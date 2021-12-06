Компенсации за мошенничество хотят возложить на банки. Это дорого обойдется клиентам

Российским банкам, возможно, придется возвращать деньги жертвам мошенников. Организациям установят фиксированную сумму для возврата, а клиенту придется сообщить об операции не позднее чем на следующий день. По мнению экспертов, инициатива может оказаться затратной для банков и самих клиентов.

Центральный банк предложил возвращать обязательную сумму денег жертвам мошенников. Банк России разослал письмо о проекте нескольким представителям рынка — Альфа-Банк и Росбанк подтвердили получение информации.

Согласно предложению, пострадавший должен сообщить банку об операции мошенников не позднее чем на следующий день. Затем ему должны вернуть фиксированную сумму денег. В тех же банках, где механизм по предотвращению хищений плохо налажен, придется возвращать всю украденную сумму, даже если она превышает установленный размер.

Под плохим механизмом по предотвращению хищений понимается случай, когда банки не могут распознать операции, совершенные без согласия клиента, несмотря на наличие информации о мошеннических транзакциях.

Центральный банк также хочет обязать банки проверять операции на признаки мошенничества, в том числе сверять их с базой о переводах без согласия клиента. Также банкам могут дать право блокировать на пять рабочих дней расходные операции по счету получателя средств, написал РБК.

Минус инициативы

Инициатива призвана защитить деньги людей и носит благородный характер, однако в ней есть существенные недочеты. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян рассказал «360», что авторы предложения должны определить источник, из которого будут выделяться деньги для пострадавших. При мошенничестве не виноваты ни банк, ни клиент, однако компенсации от банков чреваты последствиями.

Если же средства должен выделять сам банк, то инициатива дорого обойдется как банкам, так и клиентам, ведь в таком случае учреждения будут стараться компенсировать затраты, повышая процентную ставку Гарегин Тосунян.

По словам Тосуняна, для правильного функционирования инициативы стоит создать специальный фонд, откуда будут выделять средства на компенсации пострадавшим. Другой минус инициативы — злоупотребление клиентов возможностью получить деньги. Тосунян объяснил, что распознать такие махинации легко и наказание за них предусматривает Уголовный кодекс.

Низкая финансовая грамотность

Зачастую клиент оказывается под воздействием мошенников и сам переводит им деньги. Однако по законодательству банки возвращают средства, только если они украдены не по вине клиента. Рынок также не может предложить решения проблемы.

Тем временем число мошеннических операций с каждым годом растет — по данным Сбербанка, мошенники крадут у россиян ежемесячно до пяти миллионов рублей. В прошлом году мошенники в два раза чаще использовали методы социальной инженерии для своих телефонных атак.

Возможный метод борьбы с мошенниками — повышение финансовой грамотности населения. Финансовый аналитик Владимир Левченко рассказал «360», что люди часто не представляют, как работают банковские сотрудники, и из-за этого верят мошенникам.

«Надо не просто рассказывать о том, что нельзя делать, но и объяснять почему. То есть люди должны понимать, как оно все работает, хотя бы в общих чертах. Центральный банк, к сожалению, не занимается этим. Вопросы, связанные с финансовой грамотностью, в лучшем случае игнорируются», — объяснил эксперт.

Левченко также отметил, что россиянам необходимо развивать и юридическую грамотность для понимания того, как работает финансовая система. По его мнению, пока вместо этого идет популяризация легкого заработка.