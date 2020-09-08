Штрафы за проблемы со светом и отоплением увеличат в 10 раз. Решит ли это коммунальные беды россиян?

Штрафы за некачественные жилищно-коммунальные услуги могут увеличиться в десять раз. В Госдуме уверены, что это заставит компании как следует отапливать и освещать жилье россиян. Правда, не все парламентарии с этим согласны.

Депутаты разработали законопроект, кратно повышающий штрафы за нарушения при оказании россиянам коммунальных услуг ресурсоснабжающими компаниями. То есть теми, кто поставляет в дома свет, тепло и электроэнергию. Уже в сентябре документ рассмотрят в Госдуме, пишут «Известия».

Сейчас наказание фактически ничтожное — 500–1000 рублей. По словам соавтора Натальи Костенко, новый штраф для должностных лиц на первый раз составит 5–10 тысяч рублей, при повторных нарушениях — 15–30 тысяч рублей.

«Ко мне как к депутату часто зимой поступали обращения граждан на ресурсоснабжающие организации, которые, пользуясь низкими штрафами, по различным причинам отключали отопление. Такая ситуация была в Краснодарском крае и Бурятии», — рассказала Костенко.

Депутаты предложили наказывать на 30–50 и 50–200 тысяч рублей за первичное и повторные нарушения и сами ресурсоснабжающие компании. Но против этого пункта выступили в Минстрое. В ведомстве напомнили, что ответственность для юридических лиц уже прописана в Правилах предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений. Согласно этим правилам, россияне полностью освобождаются от оплаты некачественных услуг. Поэтому из новой редакции законопроекта пункт о наказании юрлиц уберут.

За что будут штрафовать?

В России существуют нормативы обеспечения граждан теплом, электроэнергией и другими коммунальными услугами. В них прописаны положенная температура, качество и напор воды, необходимость избегать длительных перебоев и скачков, рассказала Костенко «360». Все, что выходит за рамки требований, штрафуется. Но зачастую ресурсоснабжающие организации, зная о ничтожных наказаниях, пренебрегают нормативами или, еще хуже, злоупотребляют своими возможностями.

«Главная проблема — когда теплоснабжающие организации зимой оставляли людей без тепла. Целые дома многоквартирные. С учетом низких штрафов они использовали это как инструмент выбивания долгов из неплательщиков. В доме, например, 50 квартир, три не платят. Отключается дом, чтобы выбить таким образом плату», — сообщила депутат.

В южных регионах в жару нередко отключают электричество. Из-за этого страдают не только рядовые потребители, но и предприятия, где останавливается производство, магазины и больницы. При этом коммунальщики часто не следят за своим хозяйством и вовремя не проводят ремонты. Из-за этого устранение аварий нередко выходит за нормативные сроки. По мнению Костенко, повышение штрафов изменит эту порочную практику.

Как это будет работать?

Если человек заметит, например, что зимой в квартире как-то зябко, он должен вызвать сотрудников Роспотребнадзора. Те измерят температуру: если она окажется ниже нормативной, составят акт, по которому ответственных оштрафуют.

Но холодно в квартире может быть и из-за изношенного общедомового имущества: трубы, батареи и другое. В таком случае отвечать придется управляющей компании.

«У нас сейчас очень большой разрыв. За любые нарушения управляющей компании до 200 тысяч рублей штрафы предусмотрены. А для ресурсоснабжающих — до тысячи рублей. Сейчас мы пытаемся устранить этот перекос», — заключила Костенко.

Закон и деньги

Объем средств, направляемых на восстановление и ремонт ресурсосетей, небольшой, пояснил «360» эксперт в сфере ЖКХ, депутат Евгений Шулепов. Рост тарифов в среднем ежегодно составляет 2–5%. На эти деньги особо не разгуляешься, средств на нормальную реконструкцию, а значит, и эксплуатацию у ресурсоснабжающих компаний постоянно не хватает.

«Сети старые, изношенные. Насосные группы тоже древние. Если не за счет тарифов инвестиционную составляющую повышать, тогда нужны серьезные вливания со стороны бюджета напрямую», — сказал Шулепов.

Многие подземные коммунальные сети российских городов годами работают без капремонта. Отсюда прорывы, аварии и, как следствие, утечки тепла, холод в квартирах, скачки напряжения и еле текущая из крана вода. Чтобы новый закон заработал, считает депутат, его нужно подкреплять материальными ресурсами. По «щучьему велению» в России ничего не происходит.

«Нужны ресурсы. Если за законом не будут следовать деньги на восстановление, на эксплуатацию, то ничего не поменяется. Если на трубы денег нет, что делать? Чудес ведь не бывает. А износ сетей в некоторых городах доходит до 90%», — заключил Шулепов.