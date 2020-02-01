Конец монополии: почему уходит время Google и других гигантов старого интернета

В 2019 году Google находился в эпицентре ряда крупных скандалов, связанных с монополизмом, приватностью и сбором данных. Станет ли 2020 год началом его конца и рождения нового интернета? Размышляет колумнист «360».

Источник фото: РИА «Новости» / Алексей Витвицкий

Год начинается с очередной попытки покончить с монополией в сфере интернет-поиска. Компания DuckDuckGo в своем Twitter посвятила целую ветку сообщений необходимости пересмотреть «в корне неверный» подход Google.

Ранее, по требованию Евросоюза, Google пошел на уступки и добавил в будущее обновление Android опцию выбора поисковой системы для браузера Chrome. Однако их конкуренты уверены — монополисты и тут смогли выкрутиться.

В версии Chrome, которая будет доступна в 2020 году в ряде европейских стран, на экране выбора дают короткий список из четырех вариантов. Попасть в их число можно лишь поучаствовав в аукционе — его главным «лотом» будет сумма, которую другие компании готовы выложить каждый раз, когда юзер Android выбирает именно их сервис.

В DuckDuckGo, авторы которого утверждают, что создали анонимный и не собирающий личные данные пользователей поисковик, хотят, чтобы выбор происходил более вдумчиво. Они предлагают начать с экрана, на котором подробно объясняется отличия между разными системами.

После того, как человек прочтет краткую справку, он сможет перейти к списку, в который может быть включен любой подходящий поисковый ресурс — перечень не будет ограничен четырьмя опциями и может скроллится. Причем у каждой из опций будет краткое описание преимуществ.

Вероятность, что Google добровольно согласится на это альтернативное предложение исчезающе мала. Однако его могут заставить принять новые правила игры — это станет логическим продолжением тренда на сокращение влияния первопроходцев онлайна, некогда создавших ключевые сайты Сети.

Интернет 20.20

Если раньше Google бил рекорды индустрии, то сейчас бьют его — ЕС постоянно забрасывает компанию все новыми штрафами и ограничениями.

Когда-то компания считалась образцовым флагманом растущего сектора IT-технологий. Но в десятые, вместе с еще несколько избранными транснациональными корпорациями, Google превратился из символа прогресса в символ монополии, готовый на все ради повышения прибыли.

Серьезные проблемы Google связаны с мобильной платформой Android — много лет компания навязывала ее пользователям свои услуги, в частности предустанавливая браузер Chrome и сервисы Google Play. Пусть эти программы формально бесплатные, но мы-то понимаем, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Как и Facebook, Google известна своей плотной работой с бигдатой и рекламными технологиями, главным сырьем для которых являются личные данные пользователей.

«Гугл», как известно, помнит все — прежде всего, вашу историю поиска от первого до последнего введенного слова. Если же добавить сюда все посещенные сайты и данные из соцсетей, то получится настоящий слепок цифровой личности — мечта любого рекламщика. Впрочем, такой слепок пригодится много кому еще — от сотрудника избирательного штаба крупного политика до откровенных мошенников.

Так что решение ЕС наложить миллиардные штрафы на Google вполне объяснимо — раньше власть онлайн-монополиста была не так заметна, но она растет в геометрической прогрессии вместе с ростом влияния интернета на нашу жизнь.

Есть большая вероятность, что в 2020 году недовольные монополией компании смогут добиться если не полной ее дезинтеграции, то хотя бы запустят процессы, которые станут началом ее конца. Уже сейчас очевидно, что применение антимонопольных законов против интернет-сервисов лишь дело времени. А значит — скоро крупнейшие сайты Сети переживут трансформацию.

Какую? Говорить еще рано, но можно попытаться предсказать: для поколения зумеров глагол «гуглить» станет архаизмом вроде слова «молвить». Ведь интернет-поиск станет по-настоящему свободным и независящим от конкретной платформы.

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