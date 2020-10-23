Конец эры iPhone? Как в Москве появились и исчезли очереди за гаджетами Apple

Новые iPhone вновь не собрали очереди у столичных магазинов. С утра за ними пришли единичные покупатели. Тренд наметился в прошлом году, когда у дверей re: Store собрались лишь пару десятков человек. В 2018-м люди стояли неделю, правда, та очередь вошла в историю как большой мыльный пузырь. Рассказываем, почему новинки больше не вызывают бешеного ажиотажа.

iPhone 12

23 октября в России стартовали продажи iPhone 12 и 12 Pro. Но открытия re:Store на Тверской ждали единичные покупатели.

На кадрах видно, что журналистов было больше, чем любителей новых гаджетов.

Источник фото: телеканал «360»

Тем не менее некоторые ушлые россияне пытались торговать местами в несуществующей в этом году очереди. Самое дорогое место на Avito стоило 150 тысяч рублей, самое дешевое — чуть меньше 10 тысяч рублей.

Источник фото: Avito

Источник фото: Avito

В 2020-м у дверей магазина впервые не собралось даже пары десятков человек. Причина — в делении рынка. В 2015 году компания Apple продавала 15% от всех мобильных устройств, пояснил «360» ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. В 2020-м доля снизилась до 9%.

«Каждый год iPhone становятся все менее интересными с точки зрения функционала. Они все сильнее отстают от рынка. Но при этом они становятся все дороже и дороже. 12-е поколение для россиян — самый неинтересный iPhone по двум причинам: цены в сравнении с прошлым годом выросли на 24%, а отличий от предыдущей модели мало, и 5G не нужен потому, что нет сетей», — добавил эксперт.

Модели конкурентов значительно интереснее и функциональнее, считает Муртазин. Статусная составляющая iPhone, по его мнению, за последние годы полностью утратилась. Сейчас этот гаджет есть у многих россиян. Поэтому он давно перестал быть показателем богатства, роскоши или какой-то особенной эксклюзивности.

iPhone 6

В 2014 году около сотни желающих раньше всех приобрести iPhone 6 собрались у Re: Store в ТЦ «Европейский». Продажи начинались с наступлением пятницы, 26 сентября. Первые покупатели собирались у магазина утром в четверг. Очередь была довольно длинной, людям раздавали браслетики с номерами.

iPhone 7

В 2016 году внушительная очередь наблюдалась у магазина в ГУМе. Люди занимали места вечером, накануне начала продаж.

В три утра на Никольской улице собрались около ста первых покупателей. К открытию их число утроилось.

Тогда первый из стоявших продал место за 50 тысяч рублей, 10-е место ушло за 25 тысяч.

iPhone X

Самая длинная очередь за iPhone, пожалуй, наблюдалась в 2017 году. Люди несколько дней стояли под дождем и на холоде. А в очереди периодически возникали драки и другие неприятные происшествия.

Из-за огромного количества жаждущих первыми получить смартфон столичные власти даже ограничивали движение транспорта по одной полосе Тверской улицы. Врачи давали советы, как уберечься от холода, не заработать цистит и другие воспаления. Одного из потенциальных покупателей в день начала продаж прямо из очереди забрали в больницу — у молодого человека случился эпилептический припадок.

Самые дорогие модели гаджетов на перепродажу на Тверской раскупили в первый час работы магазина. Причем люди торговали не только смартфонами, цена на которые в интернете доходила до миллиона рублей. Любителям «шикануть» перед друзьями предлагали за 7,5 тысячи рублей коробку от iPhone X, или всего за тысячу взять ее в аренду для фото.

iPhone XS и XR

В 2018 году очередь на Тверской начала выстраиваться за пять дней до старта продаж. Невзирая на холодную и дождливую погоду, люди всю рабочую неделю буквально жили на улице, ночевали в машинах, окрестных ночных кафе и палатках. Некоторых подкармливали журналисты и сердобольные граждане. Активисты устраивали переклички и отправляли в конец очереди тех, кто вовремя не отметился в списке.

Перед стартом продаж Федерация бокса даже подарила стоявшим первыми студентам боксерские перчатки — «отбиваться» от конкурентов. Шутка-шуткой, новью в очереди происходили не самые приятные события.

У Михаила Галимова, занимавшего пятое место в очереди, заветный билетик вырвали из рук. Молодой человек не стал разбираться — «обидчик» подошел к нему не один, а с друзьями. Периодически появлялись люди, которые пытались хитростью пролезть в очередь.

Эти ребята отказались продать места по 350 тысяч рублей, надеясь сбыть их на 100 тысяч дороже. Как показали дальнейшие события, лучше бы брали синицу в руках.

Источник фото: телеканал «360»

С открытием магазина очередь лопнула как мыльный пузырь. Места оказались никому не нужны и никто из стоявших первыми людей не смог «навариться» на новинках. Люди рвали билетики и уходили домой. Первым iРhone приобрел человек с 247-м талоном. Еще одна покупательница приехала к открытию и простояла перед дверью всего минуту.

iPhone 11

В 2019 году появление iPhone 11 тоже не вызвало особого ажиотажа. К открытию магазина в восемь утра у Re: Store на Тверской собрались около 20 человек. А первый покупатель приобрел смартфон всего через 15 минут после того, как приехал в магазин. Некоторые предприимчивые москвичи встали в очередь еще вечером накануне старта продаж. Места продавали за 15-500 тысяч рублей. Но спроса на них не было.

Источник фото: телеканал «360»

Кстати, в отличие от Москвы в Санкт-Петербурге iPhone все еще собирает очереди. Несколько десятков человек собрались еще до открытия магазина, передает агентство «Невские новости». И за одно утро петербуржцы все раскупили.