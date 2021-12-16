Топливо для России и зарубежья. Компании «Газпром трансгаз Москва» исполнилось 75 лет

Компания «Газпром трансгаз Москва» отмечает свое 75-летие. Это предприятие — 21 тысяча километров магистральных газопроводов и миллиарды кубометров природного газа. Отсюда голубое топливо попадает в 14 регионов, страны ближнего и дальнего зарубежья.

Источник фото: «Газпром трансгаз Москва»

Началась история столичного предприятия в Саратове. Там геологи обнаружили редкое месторождение метана.

«Перенесемся в 1945 год — именно тогда началось строительство первого в стране дальнемагистрального газопровода „Саратов — Москва“. Этот газопровод связал Москву с Елшанским месторождением, расположенным в Саратовской области. И 25 июля 1946-го было образовано управление эксплуатации газопровода „Саратов — Москва“. Именно эта дата считается исторической точкой отсчета истории нашего предприятия», — рассказал экскурсовод Музея магистрального транспорта газа Виталий Шевченко.

Трубы газопровода соединили 100 тысяч сварных швов. Энергообеспечение Москвы, которое раньше зависело от поставок дров, угля, керосина и мазута, вышло на новый уровень.

Источник фото: «Газпром трансгаз Москва»

Уже 75 лет проектов, строительства и обслуживания газовых магистралей, компрессорных и газораспределительных станций. Все это — единая четкая система газоснабжения компании и, в частности, Москвы и Подмосковья — крупнейших потребителей в стране.

В отопительный сезон «Газпром трансгаз Москва» поставляет в дома около 170 миллионов кубических метров газа.

Источник фото: «Газпром трансгаз Москва»

Центральный федеральный округ, 14 регионов — наша зона ответственности. Более 21 тысячи километров магистральных газопроводов находятся у нас в эксплуатации, и это чуть-чуть не дотягивает до диаметров земного шара, но мы стараемся приумножить и выйти на этот показатель Александр Бабаков, генеральный директор компании «Газпром трансгаз Москва».

Источник фото: «Газпром трансгаз Москва»

За 75 лет компания доставила около 10 триллионов кубических метров газа — это третья часть всех поставок на внутреннем рынке. В планах — увеличить объемы до 15 триллионов кубических метров к 100-летнему юбилею.