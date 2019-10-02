Комната девочки превратилась в Хогвартс. Фанаты «Гарри Поттера» хотят там жить

Поллетье Прее — жительница Утрехта (Нидерланды). Она художница, и зарабатывает деньги домашним декором. Прее чаще всего продумывает дизайн детских комнат и расписывает их стены фресками с персонажами любимых детских мультфильмов и сказок. Но своим главным проектом женщина считает спальню дочери Виллоу.

Художница опубликовала в своей группе пост, в котором показала результат работы, которой она занималась три года.

«Когда твоя комната — это оживший Хогвартс… Наконец-то, то самое чувство, что трехлетний проект завершен. То, что началось с одной росписи на стене вышло из-под контроля, и превратилось в работу, которой я горжусь больше всего. Будем надеяться, моя дочь захочет тут поспать еще хотя бы несколько лет, да? Не стесняйтесь делиться постом. Фотографии сделала Шарлотта Джалвингх (кроме нескольких плохоньких — их я сделала сама). Росписи сделала я. Ну, а „Гарри Поттера“ написала Джоан Роулинг (это вроде очевидно)», — был подписан пост с фотографиями.

Все началось с одной стены — художница увидела в Сети обои с Хогвартсом, а поскольку ее дочери очень нравится история о Гарри Поттере, она решила нарисовать их в ее комнате. Когда стена была готова, женщина решила добавить в интерьер комнаты ряд соответствующих вещей. В антикварном магазине она нашла подходящий сундук, который сама перекрасила, и шкаф.

Так постепенно комната обзавелась «уголком для учебы» и спальным местом (судя по гербу Гриффиндора, девочка обосновалась в комнате именно этого факультета).

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Кровать Виллоу расположена под самым потолком, а под ней «спрятано» целое пространство для игр. Иногда там ночуют подружки девочки.

Художница показывает, что даже мелочи в комнате девочки соответствуют книгам о Гарри Поттере. Например, мантии, висящие на вешалке у входа, самодельные. Правда, сшила их бабушка Виллоу.

Постом художницы уже поделилось больше десяти тысячи человек. О ее работе пишут журналисты, а комментаторы завидуют ее дочке. Ведь даже взрослые поклонники «Гарри Поттера» не отказались бы пожить в такой «сказочной» комнатке.