Коммерческую недвижимость стали массово скупать в России. Но есть причины не торопиться с вложениями

На российском рынке зафиксировали ажиотажный спрос на коммерческую недвижимость. В 2020 году небольшие торговые помещения на первых этажах домов стали приобретать на 25-30% чаще. Такая площадь действительно окупается в разы быстрее жилой. Но эксперты советуют не торопиться с вложением денег, так как ситуация может измениться.

Спрос на торговые помещения от 60 до 90 «квадратов» в 2020 году подскочил на 25-30%. При этом небольшие офисы от 30 до 50 квадратных метров стали приобретать чаще на 10-15%. Среди покупателей доля обычных людей выросла до 80%, сообщил «Известиям» руководитель направления коммерческой недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Лескин.

«Коммерческая недвижимость стала доступнее для массового покупателя, теперь в такие „квадраты“ вкладываются и пенсионеры, и молодые люди до 35 лет», — рассказал он.

По словам директора по аналитике отдела «Циан.Коммерческая недвижимость» Александра Павленко, сейчас спрос на коммерческие помещения выше на 16% по сравнению с 2020 годом.

Причины спроса

Несмотря на массовую покупку коммерческой площади, в течение 2020 года рост спроса на недвижимость не был стабильным. В первом полугодии спрос был достаточно низкий, напомнил «360» председатель правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла (РАЭРР) Андрей Карпов.

«Как раз в этот период времени присутствовали большие скидки, различные акции, льготные условия покупки, которые предлагали сами застройщики. А во втором полугодии ситуация резко поменялась: многие акции и скидки были отменены, потому что спрос как раз был очень высок», — отметил эксперт.

Он добавил, что в тот момент удалось распродать всю недвижимость, которая застряла на рынке. При этом небольшие площади более востребованы именно у малого бизнеса. Если раньше многие компании могли занимать большую площадь, то теперь стали подыскивать помещения поменьше.

«Может быть, брали площадь на вырост. Но с учетом дистанционной работы и пандемийной истории тому же бизнесу нужно такое место присутствия, где можно иметь юридический адрес — это раз. Второе — иметь место встречи для определенных сотрудников», — пояснил Карпов.

Член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков уточнил, что спрос вырос не только на коммерческую площадь, а на всю недвижимость в целом.

«[Россияне] боялись, что рубль обвалится. В прошлом году все судорожно искали, куда вложить деньги: кто-то квартиры покупал, кто-то машины покупал, а кто-то решил купить коммерческую недвижимость. С точки зрения инвестиций, это лучший вариант», — заявил эксперт.

Он отметил, что предложение появилось после того, как предпринимали стали сворачивать свою деятельность. Многие продавцы освободившейся площади не настаивали жестко на своей цене, как это бывает в жилой недвижимости.

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Вопрос окупаемости

По словам Карпова, окупаемость коммерческой недвижимости наступает быстрее, чем жилой площади. Точные сроки будут зависеть от стоимости и других показателей.

«Аренда коммерческой площади, как правило, раза в три дороже аренды жилой площади при сопоставимых затратах. Соответственно, сдача в аренду коммерческой недвижимости получается выгоднее, если удачная локация», — отметил председатель правления РАЭРР.

Хорошей доходностью считается срок 10 лет, пояснил Барсуков. Можно умножить стоимость аренды на этот период и получить конечную сумму. За жилую площадь такой доходности получить не удастся. Но нужно учитывать налоговую ставку, которая за коммерческую недвижимость больше. Также арендодатель несет большие риски не найти нового арендатора.

При этом Карпов заявил, что если человек хочет заработать, то вклад в квадратные метры будет плохим вариантом инвестиций. Такое вложение не окупается. Но многие отдают деньги именно за недвижимость, так как это то, что можно потрогать. За акциями нужно постоянно следить, а инвестор зарабатывает на них далеко не всегда. Недвижимость же является более простым вариантом.

Карпов предупредил, что обычно всегда после скачка и высокого спроса наступает откат. Из-за этого перспективы вложений в коммерческую недвижимость пока достаточно спорны. Сейчас сложно сказать, сохранится ли спрос в 2021 году.

«Если говорить про инвестиции, то я бы притормозил посмотреть, что вообще будет на рынке. Месяц погоды сильной не сделает, а увидеть, что на рынке происходит нужно, потому что ажиотажный спрос прошлого года не на столько сильно экономически обоснован. У меня есть подозрение, что в этом году мы такой спрос не увидим. Хотя прогнозировать сейчас — дело плохое», — подчеркнул Барсуков.

Если к весне спрос будет такой же большой, то можно покупать недвижимость. В случае падения уровня спроса, стоит проследить за изменением цен. Член Российской гильдии риелторов призвал подождать и посмотреть на ситуацию.