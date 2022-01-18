Россиянки рассказали, как серийный альфонс оставил их без денег. Аферист давил на комплекс спасительницы

В Волгограде ищут серийного альфонса. Десятки женщин продавали имущество и брали кредиты, чтобы помочь «попавшему в беду» возлюбленному. Теперь делом занимаются полиция и прокуратура. Насторожить женщин должны были идеальность образа «принца на белом коне» и несостыковки в трагичной истории афериста.

Десятки жительниц Волгограда и окрестностей рассказали, что попались на уловки серийного альфонса, сообщил портал v1.ru. Мужчина по имени Сергей представлялся владельцем автошколы, галантно ухаживал, а потом оставлял своих жертв с многомиллионными кредитами.

Мужчина мечты

По словам женщин, Сергей присылал рекламу своей автошколы в соцсетях, предлагал исполнить давнишнюю мечту — научиться водить. А затем продолжал непринужденную переписку, делал комплименты, писал стихи, присылал электронные подарки, втираясь к жертвам в доверие.

«Он рассказывал о себе, расспрашивал о наших увлечениях. Потом уже он предлагал встретиться, угощал кого-то мороженым, кого-то кофе, кого-то водил в рестораны, угощал шашлыком и сыром с вином. Заботился, дарил то, чего так не хватало: внимание, заботу, ласку», — рассказали женщины.

Уже при личных встречах Сергей начинал давить на жалость — рассказывал о своем одиночестве. Одним он говорил, что его жена трагически погибла, другим — что просто никак не может найти ту единственную, с которой захочет провести жизнь. Он постоянно делал своим жертвам комплименты, уверял, что влюбился с первого взгляда. Все женщины вспоминали, что он умел говорить красиво.

«Буквально спустя несколько таких встреч он сразу же начинал называть меня как-то ласково, обращался ко мне так: „Милая моя, родная“. Как оказалось, чтобы просто не запутаться в именах», — рассказали они.

Причем некоторых женщин он годами водил за нос, прежде чем попросить взять кредит или продать имущество. Причины для этого находились разные. Одним он говорил, что смертельно заболел, а на лечение нужны немалые средства. Другим рассказывал про проблемы в бизнесе, долги и угрозы, от которых можно только откупиться «кругленькой суммой».

Тонкая психология

Вскрылась схема Сергея благодаря тому, что одна из его жертв нашла очередную «возлюбленную» альфонса-серийника. Она написала подруге по несчастью, когда та уже готова была отдать взятые в кредит два миллиона.

«Мы начали общаться, сопоставлять все и выяснили: пока Сергей был у меня, он говорил ей — еду лечиться. А мне начал рассказывать о том, что у него проблемы с бизнесом», — рассказала одна из жертв Сергея. Еще перед одной «невестой» он оправдывался вахтовой работой, которая нужна для реанимации бизнеса.

Вскоре женщины выяснили, что жертв достаточно много. Почти со всеми он знакомился через автошколу. Одних он позднее шантажировал интимной связью, разоблачение которой разрушило бы их семью, другим давил на жалость.

«Мы все разного возраста, он встречался даже с девушками возраста своей дочки. И все они набрали кредиты, дома продали, землю, чтобы ему помочь, в итоге остались в долгах и совсем одни», — рассказывали жертвы.

Психолог Татьяна Потемкина подчеркнула, что такие мошенники обычно очень профессиональны в своем деле и имеют отработанный набор формул, с помощью которых эмоционально влияют на своих жертв.

«Если женщина в поиске, она одинока, ее легче поймать на крючок, потому что женщины эмоциональны, они любят ушами в основном. Найти те самые слова не составляет большого труда, особенно если у человека есть цель и он умеет это делать. Он присоединяет женщину эмоционально к своим переживаниям, а женщина покупается», — добавила Потемкина.

Теперь обманутые Сергеем женщины, которых оказалось более десяти, объединились и подали жалобы в прокуратуру и полицию. Но пока найти серийного альфонса не удалось — он пропал вместе с деньгами, а на связь выходить перестал.

Как не попасться мошеннику

Социальный психолог Наиля Бирарова предупредила, что такие мужчины чаще всего стараются закрыть потребности своей будущей жертвы, хорошо чувствуют, чего женщине не хватает. Они используют шаблонные фразы, чтобы расположить к себе, хвалят ее, чтобы усыпить бдительность.

«Изначально они показывают себя принцем на белом Cayenne, закрывают 90% потребностей женщины. И голодная до любящих мужчин женщина ведется на это. В этот момент женщина думает, что она какая-то не такая, что она недостаточно хороша, что на нее снизошел сам король, и старается дотянуться до него. Это опасные звоночки», — рассказала Бирарова.

Одна из роковых характеристик, которая определяет жертву подобного рода мошенничества, — это комплекс спасательницы, уверена Татьяна Потемкина.

«Женщину воспитывают с детства как помогающую, охраняющую спасительницу. Наша история полна травматических событий, и женщине всегда выделялась роль спасительницы, когда женщина готова спасать и жертвовать собой», — уверена психолог.

Потемкина добавила, что в случаях с такими «принцами» нужно крайне внимательно следить за тем, что он говорит, чтобы вовремя заметить несостыковки в рассказах о себе. Такие альфонсы, по мнению психологов, будут неохотно делиться подробностями своей прошлой жизни.

«Навести справки о человеке, в которого вкладываешься, — первостепенная задача. Наши женщины очень сострадательные, сердобольные, многие мошенники этим пользуются. Женщины должны уважать себя, не стесняться проверять факты, когда дело касается их сбережений и имущества», — заключила Потемкина.