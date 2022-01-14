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    14 января 2022, 15:21

    Комик Слава Комиссаренко заявил, что на него охотятся белорусские спецслужбы. Но рисков в России для него мало

    Политолог Прейгерман уверен, что для Комиссаренко не может быть угрозы от белорусских спецслужб на территории России

    Дмитрий Толокевич, Татьяна Струкова

    Комик Слава Комиссаренко в туре по Украине заявил, что на него охотится белорусский КГБ. Его якобы хотели выкрасть из Москвы, чтобы отдать под суд на родине. Причина, по мнению стендапера, в его шутках про Александра Лукашенко. Но юморист, по его же словам, уже получил российское гражданство, так что угрозы экстрадиции для него быть не может.

    Комик Слава Комиссаренко заявил, что на него охотятся белорусские спецслужбы. Но рисков в России для него мало

    СМИ начали активно тиражировать информацию о том, что комик Слава Комиссаренко уехал из России из-за преследования со стороны белорусских спецслужб. Однако сейчас стендапер находится в туре. На одном из концертов на Украине он действительно заявил, что на него якобы охотится белорусский КГБ.

    Об этом ему рассказал некий знакомый, который, по его словам, имеет тесное отношение к протестам в Белоруссии. Он сообщил, что Комиссаренко якобы планируют выкрасть из Москвы. Сейчас комик с семьей живет именно в российской столице — в ноябре 2021 года он купил квартиру в историческом центре города и перевез туда семью.

    «Он написал мне сообщение: „Здравствуйте, Слава. К сожалению, есть информация из достоверных источников о том, что вас собираются выкрасть в Москве и вывезти на машине в Белоруссию. Проявите осторожность“. Я такой: „Проявите осторожность?!“ Как будто мне не от КГБ убегать, а нести горячий чай», — рассказал в своем выступлении Комиссаренко.

    В своем Instagram-аккаунте комик добавил, что он уехал, «как оказалось, не зря».

    «Кагэбэшники, видимо, устали ходить в поисках меня по Арбату и решили мне позвонить. Звонили, писали СМС, правда, зайти ко мне в Instagram, чтобы увидеть 10 афиш из Киева и понять, что я не в Москве, не догадались», — заключил он.

    О своих дальнейших планах Комиссаренко не рассказал.

    Риск есть?

    Юрист Михаил Салкин объяснил «360», что в случае, если белорусские спецслужбы объявляют человека в розыск, российские правоохранители должны сделать то же самое, так как у стран есть специальное соглашение. Но поскольку у Комиссаренко есть российское гражданство, экстрадировать в Белоруссию его не могут.

    «Своих граждан Россия не выдает. Объявить в розыск его могут, задержать могут, а экстрадировать — нет», — заявил юрист.

    Белорусский политолог Евгений Прейгерман убежден, что на территории России белорусские спецслужбы работать не могут, если это не специальная операция в интересах обоих государств.

    «У структуры одного государства не может быть полномочий на территории другого государства, если только это не делается в рамках какой-то совместной операции. В прошлом году говорили чуть ли не о совместной операции, когда задерживали членов оппозиции, которые сейчас обвиняются в подготовке силового захвата власти», — объяснил он.

    Односторонние действия белорусских спецслужб на территории России маловероятны, так как это приведет к колоссальному международному конфликту, добавил Прейгерман. Так что вероятность тайной попытки выкрасть Комиссаренко, по мнению политолога, близка к нулю.

    Градус шуток

    Слава Комиссаренко, родившийся в Минске, довольно давно критикует президента Белоруссии Александра Лукашенко. После выборов главы государства, прошедших в 2020 году, комик начал особенно жестко высказываться в адрес Лукашенко, которого обвиняли в фальсификации результатов голосования.

    «Меня объявил в розыск белорусский КГБ. Вы думаете, за что? За шутки. В обычных странах спецслужбы ловят террористов, а в Белоруссии — приколистов», — поделился стендапер.

    В январе 2021 года Комиссаренко даже запретили выступать на территории Белоруссии. Причиной отзыва гастрольного удостоверения артист назвал свои шутки в адрес президента, а также критику его решений и действий силовиков во время протестов. Кроме того, Комиссаренко призывал Лукашенко покинуть пост главы государства.

    «Я все жду, когда Лукашенко выйдет и скажет: „Бэнкси — это я. Я очень хорошо рисую. Результаты выборов видели? Это я нарисовал — 80%! Там вообще было три. Слава богу, три на восемь хорошо исправляется. А я талантище!“» — говорил он на одном из выступлений после выборов в Белоруссии.

    Еще до президентских выборов в Белоруссии и протестов Комиссаренко шутил про Лукашенко в стендапе на ТНТ, но юмор был более безобидным и даже иногда комплиментарным. Он пародировал главу государства, шутил на тему отсутствия демократических свобод в стране, но открыто не обвинял президента.

    «Мне все друзья говорят: „Слава, тебя после такого монолога в страну не пустят“. А я не верю, что у такого умного и справедливого лидера, как Александр Григорьевич, не хватит самоиронии, чтобы посмеяться вместе с нами», — говорил он в выступлении от 2017 года.

    На одном из своих стендапов комик рассказал, что раньше, когда он шутил про Лукашенко и его выступления показывали по ТНТ в Белоруссии, все отрывки про президента вырезали.

    «У меня мог быть весь монолог про Лукашенко, а потом какая-нибудь одна шутка про девушку. В итоге все ребята выступали по 10 минут, а я — полторы минуты», — поделился он.