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    26 августа 2020, 05:00

    Конец лета-2020 порадует россиян хорошей погодой. А какая будет осень?

    Арина Гудилова , Екатерина Земская

    Россиянам пообещали, что в конце августа будет теплая погода. На территории всей страны будет сохраняться аномально теплый температурный фон — выше нормы на 2-8 градусов. Чего ожидать от погоды в последние деньки лета, и какая ждет впереди осень — в материале «360».
    Конец лета-2020 порадует россиян хорошей погодой. А какая будет осень?

    Заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков рассказал «360», что этот год и лето в России оказалось аномально теплым. Хорошая погода будет сохраняться почти по всей территории страны до конца месяца.

    «До сих пор у нас по большей территории России уровень высокий, особенно заметно в Сибири — от Новосибирска до Норильска, Хатанга и Якутии. [там] Температуры высокие. Днем 24 градуса», — сообщил он.

    Цыганков добавил, что также аномальное тепло сохранится вдоль Амура.

    «За исключением Магадана вся территория выше нормы», — подчеркнул он.

    Он отметил, что на территории Таймыра в последние дни лета показатель будет выше нормы на 8 градусов Цельсия. В Салехарде, Казани и Москве эти значения тепла будут достигать показателей на 3-4 градуса выше нормы.

    По словам синоптика, 26 августа в Москву придет атмосферный фронт.

    «В первой половине дня будет облачная погода и дождь. Ночь, из-за облачной погоды, будет теплой — 15-17 градусов. Днем ожидается 20-22», — рассказал он.

    В четверг в столице синоптики ожидают переменную облачность с небольшими дождями. Вместе с тем температура днем будет составлять 21-23 градусов, а ночью не опустится ниже 11 градусов.

    В пятницу будет чуть попрохладней, днем температура будет держаться на отметке в 21-22 градуса. Хорошая погода сохранится и в выходные. Синоптики ожидают переменную облачность без осадков, воздух прогреется до 18-23 градусов.

    Конец августа позволит столичным жителям вдоволь насладится последним днем лета. Температура днем поднимется до 24-29 градусом. Будут небольшие дожди.

    По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, начало осени в России будет очень комфортным — небольшое количество осадков и теплая погода.

    «Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — рассказал он.

    Новости SMI.FM