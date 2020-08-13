Пандемия коронавируса подтолкнула учителей в польском городе Познань к креативности. Они решили провести некоторые дистанционные уроки внутри виртуальной реальности игры Half-Life: Alyx. Ранее Польша стала первой страной, включившей видеоигру в официальный список школьной литературы.

Польские учители пошли на креатив из-за неожиданного режима изоляции и введния дистанционного обучения. Школы в стране закрылись 11 марта, а 25 марта онлайн-обучение стало обязательным. Всего пять дней спустя школа Szkoła 33 впервые приступила к записи уроков в виртуальной реальности. Учителя хотели объединить образовательные материалы с развлечением, чтобы приободрить детей, сообщает Upload VR.

«Мы решили использовать виртуальную реальность на уроках, потому что это казалось хорошей возможностью попробовать что-то новое и привлечь наших учеников к онлайн-урокам», — объясняет преподаватель английского и испанского языков Сут.

Учителя сотрудничали с местной медиа-компанией OFFshot, чтобы сделать уроки в игре Half-Life: Alyx VR. В школу действительно приехала VR-студия. Компания привезла с собой технику и три камеры. Учителя записали уроки языков, математики и естествознания. Преподаватели использовали ручки внутри игры для рисования диаграмм. При этом сами преподаватели раньше не имели никакого опыта с VR. Они тренировались только полчаса перед съемками.

Каждая запись урока начинается с записи самой школы. Камера перемещается по школе, фиксируя ряды пустых столов, выброшенных игрушек и неиспользуемого оборудования. Далее идут кадры с учителем, который приветствует детей на уроке. Затем начинается запись игры Half-Life: Alyx, внутри которой преподаватель ведет урок. Одна учительница объясняла правила английской лексики, расписывая их на окнах внутри VR.

Многие видеоролики длятся более двух часов. Они уже загружены на Facebook, Twitch и YouTube.

Эксперимент можно считать удачным, поскольку видеоуроки набирают множество просмотров. Люди делятся ими в социальных сетях и оставляют одобрительные комментарии. Нашлись даже взрослые, которых очень заинтересовали такие занятия.

«Мы надеемся вернуться в школу в сентябре, и если все получится, мы планируем проводить в школе обычные занятия с использованием технологии VR. Желательно, чтобы все дети имели возможность посещать такое занятие хотя бы раз в неделю, но это также зависит от ситуации вокруг нас», — говорит Сут.

Благодаря VR школьники смогут брать виртуальные туры в другую страну и даже другую планету. Так обучающий процесс становится гораздо живее.

Это не первый раз, когда Польша использует инновационный подход в своей системе образования. В июне она стала первой страной, включившей видеоигру в официальный список школьной литературы. Игра This War of Mine, разработанная 11 Bit Studios, будет доступна студентам, изучающим социологию, этику, философию и историю в течение 2020-2021 учебного года. Правда проходить ее смогут только лица старше 18 лет.

Как пишет Indian Express, события игры происходят во время войны. Однако игра не дает вам роль суперсолдата, а ставит на позицию выжившего, скрывающегося в полуразрушенном здании. Еда, питьевая вода, лекарства, кровати и детские кроватки — это роскошь. Цель игры — остаться в живых. Вы «выиграете», когда война закончится, и никто не знает, когда это будет.

«Молодые люди используют игры для представления определенных ситуаций не хуже, чем чтение книг. Включив игры в систему образования, мы расширим наше воображение и привнесем в культуру что-то новое», — сказал премьер-министр Польши.

Несмотря на то, что игры уже давно признаны инструментом развития общих когнитивных навыков, это первый случай, когда игру стали рекомендовать в качестве предмета для изучения.

Выпущенная в 2014 году This War of Mine получила признание за реалистичное исследование человеческих жертв и гражданского краха войны. Художественный директор игры говорил о своей творческой цели — создавать игры, которые можно было бы изучать в школе. И он смог этого добиться.

Насколько успешно будет проходить внедрение игр в систему образования станет ясно в будущем.