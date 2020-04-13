Конец печатной эпохи? Более 500 деятелей культуры попросили сделать книги товаром первой необходимости

Деятели культуры уверены — если сейчас государство не поддержит книжную индустрию, Россию может ждать кризис печатной продукции, который многие издатели просто не переживут. Помочь им может не только правительство, но и мы — читатели.

Более 500 писателей, издателей и книжных магазинов подписали открытое письмо к правительству России с просьбой включить книги в перечень товаров первой необходимости. Кроме того, авторы письма просят включить книжную отрасль в список наиболее пострадавших сфер деятельности для оказания первоочередной адресной поддержки.

Сейчас в него входят транспортные, спортивные, культурные предприятия, а также общепит, туристический, выставочный и гостиничный бизнес, салоны красоты, парикмахерские, стоматологии. 10 апреля кинотеатры включили в список претендентов на предоставление государственной помощи. Книгоиздание же до сих пор оставалось без внимания и поддержки.

Книжный кризис

Среди авторов открытого письма более 500 известных деятелей культуры — писателей, книгоиздателей, владельцев книжных магазинов. Сейчас под письмом уже подписались такие авторы, как Людмила Улицкая, Дина Рубина, Виктор Пелевин, Евгений Водолазкин, Захар Прилепин и другие.

В поддержании культурного уровня нации роль книги можно сравнить с хлебом, и подобно хлебу, книга — это товар первой культурной необходимости из открытого письма книжников.

Авторы обращают внимание российских властей на то, что книга всегда играла огромную роль в жизни народа, являлась его «культурным стержнем» и «основой для образовательной, научной и духовной деятельности всего общества».

При этом на долю вынужденно закрывшихся на время пандемии книжных магазинов приходится более 70% всей книгопродажи. Из-за прекращения их работы страдают писатели, переводчики, издатели, полиграфические предприятия и, как результат, читатели.

В письме также упоминается, что издание книг в России не прекращалось во время революции, Гражданской и Великой Отечественной войн. Но только за март книжные магазины потеряли больше 50-60% продаж. Если они останутся закрытыми еще на месяц, по словам авторов письма, всю индустрию ждет банкротство и, как результат, полный крах.

В стране Пушкина, Толстого, Достоевского книга всегда имела первостепенное значение, которое так необходимо сохранить особенно сегодня, в нынешнее трудное время из открытого письма книжников.

Конец печатной эпохи?

Несмотря на крайне тяжелую ситуацию, практически для любого бизнеса выход всегда есть. Если книжная индустрия в ближайшее время не получит поддержку от государства, свой вклад могут внести сами читатели. Книги можно заказывать онлайн и покупать в электронном виде. Безусловно, с сокращением количества бумажных книг институт чтения не исчезнет — просто изменится.

Продолжает работать услуга онлайн-покупки бумажных книг, то есть их можно заказать на сайте магазина вместе с доставкой. Сегодня доля онлайн-продаж составляет порядка 10% от всей выручки книжных. И эта опция останется актуальной даже в том случае, если книги включат в перечень товаров первой необходимости. Ведь число читателей, а следовательно и продаж, в любом случае не вернется на прежний уровень, пока в стране действует режим самоизоляции.

Но это не значит, что мы должны позволить книжной индустрии умереть. Авторы письма правы в том, что книги — значимая часть культурного кода не только нашего народа, но и всего человечества. Альянс независимых издателей и книгораспространителей также создал петицию, которую может подписать каждый, кому небезразлична судьба печатной книги в России.

В то же время индустрия печати и распространения книг обеспечивает рабочие места сотрудникам книжных магазинов, производств, библиотек и других организаций — от писателей, редакторов и корректоров до складовщиков. Все эти люди лишатся работы, если сферу ждет коллапс.

Уже сейчас владельцы книжных говорят, что без государственных льгот и кредитов с нулевыми ставками уже через месяц они не смогут платить по счетам. Причем книжники уже обращались к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой освободить их на 2020 год от уплаты налогов и страховых взносов, а также обеспечить банковские каникулы сроком на шесть месяцев. Ответа так и не получили.