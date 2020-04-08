Почти половина компаний в мире сменит поставщиков из-за COVID-19. Конец эпохи глобализации?

На верном пути

Полноценное домашнее производство не должно быть самоцелью. Человечество слишком увлеклось глобализмом. Но не стоит также чрезмерно концентрироваться на производстве внутри страны. Об этом в разговоре с «360» заявил депутат бундестага Вальдемар Гердт.

У нас есть опыт такого процесса. СССР при развале разорвал также все эти связи. И мы знаем, сколько времени может длиться восстановление полноценного хозяйствования. Уже прошло 30 лет, а отголоски этого до сих пор слышны Вальдемар Гердт депутат бундестага.

При этом Гердт отметил, что перенос предприятий — правильное направление. По его мнению, сначала надо обеспечить должным образом собственную страну, а вот уже избыток выставлять на продажу другим.

«Думаю, в будущем экономики рентабельность перестанет быть главенствующим фактором. Будет еще целесообразность и безопасность как минимум. Это необходимо для того, чтобы перспективные хозяйства расценивались не только с точки зрения прибыльности, которую они приносят, но и с точки зрения новых факторов», — добавил собеседник «360».

Он отметил, что процесс не будет простым, но опыт может помочь правительствам ускорить и упростить его.

Прогнозы Die Welt

Немецкие журналисты пришли к своим выводам после опроса компаний, который по всему миру провело консалтинговое общество EY. Ярким примером в Die Welt назвали производство защитных масок. В этой сфере почти все государства зависят от Китая, что стало проблемой во время вспышки вируса. Поэтому политики и экономисты активно призывают изменить ситуацию.

Многие предприниматели, работающие в различных сферах, уже начали менять схемы поставок. Как результат, уход от глобализации произойдет уже в ближайшие годы. Правда, это приведет к росту инфляции. Сгладить ситуацию, по словам авторов статьи, поможет автоматизация производства.

Распространение коронавируса началось в конце декабря 2019 года. Очагом инфекции стал китайский Ухань. Всего за несколько месяцев коронавирус охватил более 190 стран. В марте Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию.