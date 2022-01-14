Комик Слава Комиссаренко заявил, что на него охотятся белорусские спецслужбы. Но рисков в России для него мало

Комик Слава Комиссаренко в туре по Украине заявил, что на него охотится белорусский КГБ. Его якобы хотели выкрасть из Москвы, чтобы отдать под суд на родине. Причина, по мнению стендапера, в его шутках про Александра Лукашенко. Но юморист, по его же словам, уже получил российское гражданство, так что угрозы экстрадиции для него быть не может.

СМИ начали активно тиражировать информацию о том, что комик Слава Комиссаренко уехал из России из-за преследования со стороны белорусских спецслужб. Однако сейчас стендапер находится в туре. На одном из концертов на Украине он действительно заявил, что на него якобы охотится белорусский КГБ.

Об этом ему рассказал некий знакомый, который, по его словам, имеет тесное отношение к протестам в Белоруссии. Он сообщил, что Комиссаренко якобы планируют выкрасть из Москвы. Сейчас комик с семьей живет именно в российской столице — в ноябре 2021 года он купил квартиру в историческом центре города и перевез туда семью.

«Он написал мне сообщение: „Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Белоруссию. Проявите осторожность“. Я такой: „Проявите осторожность?!“ Как будто мне не от КГБ убегать, а нести горячий чай», — рассказал в своем выступлении Комиссаренко.

В своем Instagram-аккаунте комик добавил, что он уехал, «как оказалось, не зря».

«Кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМС, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — заключил он.

О своих дальнейших планах Комиссаренко не рассказал.

Риск есть?

Юрист Михаил Салкин объяснил «360», что в случае, если белорусские спецслужбы объявляют человека в розыск, российские правоохранители должны сделать то же самое, так как у стран есть специальное соглашение. Но поскольку у Комиссаренко есть российское гражданство, экстрадировать в Белоруссию его не могут.

«Своих граждан Россия не выдает. Объявить в розыск его могут, задержать могут, а экстрадировать — нет», — заявил юрист.

Белорусский политолог Евгений Прейгерман убежден, что на территории России белорусские спецслужбы работать не могут, если это не специальная операция в интересах обоих государств.

«У структуры одного государства не может быть полномочий на территории другого государства, если только это не делается в рамках какой-то совместной операции. В прошлом году говорили чуть ли не о совместной операции, когда задерживали членов оппозиции, которые сейчас обвиняются в подготовке силового захвата власти», — объяснил он.

Односторонние действия белорусских спецслужб на территории России маловероятны, так как это приведет к колоссальному международному конфликту, добавил Прейгерман. Так что вероятность тайной попытки выкрасть Комиссаренко, по мнению политолога, близка к нулю.

Градус шуток

Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, довольно давно критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко. После выборов главы государства, прошедших в 2020 году, комик начал особенно жестко высказываться в адрес Лукашенко, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования.

«Меня объявил в розыск белорусский КГБ. Вы думаете, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии — приколистов», — поделился стендапер.

В январе 2021 года Комиссаренко даже запретили выступать на территории Белоруссии. Причиной отзыва гастрольного удостоверения артист назвал свои шутки в адрес президента, а также критику его решений и действий силовиков во время протестов. Кроме того, Комиссаренко призывал Лукашенко покинуть пост главы государства.

«Я все жду, когда Лукашенко выйдет и скажет: „Бэнкси — это я. Я очень хорошо рисую. Результаты выборов видели? Это я нарисовал — 80%! Там вообще было три. Слава богу, три на восемь хорошо исправляется. А я талантище!“» — говорил он на одном из выступлений после выборов в Белоруссии.

Еще до президентских выборов в Белоруссии и протестов Комиссаренко шутил про Лукашенко в стендапе на ТНТ, но юмор был более безобидным и даже иногда комплиментарным. Он пародировал главу государства, шутил на тему отсутствия демократических свобод в стране, но открыто не обвинял президента.

«Мне все друзья говорят: „Слава, тебя после такого монолога в страну не пустят“. А я не верю, что у такого умного и справедливого лидера, как Александр Григорьевич, не хватит самоиронии, чтобы посмеяться вместе с нами», — говорил он в выступлении от 2017 года.

На одном из своих стендапов комик рассказал, что раньше, когда он шутил про Лукашенко и его выступления показывали по ТНТ в Белоруссии, все отрывки про президента вырезали.

«У меня мог быть весь монолог про Лукашенко, а потом какая-нибудь одна шутка про девушку. В итоге все ребята выступали по 10 минут, а я — полторы минуты», — поделился он.