Конец Сети? Домашний интернет оказался под угрозой в России из-за бюрократии

Жизнь без интернета уже трудно представить. Но все может измениться из-за бюрократической проволочки. Провайдеры уверяют, что не бросят пользователей. Но к издержкам отсутствие договоренностей привести может.

11 марта у россиян может исчезнуть домашний интернет. Все любители темы постапокалипсиса смогут на практике проверить, каково это — жить без Сети. Пусть она и не исчезнет полностью, но может быть серьезно ограничена.

Все дело в том, что у крупных провайдеров закончится действие разрешения на частоты 3,4-3,6 гигагерца для оказания услуг доступа в интернет, выданное ровно 10 лет назад. Операторы надеялись на продление срока, но такое разрешение можно было получить лишь на заседании Государственной комиссии по радиочастотам.

Вот только в 2021 году заседания ГКРЧ еще ни разу не проводились. А раз не состоялось, то и вопрос о продлении не был решен, так что по закону те, кто сейчас использует частоты 3,4-3,6 гигагерца, 11 марта должны будут выключить передатчики.

Как пояснил в беседе с «360» интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев, операторы подали заявления о продлении за четыре месяца. Но дело в том, что на данные частоты претендуют еще и военные, а также Роскосмос.

«Эти ведомства имеют свои интересы и свои задачи по использованию данного частотного диапазона. Операторы же хотят заниматься не только предоставлением текущих услуг, но и развитием на этих частотах 5G. И здесь произошел конфликт интересов. Решение, кому достанутся чистоты, до сих пор не принято, и это тоже влияет на текущую ситуацию», — рассказал эксперт.

Абонентов не бросят

Интернет-омбудсмен также выразил уверенность, что все операторы будут стараться помочь пользователям чем смогут, переводя на альтернативные каналы связи. Но такая возможность может оказаться не у всех.

В пресс-службе «Ростелекома» редакцию «360» заверили в том, что интересы абонентов для компании в приоритете. Они будут делать все, чтобы пользователи не пострадали. В крайнем случае людям предложат перейти на альтернативные способы подключения.

«Не надо паники: речь идет о юридической коллизии, связанной с разрешением на использование радиочастот. Мы рассчитываем, что разрешение будет продлено. Для этого есть все основания», — заверили в «Ростелекоме».

Цена вопроса

Если разрешение не будет получено, те, кто использует данный диапазон, очень значительно пострадают. Переход на альтернативные способы подключения может обойтись операторам довольно дорого — речь пойдет о сотнях миллионов рублей, отметил Дмитрий Мариничев.

«Ведь уже закуплено оборудование, которое работает на этих частотах, абонентское оборудование. Переход на новый формат — новые траты, новые инвестиции в инфраструктуру плюс потеря того оборудования, которое они сейчас имеют. И абоненты вынуждены будут подстраиваться, переподключаться, возможно, покупать новое оборудование для доступа к Сети», — пояснил эксперт.

В том, что отключения не будет, уверен интернет-эксперт Антон Меркуров. По его мнению, это обычный конфликт государства и бизнеса, битва за деньги и частоты.

«Речь идет только лишь о бюрократической процедуре. Лицензии будут выданы, и все это будет урегулировано, на пользователей это никак не повлияет, как и на возможности интернета. И никакого отключения домашней связи не будет», — заверил Антон Меркуров.

При этом он подчеркнул, что подобная новость в СМИ — отличный повод привлечь внимание к проблеме того, что в XXI веке связь является предметом регулирования.

Конца интернета не будет

Директор департамента государственной политики в сфере связи Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации России Андрей Канцуров официально заверил, что российские абоненты не останутся без домашнего интернета.

Заседание Госкомиссии по радиочастотам, на котором будет рассмотрен вопрос продления решения об использовании полос радиочастот в диапазоне 3,5 гигагерца, состоится в ближайшее время Андрей Канцуров.

Чиновник также отметил, что уже сейчас операторы связи могут использовать и другие выделенные им диапазоны частот, а также продолжить предоставлять услуги доступа в интернет. При этом они должны будут своевременно осуществить замену абонентского оборудования, чтобы исключить перебои со связью, которые могут коснуться крайне небольшого количества абонентов интернета (нескольких тысяч в разных регионах страны).