Конец мировому господству США

Позиции Соединенных Штатов Америки на мировой экономической и финансовой арене пошатнутся, когда Россия выполнит все свои поставленные задачи в специальной операции на Украине. Своим видением ситуации с «360» поделился финансовый аналитик, экономист Михаил Беляев.

Далее — прямая речь собеседника «360»:

Все, что сейчас происходит: и события на Украине, события в валютной и торговых сферах, события в связи с санкциями, грани одного процесса — переустройства мировой архитектуры, геополитической, экономической структуры. Все они связаны с коренным переделом мира и утратой США гегемонического положения.

С помощью введенных антироссийских санкций Америка пытается удержать эти процессы, но ей не удается, она еще больше увязнет в них.

Не сомневаюсь, что Россия добьется своей цели по денацификации Украины, это будет политическое поражение США и станет доказательством в политическом плане, что Америке придется уступить претензии на мировое господство и смириться с тем, что мир стал многополярным, а в нем Америка не занимает ведущего положения.

При этом в настоящее время не существует инструментария, которые позволили бы сместить доллар с позиции ведущей мировой резервной валюты, поскольку она является продолжением экономических позиций.

США пока еще занимают в мировой экономике ведущее положение, может, наряду с Китаем. Другое дело, что мы говорим об утрате Америкой своих экономических позиций. Экономика начинает вытесняться с безусловных позиций и теряет свою полную мощь, мы говорим об относительном соотношении баланса сил. Вслед за этим сужается сфера доминирования доллара, где он играл главную ведущую роль.

Россия способна оказать влияние на эти процессы. В частности, настаивая на внешнеторговых расчетов в национальных валютах стран. Индия и Китай, как и в целом мир Востока, способны оказать России поддержку в этом.

Центр развития уже переместился в Азию, где присутствует Китай и Индия. У нас объединенные интересы, как политические, так и экономические, а значит — взаимная поддержка и помощь.