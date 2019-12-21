Конец пиратской эпохи? В России впервые судят основателя нелегального онлайн-кинотеатра

В России впервые вынесли обвинительный приговор владельцу пиратского онлайн-кинотеатра за нарушение авторских прав. Все домены и «зеркала» сервиса заблокированы. Что это значит для пользователей и кто следующий, — в материале «360».

В первой в России поимке владельца крупной сети нелегальных онлайн-кинотеатров приняла участие компания Group-IB, именно они написали заявление на Станислава Сайгина в правоохранительные органы. Усилиями сотрудников Group-IB по «цифровому следу» был вычислен и арестован владелец доменов пиратского виде-контента kinogb.guru, kinokot.biz, fosa.me и их многочисленных «зеркал».

19 декабря Красногорский городской суд Московской области приговорил Сайгина к двум годам условно по 3 части 146 статьи УК РФ «Нарушение авторских и смежных прав». Поставщика контента для этих сайтов — Moonwalk — заблокировали еще в октябре 2019 года.

Найти и заблокировать

Как рассказал «360» директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, первое уголовное дело за пиратство — это большой шаг для индустрии производства видео-контента, потому что теперь, когда создан прецедент, суды будут более охотно браться за такие дела.

Больше того, с законодательной точки зрения, по мнению Бусаргина, у нас одна из лучших ситуаций относительно возможностей регулирования пиратской деятельности в интернете. «Вечные блокировки» сайтов и их «зеркал», которыми занимается Роскомнадзор, тоже облегчают правообладателям борьбу с пиратами — после двух судов сам сайт и его домен, включающий все «зеркала», бессрочно блокируется.

Мы добиваемся того, чтобы контент на сайтах удалялся, если этого не происходит, мы добиваемся того, чтобы эти сайты не выводились в поиске. Соответственно, мы делаем так, чтобы «пиратку» было сложно или даже невозможно найти Андрей Бусаргин директор департамента инновационной защиты бренда и интеллектуальной собственности Group-IB.

В России существуют возможности бороться с пиратством как с помощью суда, так и досудебно, то есть через систему предупреждений владельцев сайтов с нелегальным контентом и через сотрудничество с различными регуляторами сети, которые поддерживают работу сайтов.

«[У нас] очень простое и быстрое законодательство, правообладатели могут много чего делать досудебно, у нас есть Роскомнадзор, саморегулирование в виде Меморандума(о сотрудничестве в сфере охраны исключительных прав в эпоху развития цифровых технологий — прим. ред.), то есть тактически защищать права получается на очень высоком уровне», — заявил Бусаргин.

Пираты уйдут

Основной источник прибыли пиратских видеохостингов — реклама, которую обычно покупают либо сервисы онлайн-казино, либо тотализаторы. Блокировки и исчезновение из верхних строчек поисковиков, которых добиваются в Group-IB, больше всего бьют по монетизации нелегальных онлайн-кинотеатров. Этот бизнес становится все менее выгодным.

Андрей Бусаргин отметил в разговоре с «360», что прибыль «пиратов» уменьшается с каждым годом, это подтверждают исследования компании, но уходить из рунета они все же не торопятся. В этом смысле открывшаяся практика уголовной ответственности за пиратство в интернете может снизить привлекательность этой деятельности.

«Мы надеемся, что та тропинка, которую мы начали протаптывать, когда мы начали этим заниматься, поможет другим правообладателям тоже этим заинтересоваться и таких дел будет по несколько десятков в год», — сказал он.

Главная цель Grоuр-IВ в этом деле — сделать так, чтобы пиратство в России, как и во многих развитых странах Европы, стало невыгодным. Более того, борьба с пиратством помогает правообладателям зарабатывать на своих произведениях больше, и человек, оплачивая подписку на легальные онлайн-кинотеатры и даже пользуясь опцией бесплатного просмотра в них, поддерживает создателей фильмов.

«Если вам нужны сериалы, идите в „Амедиатеку“, если вы интересуетесь новинками кино, которые только-только вышли, то они обычно очень быстро попадают на IVI или OKKO, если вы хотите посмотреть на какой-то телевизионный контент, то на сайтах телеканалов обычно все есть», — считает Бусаргин.

Тем более, добавляет он, некоторые продюсеры или сами создатели выкладывают свой контент на YouTube, где пользователи могут свободно смотреть их фильмы. На YоuТubе, как и на большинстве пиратских платформ, тоже работает рекламная модель, но доход от рекламы идет правообладателям, а не пиратам.