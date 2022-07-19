Конец эпохи глобализма. Санкции помогли наказать не Россию, а конкурентов США

Американский полковник Дуглас Макгрегор заявил, что антироссийские санкции и политика президента США Джо Байдена обусловили крах европейской и американской экономик. Эксперты считают, что к этому привели нежелание просчитывать последствия эмоциональных решений и, возможно, желание потопить союзников, которые преуспевали в некоторых областях.

Полковник из США раскритиковал политику Байдена

Полковник Дуглас Макгрегор заявил, что президент США Джо Байден проигрывает борьбу с Россией на Украине. НАТО, который, по словам военного, стал «любимой лошадью» американского президента, не выдерживает напряжения конфликта и находится «на последнем издыхании». Простые люди злятся на своих бестолковых и робких лидеров. Неудивительно, что быстрее рейтинга Байдена падает только экономика Европы и Соединенных Штатов, передал The American Thinker.

В США и Европе не сможет долго продержаться режим глобалистов, которые сделали политической элитой бета-самцов и радикальных феминисток. Полковник напомнил историю о Калигуле, который ввел в римский сенат своего любимого коня Буцефала и заставил патрициев ему поклоняться. Всего через несколько лет император был убит заговорщиками. Это показывает, что в конечном счете борьба всегда важнее подчинения элите, поклоняющейся лошадям, резюмировал Макгрегор.

Антироссийские санкции, которые ввел президент США, оборачиваются для Европы экономическим крахом, подчеркнул полковник. Ярким примером тому стала Германия. И если канцлер ФРГ Олаф Шольц возглавит движение, направленное на прекращение огня, то поддержка НАТО в Европе стремительно рухнет. Кроме того, 18 июля депутат бундестага от Левой партии Севим Дагделен призвала Европу готовиться к роспуску НАТО.

Источник фото: РИА «Новости»

Санкции убили глобализацию

Практически все меры, направленные против России, куда сильнее ударили по странам Европы и США. Старший научный сотрудник Центра европейских исследований Института мировой экономики и международных отношений РАН Владимир Оленченко пояснил «360», что это связано с тем, что западные санкции в основном носят экономический характер. В западном сообществе очень широко культивировалась глобализация, которая предполагала максимальное расширение экономических, финансовых, логистических и иных связей.

«Глобализацию поддержали во всем мире. Где-то она доходила до крайности. Например, Соединенные Штаты Америки переносили производство товаров для внутреннего потребления на территории Китая. Делалось это потому, что час труда на китайской территории в то время стоил около одного доллара, а в США — около 27 долларов. Разница очень большая, она давала возможность компаниям получать большой доход», — рассказал эксперт.

В меньших и более скромных масштабах глобализация проходила и в остальных странах мира, в том числе в России. Соответственно, когда стали вводить санкции, они начали искажать торговые и экономические связи. Все это отразилось на населении Европы и Соединенных Штатов Америки. Особенно были задеты малые страны, которые включились в механизм санкций: запреты на импорт сильно ударили по их и так не очень большой экономике.

Источник фото: РИА «Новости»

Эмоции с хитрым расчетом

Оленченко отметил, что санкции зачастую принимают под эмоционально-политическим влиянием, когда хочется «уесть оппонента». А нужно было поручить группе экономистов, юристов, логистов рассчитать результаты таких шагов: как на отказ от тех или иных товаров отреагирует рынок, откуда что брать, насколько дешевле или дороже все это будет. Кроме того, нужно учесть и кумулятивный эффект, то есть последствия, которые проявятся, если запретительные меры будут накапливаться. И еще вопрос, как все это подействует на взаимоотношения с другими странами.

Например, Германия: она потребляет российский газ в своей химической промышленности, которая авторитетна и востребована в мире. Запрет на российский газ означает отказ от качественного сырья по разумной цене. Его будут закупать где-то в другом мете и по большей цене, а значит, и конечный продукт будет стоить дороже, то есть станет менее конкурентоспособен. Таким образом в выигрыше могут оказаться другие страны Владимир Оленченко старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН.

Он добавил, что отказ ФРГ от российских углеводородов делает немецкую химическую промышленность более дорогой. От этого выигрывают США, основные их конкуренты на мировом рынке. Поэтому зачастую в самих Соединенных Штатах задаются риторическим вопросом: а не специально ли американцы подталкивают Германию как антироссийским санкциям, которые ухудшают положение германских товаров на мировом рынке?