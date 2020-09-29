Кому положены выплаты в октябре: от пособий родителям до помощи врачам

Октябрь уже на носу, а у властей заранее подготовлена дополнительная денежная помощь для разных категорий россиян. Почитайте, кто и на что может рассчитывать.

Семьи с детьми

С 1 октября у родителей, которые еще не подавали заявление, есть возможность получить пособие на детей до 16 лет. На детей до трех лет положено пять тысяч рублей (за три месяца — 15 тысяч). Тут важный момент: с 1 октября семьям нужно будет снова подавать заявления на получения пособий. До этого срока процесс был автоматическим.

Единовременная выплата на детей от трех до 16 лет составляет 10 тысяч рублей. Такая же сумма предусмотрена в качестве пособия на всех детей до 16 лет — ее начисляли с июня. Право на получение этих денег имеют семьи, в которых дети родились в период с 11 мая 2004 по 30 сентября 2017 года. Если говорить о рожденных в 2017 году, то обратиться за пособием можно было не раньше того месяца, в котором ребенку исполняется три года.

Подать заявление на выплату может любой из родителей через портал госуслуг, в отделении ПФР или МФЦ.

Выплаты предусмотрены и для семей, в которых родился третий ребенок. Недавно премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, по которому на ежемесячные выплаты на третьего ребенка выделили еще 2,58 миллиарда рублей (общая сумма за весь 2020 год составила 50,16 миллиарда рублей). Данное пособие выплачивается каждый месяц, пока ребенку не исполнится три года. Это правило распространяется не только на третьего, но и на последующих детей.

В Минтруде собираются с 2021 года увеличить выплаты на детей от трех до семи лет. Это коснется малообеспеченных семей. По плану ведомства, 95 миллиардов рублей направят на то, чтобы ежемесячная выплата достигла регионального прожиточного минимума.

Источник фото: Flickr/Misty Johnson

Доплаты врачам

Во время совещания с членами правительства президент Владимир Путин предложил продлить на октябрь коронавирусные выплаты врачам. Глава государства еще в апреле распорядился создать специальную федеральную надбавку медикам, работающим с больными COVID-19. Для врачей она составила 80 тысяч рублей, для фельдшеров и медсестер — 50 тысяч, для младшего медперсонала — 25 тысяч, для врачей скорой помощи — 50 тысяч, а для фельдшеров, медсестер и водителей — 25 тысяч рублей. Позже президент продлил это распоряжение на июль, август, а потом и на сентябрь.

Вице-премьер Татьяна Голикова во время встречи с членами правительства и президентом призвала продлить выплаты медикам до конца 2020 года. По ее мнению, пособия должны назначаться по количеству отработанных часов. Средства будут выплачивать врачам, среднему и младшему персоналу стационаров, сотрудникам амбулаторного звена и водителям скорой помощи.

Выплаты учителям

Министр просвещения Сергей Кравцов заявил, что учителя могут рассчитывать на пособие за классное руководство в честь Дня учителя, который отмечается в России 5 октября. Эти деньги работники образования получают с 1 сентября, однако пока не все сотрудники получили их. До 5 октября план будет полностью реализован.

Размер пособия — пять тысяч рублей. Владимир Путин заявил, что в федеральном бюджете ежегодно должно быть предусмотрено по 75 миллиардов рублей, чтобы следующие три года платить учителям подобные пособия.

Источник фото: Pixabay

Зарплаты бюджетникам

С 1 октября повысятся зарплаты бюджетников. На 3% вырастет доход у работников учреждений социальной сферы, здравоохранения, науки, гидрометеорологической службы, медико-социальной экспертизы, ветеринарных лабораторий, центров гигиены Роспотребнадзора, спасательных центров МЧС России и других организаций.

Зарплаты вырастут как у чиновников, так и работников всех других казенных предприятий — врачей, педагогов, воспитателей в детских садах, социальных работников.