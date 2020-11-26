Кому-то доплатят, а кто-то посадят с позором. Как относятся к геям в зарубежных армиях

Немецким гомосексуальным военным, столкнувшимся с дискриминацией по признаку ориентации, выплатят компенсанции. А еще двадцать лет назад геев до службы в Германии не допускали. В некоторых странах такие запреты все еще в силе.

В Германии одобрили закон, по которому гомосексуальные военные, столкнувшиеся с дискриминацией по признаку ориентации, смогут получить финансовую компенсацию. Еще двадцать лет назад такие действия в стране считались законными. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Это произошло спустя два месяца после того, как министр обороны Аннегрет Крамп-Карренбауэр принесла официальные извинения за десятилетия дискриминации и опубликовала исследование, документирующее «систематическую дискриминацию» в Бундесвере с 1955 по 2000 год.

Новый закон отменяет приговоры военных судов, вынесенные за гомосексуальный секс по обоюдному согласию, с выплатой символической суммы в три тысячи евро в качестве компенсации за каждый из этих приговоров.

Те, кто был уволен или лишен повышения по причине своей ориентации, также будут иметь право на компенсацию. По оценке Минобороны, заявки подадут около тысячи человек.

Министр обороны Крамп-Карренбауэр сказала, что закон также будет распространяться на людей, которые подверглись дискриминации в коммунистической Национальной народной армии Восточной Германии, прекратившей свое существование в 1990 году.

Гомосексуализм был незаконным в Германии до 1960-х годов. Геи-военнослужащие в вооруженных силах могли законно подвергаться дискриминации по признаку сексуальной ориентации до 2000 года.

США

Дела представителей ЛГБТ в США на протяжении долгого времени были далеко не радужными. В Штатах военным разрешили не скрывать свою ориентацию лишь в 2010 году. Тогда Обама подписал закон, по которому служащие могли больше не бояться увольнения из армии по причине своих сексуальных предпочтений.

Однако исследование одного журнала показало, что 59% респондентов чувствуют себя дискомфортно и не раскрывают свою ориентацию по сей день. А если и раскрывают, то с большой неохотой.

Летом 2016 года министерство обороны США сняло запрет на службу трансгендеров. Радость транс-сообщества продлилась недолго. С приходом Трампа к власти этот закон отменили. Военнослужащие по-прежнему могут идентифицировать себя трансгендерами. Однако они должны использовать местоимения, надевать униформу и пользоваться спальнями и ванными комнатами соответствующими их биологическому полу. Это правило затрагивает около девять тысяч военнослужащих.

На данный момент очень малое количество стран открыто допускает трансгендеров к службе. Первой такой страной стали Нидерланды в 1974 году. В этом же десятилетии к Нидерландам присоединились Швеция, Дания и Норвегия. В 1990-е Канада, Израиль, Чехия и Австралия также допустили к службе в трансгендеров. А в 21 веке это стало возможно в Великобритании, Франции, Германии, Финляндии, Эстонии, Бельгии, Австрии, Испании, Таиланде и Боливии.

Европа

Европа отличается наиболее толерантными правилами по отношению к ЛГБТ персонам в армии.

Нидерланды были первой страной, запретившей дискриминацию геев в армии. До 1974 года правительство считало, что они представляют угрозу для для национальной безопасности. Сейчас же отношение к ним другое. А с 1980-х у геев появился «Фонд гомосексуализма и вооруженных сил». Это профсоюз, представляющий права ЛГБТ в Министерстве обороны.

Норвегия, как и большая часть Скандинавии, также очень либеральна в отношении прав ЛГБТ. Она стала еще и первой страной в мире, принявший антидискриминационный закон. Он защищает гомосексуалов в определенных областях. Например, любой, кто в письменной или устной форме угрожает, преследует или проявляет агрессию к ЛГБТ персоне, может получить штраф или сесть в тюрьму сроком до двух лет.

ВШвеции геи могли открыто служить в армии еще до того, как гомосексуализм убрали из списка болезней. Все, потому что в вооруженных силах страны не было запрета на него. С 1987 года все виды дискриминации, включая прием на военную службу, по причине сексуальной ориентации были запрещены конституцией. С 2008 года этот запрет распространился и на трансгендеров.

Cтокгольмский прайд-парад. Источник фото: pixabay

В Британии отношение к гомосексуализму в армии изменилось в 2000 году. До этого времени геям, лесбиянкам и бисексуалам было запрещено служить в британской армии, Королевском флоте и британских ВВС. Многие, конечно, шли на службу, но скрывали свою ориентацию. В ином случае их могли с позором уволить.

Франция в этом плане чуть менее толерантна. По закону военнослужащим разрешается не скрывать свою ориентацию, но геи и лесбиянки могут столкнуться с более серьезными проблемами, чем их гетеросексуальные коллеги. Если командир или психиатр посчитает, что они нарушают работу подразделения, то их могут уволить. Продвижение по карьерной лестнице тоже усложняется в случае наличия нетрадиционной ориентации.

В Польше официально дискриминировать ЛГБТ-военных запрещено. Они получили возможность служить в армии с 1990-х годов. Однако существует неписаное правило «не спрашивай — не говори». Большинство солдат геев в Польше скрывают свою ориентацию. Военнослужащий не сможет добиться успехов, если будет открытым геем. Другие военные не будут его уважать, а без этого командиром не стать.

Другие страны

В Южной Корее военная служба — это обязательная практика для всех граждан мужского пола. Если призывник оказывается геем, то он может столкнуться с проблемами. Его могут отнести к категории людей с «умственной отсталостью» или «расстройством личности». Это может привести к увольнению из армии, что будет считаться позором.

Согласно 92 статье военного уголовного кодекса Кореи, сексуальные отношения между представителями одного пола квалифицируются как «сексуальные домогательства», независимо от того, являются ли они добровольными. Секс по обоюдному согласию между гомосексуалами может рассматриваться как «взаимное изнасилование», наказуемое тюремным заключением на срок до одного года для обеих сторон.

В Таиланде до 2005 года представители ЛГБТ тоже не могли служить в армии, потому что их влечение к своему полу квалифицировалось как психическое расстройство. С 2005 года их стали допускать к войскам.

В Португалии все граждане могут служить в армии независимо от сексуальной ориентации. Конституция запрещает любую дискриминацию по этому признаку.

В 2014 году заместитель начальника военного колледжа сказал родителям молодых военных курсантов забрать своих сыновей, если они геи. После таких слов главнокомандующему вооруженными силами Португалии пришлось уйти в отставку.

Мексика в этом вопросе находится в очень неоднозначной зоне. Официально не существует закона или политики, запрещающих гомосексуалам служить. На практике, если выясняется, что военнослужающий гей или бисексуал, то он подвергается преследованиям. После чего он обычно увольняется.

При этом с 2007 года Конституционный суд Мексики постановил, что увольнение солдат за наличие ВИЧ является неконституционным. Ранее закон 2003 года требовал увольнять солдат с ВИЧ со службы.