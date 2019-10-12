Компромисс, но с перегибом. Солдат отказался пожимать руку женщине и лишился работы

В Германии суд признал законным увольнение солдата со службы за то, что он отказался пожать руку коллеге-женщине. Судья увидел в действиях мусульманина признак «процесса радикализации на религиозной основе».

Карьера против принципов

Солдат служил в армии с 2015 года. В 2017-м, как сообщил Spiegel, мужчина принял ислам, а после изменил свою внешность и стал по-другому себя вести. Его начальники докладывали, что они заподозрили его в радикализации. В мае 2018 года мужчину уволили.

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Как сообщил сайт Deutsche Welle, дело рассматривал Высший административный суд федеральной земли Рейнланд-Пфальц в Кобленце. Судья решил, что взгляды солдата противоречат основополагающему принципу равенства между мужчиной и женщиной.

«Указания истца на то, что его поведение в отношении женщин могло иметь другие мотивы, в свете его последовательного исповедования ислама стоит рассматривать как попытку выгородить себя», — сказал судья.

Он также заявил, что причиной этого решения стали не предрассудки в отношении мусульман. По мнению судьи, поведение уволенного со службы солдата свидетельствовало о недостатке уважения к сослуживицам, а это означает угрозу сплоченности и боеспособности армии.

Сам бывший военный заявил, что всегда хорошо работал с женщинами и проявлял к ним уважение. Он признался, что из-за религиозных причин не только не здоровается с представительницами прекрасного пола, но и не всегда протягивает им руку помощи. Солдат попытался подать апелляцию, но она была отклонена.

Оскорбительно для женщины

«Солдат-мусульманин, в особенности истово практикующий, не пожал руку, потому что считал, что это оскорбительно не для него, а для женщины. Он воспитан в таких нормах, что в него это с детства вколочено, что он не должен прикасаться к посторонней женщине», — объяснил «360» доктор исторических наук, член-корреспондент РАН Сергей Арутюнов.

Это (решение — прим.ред.) глупость. Ограниченные люди, которые не понимают естественные культурные различия Сергей Арутюнов.

Но, видимо, естественные культурные различия не понимают не только в армии Германии. В Швейцарии мусульманской супружеской паре отказали в гражданстве после того, как они отказались пожимать руки лицам противоположного пола во время собеседования, сообщал «Би-би-си». Там же двум мусульманским семьям приостановили процесс получения гражданства после того, как их дети не стали пожимать руку учителю. По той же причине женщине из Алжира отказали в предоставлении гражданства во Франции.

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При чем здесь Хабиб?

Увольнения уже тоже случались. В Норвегии учитель-мусульманин не получил продление рабочего контракта после того, как он отказался пожимать руку коллеге-женщине, писал NTB. Директор объяснил свое решение тем, что женщины жаловались ему на поведение коллеги и чувствовали себя оскорбленными.

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Кстати, в России тоже недавно был подобный случай, когда все обсуждали встречу Хабиба Нурмагомедова и Тины Канделаки. Боец не пожал руку телеведущей и вызвал волну критики среди тех, кто посчитал, что он тем самым оскорбил Канделаки.

«Почти по всем масхабам мусульманский мужчина не должен прикасаться к женщине. Если только это не его мама, бабушка, сестра или жена. Потому что в исламе считается, что даже прикосновение к руке интимно и может вызвать разные эмоции. Поэтому то, что Хабиб не стал пожимать мне руки, — это не знак неуважения, а лишь знак того, что он истинно верующий мусульманин», — объясняла тогда Канделаки.

Мусульманская Европа

Несмотря на постоянные сообщения о притоках мигрантов, мусульмане остаются относительно небольшим меньшинством в Европе, около 5% населения, сообщил Pew Research Center. Хотя их количество постоянно растет.

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Больше всего мусульман во Франции и Германии. По состоянию на 2016 год, во Франции проживали 5,7 миллиона мусульман, что составляет 8,8% населения страны, в Германии — пять миллионов (6,1%). Если говорить о доле среди населения, то самая высокая плотность мусульманской общины на Кипре — около четверти, большинство из которых приехали из Турции.

Доля мусульман среди европейцев постоянно растет, и эта тенденция, как считают специалисты, продолжится и в будущие десятилетия. К 2050 году доля мусульманского населения континента может увеличиться более чем вдвое и составить 11,2% и даже больше. Этому способствует высокая рождаемость в мусульманских семьях, поскольку они заводят детей раньше христиан, да и семьи у мусульман обычно больше.

Кроме того, и этот фактор становится ключевым в последние годы, количество мусульман увеличивается за счет мигрантов. Среди них 2,5 миллиона мусульман прибыли в Европу для работы по найму или получения образования. Еще около 1,3 миллиона человек, исповедующих ислам, получили или находятся в ожидании статуса беженца, что позволяет им жить в Европе. Для всех этих людей пожать руку женщине в новинку. И здесь, считают эксперты, должны быть шаги навстречу и со стороны мигранта, и со стороны принимающего общества.

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«Мигранты должны обязательно осваивать и правовые нормы в том обществе, которое его принимает, и, если они собираются постоянно жить, язык изучать, и традиции какие-то основные, не изолироваться в своей собственной мигрантской среде, квартале или на рабочем месте. Но и общество, если оно пользуется услугами мигрантов, тоже должно с уважением относиться к этим мигрантам», — сказал «360» вице-президент Международного союза антропологических и этнологических наук Валерий Тишков.

Не только руки

Например, считает Тишков, если мусульманину нужно время на молитву, работодатель должен его предоставлять. Если человек не хочет есть свинину, не нужно его заставлять. В то же время он подчеркнул, что главные шаги по адаптации все-таки должны делать мигранты.

Принимающее общество не должно менять какие-то свои основополагающие нормы, традиции, установки. Хоть мы и говорим, что адаптация — двусторонний процесс, но все равно, прежде всего, он идет со стороны мигранта Валерий Тишков.

И это касается, конечно, не только мигрантов и не только мусульман. В каждых странах своих культурные особенности. А в последнее время весь мир старается быть настолько политкорректным, что нередко перегибает палку.

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«В США не станешь протягивать первым женщине руку. Если это чернокожий американец, я ему пожимаю руку как-то особенно дружелюбно, с потряхиванием, чтобы он не дай бог не подумал, что мое прикосновение к нему мне как-то неприятно. А с белым американцем могу небрежно, если он мне не особенно приятен. Японцу я не сую руку. Другое дело, что японцы знают о европейских обычаях. Хотя они сами этих обычаев не разделяют, но, встречаясь с европейцем, они радостно суют руку и трясут мою», — объяснил Сергей Арутюнов.

Он добавил, что с обычаями в Японии нужно быть особенно аккуратными. Например, в метро не принято спрашивать, можно ли пройти — все продвигаются к выходу молча и осторожно. Также не нужно уступать место, ведь за любую услугу японская вежливость предполагает отплату.

И все это нужно знать перед поездкой. Ведь общество, какое бы оно ни было дружелюбное, не обязано меняться из-за одного человека.