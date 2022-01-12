Конец влияния Назарбаевых? Появились сигналы о смене политического курса в Казахстане

Старшая дочь экс-президента Казахстана Дарига Назарбаева не появилась на пленарном заседании правительства 12 января. Официальная причина — ковид, но политологи считают это сигналом о смене элит во власти. Большинство предсказывают спад влияния семьи Назарбаева на политическую жизнь страны.

Пропустила собрание

По сообщению РИА «Новости», депутат нижней палаты парламента Дарига Назарбаева не была на пленарном заседании правительства в среду, 12 января, из-за того что находится на больничном.

«На больничном она, как и другие ее коллеги, которых тоже нет на заседании», — заявили в пресс-службе.

Orda.kz уточнил, что у старшей дочери экс-президента ковид, протекающий в средней форме.

С прошлого года Дарига Назарбаева является членом комитета нижней палаты парламента по экономической реформе и региональному развитию и возглавляет фонд имени отца. Ранее она была спикером верхней палаты.

Тактика Токаева

Несмотря на то, что в пресс-службе отсутствие Дариги объяснили больничным, многие предполагают, что реальная причина кроется в протестах, поразивших страну, а вся чета Назарбаевых сейчас уйдет в относительное подполье.

Политолог Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер отметил, что положение клана уже изменилось в худшую сторону. Младшая дочь экс-президента Алия Назарбаева фактически потеряла контроль над таможней, Дарига не пришла в парламент, а местонахождение самого Нурсултана Назарбаева неизвестно.

«Думаю, что Токаеву их политическое будущее вообще не видится. Он бы охотно от них совсем избавился, но непонятно, сможет ли он сделать это прямо сейчас», — сказал эксперт «360».

То, что этот вопрос стоит на повестке у Токаева, бесспорно.

Выбор России

Президент Центра прикладной социологии и политологии Геннадий Подлесный тоже отметил, что действия нынешнего руководителя страны возымели достаточный эффект на семью Назарбаевых, ведь он принял непростое решение на фоне протестов.

Казахстан — это многовекторная страна, направленная на сотрудничество с Россией, Китаем, арабским миром и где-то с Западом. В момент кризиса нужно было решать, в какую сторону повернуться за помощью и поддержкой. Многие предполагали, что Токаев выберет Китай, так как он считался прокитайским, но он обратился к России. И этот дрейф для многих политологов оказался неожиданным.

По словам Подлесного, можно предположить с большой долей вероятности, что действия Токаева удивили и Назарбаевых. Возможно, они думали, что он выберет арабско-мусульманский мир, так как, предположительно, у них сосредоточены большие запасы в Эмиратах.

Разворот в сторону России поменяет политический ландшафт Казахстана и вызовет смену чиновников, а значит, и элит.

«Если бы у Назарбаева была возможность усилить свое влияние, то он бы выступил с каким-то обращением, но он этого не сделал. Мне кажется, смысл его молчания заключается в том, что он не согласен с действиями Токаева, но он не может выступить против в силу политических причин», — подчеркнул Подлесный.

Назарбаев уже теряет силу, уверен собеседник, потому что действия Токаева в целом были одобрены казахстанским обществом. Они даже не вызвали обвального шквала критики со стороны зарубежных партнеров.

Конец влияния

Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин в разговоре с «360» тоже отметил, что влиянию Назарбаевых наступает конец. Однако вряд ли их уход с политической сцены будет громким и скандальным, поскольку Токаев — достаточно деликатный президент.

«Он прекрасно понимает, что, развязав клановую войну, можно повторить события, которые произошли совсем недавно. Тем не менее перед ним стоит задача укрепления собственного маскулинного образа в казахстанском обществе», — отметил политолог.

Это дилемма, которую ему придется постепенно решать, выстраивая новую систему сдержек и противовесов. В ходе этого процесса ему придется принести несколько жертв, в том числе и Даригу Назарбаеву. Она для него является серьезным аллергеном.

Мухин предположил, что за кулисами с ней уже выстроена определенная договоренность. Например, она не занимается политикой, а Токаев выстраивает собственную вертикаль власти.

Он напомнил об опыте других центральноазиатских республик, в которых если клан отстраняется от власти, то происходит это самым живым и жестким образом. Выводится практически все и полностью.

«В Великобритании, куда чаще всего перемещаются отставные представители кланов, уже заявили, что готовы не принять уезжающих представителей кланов, а отнять у них собственность и финансы, которые, по их мнению, не являются законно заработанными. Все это позволяет говорить о том, что семью Назарбаевых ждет незавидная участь», — заключил Мухин.

Слишком глубокие корни

Тем не менее есть и противоположный взгляд на ситуацию. Политолог и публицист Армен Гаспарян в разговоре с «360» подчеркнул, что в краткосрочной перспективе ничего в Казахстане не поменяется, а Назарбаевы никуда не уйдут. Политическая система страны выстраивалась с декабря 1986 года, а замена одного человека на другого мало что может поменять. Клан пустил свои корни довольно глубоко. Достаточно вспомнить, что одна из дочерей Назарбаева вместе с мужем владеет главным пакетом акций самого большого национального банка страны.

«Назарбаевский клан в одночасье никуда не денется. На то, чтобы их убрать, вполне возможно, уйдут годы. На мой взгляд, ждать уменьшения их влияния на управление страной не нужно», — сказал он.