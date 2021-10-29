У многих россиян коммунальные счета месяц от месяца только растут, и дело тут не только в повышающихся тарифах. На самом деле большинство людей «жгут» очень много ресурсов впустую. Для того, чтобы этого избежать и сэкономить есть несколько лайфхаков.

Вода

Основной расход — это горячая вода, считает автор канала «Сам сказал — Сам сделал» в «Яндекс.Дзен». Полностью отказаться от мытья посуды и стирки невозможно, но можно сократить расход воды, если загружать стиральную машинку по максимуму, а при мытье посуды или фруктов и овощей не забывать выключать воду.

Автор отметил, что раньше домывая один продукт перед готовкой, шел за другим, в то время пока вода просто текла. За месяц, по его словам, при похожих ситуациях суммарно может натечь куб горячей и холодной воды.

Также можно сократить количество принятия ванн, а вместо этого сделать ставку на быстрый душ. А благодаря водосберегающим душевым насадкам экономить еще легче.

Платить меньше за воду можно и с помощью настройки уровня поплавка в унитазе, который сейчас имеется практически в каждом из них.

Свет

Но не только на воде можно экономить. Вы удивитесь, когда поймете, как много электроэнергии перерасходуется при кипячении чайника. Чтобы уменьшить потребление энергии этим кухонным прибором, достаточно заливать в чайник столько воды, сколько вы планируете использовать прямо сейчас.

Источник фото: Pixabay

Поскольку квартир, где используются лампы накаливания по 60-100 ватт, осталось немного, то эту статью расходов можно опустить, но в целях экономии все же стоит сразу выключать свет за ненадобностью. Включенные в розетки телевизоры, зарядки, лампы — тоже «тянут» электроэнергию.

В случае, если у вас часто перегорают лампы, то скорее всего виноваты в этом скачки напряжения. Автор материала советует поставить на входе в квартиру стабилизатор напряжения.

Счетчики

Кроме того, почти у всех в квартирах давно стоят счетчики, но в новостройках, например, нужно обязательно проследить при сдаче квартиры, что они включены и работают корректно, иначе в конце месяца многих будет ждать неприятный сюрприз в виде общедомового тарифа. Особенно это касается учета тепла, который не ведется, например, в старом фонде.

Также, если в вашей квартире стоит счетчик отопления, то на батареях должен стоять и регулятор подачи горячей воды. Он поможет сэкономить, если на улице стало теплее, как обычно бывает в межсезонье.

Отдельное внимание следует уделить поверке счетчиков. Если, например, при приобретении жилья в хрущевке вы не уверены в том, что счетчики новые, стоит уточнить у управляющей компании, когда нужно провести их поверку или замену. Потому что как только срок их действия закончится, вам снова придет платежка по общедомовому тарифу.

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