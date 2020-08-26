Конец лета-2020 порадует россиян хорошей погодой. А какая будет осень?
Заместитель начальника ситуационного центра Анатолий Цыганков рассказал «360», что этот год и лето в России оказалось аномально теплым. Хорошая погода будет сохраняться почти по всей территории страны до конца месяца.
«До сих пор у нас по большей территории России уровень высокий, особенно заметно в Сибири — от Новосибирска до Норильска, Хатанга и Якутии. [там] Температуры высокие. Днем 24 градуса», — сообщил он.
Цыганков добавил, что также аномальное тепло сохранится вдоль Амура.
«За исключением Магадана вся территория выше нормы», — подчеркнул он.
Он отметил, что на территории Таймыра в последние дни лета показатель будет выше нормы на 8 градусов Цельсия. В Салехарде, Казани и Москве эти значения тепла будут достигать показателей на 3-4 градуса выше нормы.
По словам синоптика, 26 августа в Москву придет атмосферный фронт.
«В первой половине дня будет облачная погода и дождь. Ночь, из-за облачной погоды, будет теплой — 15-17 градусов. Днем ожидается 20-22», — рассказал он.
В четверг в столице синоптики ожидают переменную облачность с небольшими дождями. Вместе с тем температура днем будет составлять 21-23 градусов, а ночью не опустится ниже 11 градусов.
В пятницу будет чуть попрохладней, днем температура будет держаться на отметке в 21-22 градуса. Хорошая погода сохранится и в выходные. Синоптики ожидают переменную облачность без осадков, воздух прогреется до 18-23 градусов.
Конец августа позволит столичным жителям вдоволь насладится последним днем лета. Температура днем поднимется до 24-29 градусом. Будут небольшие дожди.
По словам научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, начало осени в России будет очень комфортным — небольшое количество осадков и теплая погода.
«Предварительный прогноз таков, что сентябрь ожидается теплым. Температура будет около и выше нормы», — рассказал он.