токаева

    Несмотря на то, что в пресс-службе отсутствие Дариги объяснили больничным, многие предполагают, что реальная причина кроется в протестах, поразивших страну, а вся чета Назарбаевых сейчас уйдет в относительное подполье.

    Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что положение клана уже изменилось в худшую сторону. Младшая дочь экс-президента Алия Назарбаева фактически потеряла контроль над таможней, Дарига не пришла в парламент, а местонахождение самого Нурсултана Назарбаева неизвестно.

    «Думаю, что Токаеву их политическое будущее вообще не видится. Он бы охотно от них совсем избавился, но непонятно, сможет ли он сделать это прямо сейчас», — сказал эксперт «360».

    То, что этот вопрос стоит на повестке у Токаева, бесспорно.

    Выбор России

    Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный тоже отметил, что действия нынешнего руководителя страны возымели достаточный эффект на семью Назарбаевых, ведь он принял непростое решение на фоне протестов.

    Казахстан — это многовекторная страна, направленная на сотрудничество с Россией, Китаем, арабским миром и где-то с Западом. В момент кризиса нужно было решать, в какую сторону повернуться за помощью и поддержкой. Многие предполагали, что Токаев выберет Китай, так как он считался прокитайским, но он обратился к России. И этот дрейф для многих политологов оказался неожиданным.

    По словам Подлесного, можно предположить с большой долей вероятности, что действия Токаева удивили и Назарбаевых. Возможно, они думали, что он выберет арабско-мусульманский мир, так как, предположительно, у них сосредоточены большие запасы в Эмиратах.

    Разворот в сторону России поменяет политический ландшафт Казахстана и вызовет смену чиновников, а значит, и элит.

    «Если бы у Назарбаева была возможность усилить свое влияние, то он бы выступил с каким-то обращением, но он этого не сделал. Мне кажется, смысл его молчания заключается в том, что он не согласен с действиями Токаева, но он не может выступить против в силу политических причин», — подчеркнул Подлесный.

    Назарбаев уже теряет силу, уверен собеседник, потому что действия Токаева в целом были одобрены казахстанским обществом. Они даже не вызвали обвального шквала критики со стороны зарубежных партнеров.

    Конец влияния

    Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с «360» тоже отметил, что влиянию Назарбаевых наступает конец. Однако вряд ли их уход с политической сцены будет громким и скандальным, поскольку Токаев — достаточно деликатный президент.

    «Он прекрасно понимает, что, развязав клановую войну, можно повторить события, которые произошли совсем недавно. Тем не менее перед ним стоит задача укрепления собственного маскулинного образа в казахстанском обществе», — отметил политолог.

    Это дилемма, которую ему придется постепенно решать, выстраивая новую систему сдержек и противовесов. В ходе этого процесса ему придется принести несколько жертв, в том числе и Даригу Назарбаеву. Она для него является серьезным аллергеном.

    Мухин предположил, что за кулисами с ней уже выстроена определенная договоренность. Например, она не занимается политикой, а Токаев выстраивает собственную вертикаль власти.

    Он напомнил об опыте других центральноазиатских республик, в которых если клан отстраняется от власти, то происходит это самым живым и жестким образом. Выводится практически все и полностью.

    «В Великобритании, куда чаще всего перемещаются отставные представители кланов, уже заявили, что готовы не принять уезжающих представителей кланов, а отнять у них собственность и финансы, которые, по их мнению, не являются законно заработанными. Все это позволяет говорить о том, что семью Назарбаевых ждет незавидная участь», — заключил Мухин.

    Слишком глубокие корни

    Тем не менее есть и противоположный взгляд на ситуацию. Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с «360» подчеркнул, что в краткосрочной перспективе ничего в Казахстане не поменяется, а Назарбаевы никуда не уйдут. Политическая система страны выстраивалась с декабря 1986 года, а замена одного человека на другого мало что может поменять. Клан пустил свои корни довольно глубоко. Достаточно вспомнить, что одна из дочерей Назарбаева вместе с мужем владеет главным пакетом акций самого большого национального банка страны.

    «Назарбаевский клан в одночасье никуда не денется. На то, чтобы их убрать, вполне возможно, уйдут годы. На мой взгляд, ждать уменьшения их влияния на управление страной не нужно», — сказал он.