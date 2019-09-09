«Бизнес для влюбленных». Российские кинотеатры поборются за комиксы

Сеть «Каро» откроет магазины комиксов внутри кинотеатров. Там можно будет купить комиксы Marvel и DC, товары по мотивам сериалов и популярных фильмов. Но популярность и окупаемость таких магазинов под сомнением, потому что общие продажи комиксов в России сейчас не на подъеме: пару месяцев назад крупнейшей комикс-сети «Чук и гик» даже пришлось закрыть одну из своих точек. Сможет ли «Каро» составить конкуренцию специализированным магазинам, провалятся или, напротив, привлекут к жанру больше людей?

Президент «Каро» Ольга Зинякова рассказала «Ведомостям«, что один такой магазин работает уже год — с сентября 2018 «Каро» совместно с интернет-магазином Not Stuff Toys запустили экспериментальную точку в «Каро "Октябрь"». До февраля 2020-го планируется открыть еще пять.

Ранее президент «Эксмо-АСТ» Олег Новиков говорил, что в 2018 году доля продаж комиксов в России составляла 1% от всего книгоиздания, а в дальнейшем этот процент, по его прогнозам, должен увеличиваться. Однако внутри комикс-индустрии взгляды не такие оптимистичные.

Взлет и упадок комиксов

Совладелец магазинов комиксов «Чук и гик» Иван Чернявский рассказал «360», что подъем на рынке кинокомиксов был в 2014–2015 годах, а за последние несколько лет наблюдается, скорее, упадок. «Обороты снижаются, очень медленно обновляется аудитория — старая по разным причинам отходит, а новая появляется не так быстро, как нам хотелось бы», — сказал он.

Причиной может быть смена возраста аудитории комиксов. Раньше основная масса покупателей «Чука и гика» состояла из людей от 25 лет и старше. Сейчас же большинство остается за подростками. Индустрия еще не успела подстроиться под изменившиеся запросы.

Зачем «Каро» комиксы

В пресс-службе сети кинотеатров сообщили «360», что таким образом хотят сделать кинотеатр более комфортным для посетителей. «Разнообразие контента, ассортимента бара, дополнительные развлечения — это то, что формирует образ кинотеатра, создает приятную атмосферу, ощущение того, что ты находишься в модном месте, созвучном твоему настроению», — сообщили в пресс-службе. Однако «Ведомости» сообщают, что сейчас кинотеатры стали больше зависеть от сторонних доходов и продаж сопровождающих товаров, таких как поп-корн.

Иван Чернявский уверен, что на данный момент продажа комиксов вряд ли сможет принести сети кинотеатров прибыль — в принципе в этой области выручка скромная. «В российской индустрии комиксов очень низкая маржинальность. Для того, чтобы привлечь аудиторию, у издателей был негласный договор держать довольно низкие отпускные цены. Поэтому идти в этот бизнес, не будучи влюбленным в дело, а пытаясь на этом заработать, — это не очень осмотрительный шаг», — сказал он «360».

Тем не менее сеть кинотеатров осознает риски и готова принять их, так как в будущем комикс-индустрию, по мнению владельцев, ожидает большое развитие. «Надо понимать, что это только начало нового направления, которое, на наш взгляд, имеет огромные перспективы. Экономика не очень располагает к рисковым проектам, с другой стороны, сейчас только новые решения будут двигать рынок», — заявили в «Каро».

Тем более что большая часть людей, занимающихся комиксами на российском рынке, разбирается как в индустрии, так и в самой продукции очень хорошо. Магазину «Чук и гик», например, в этом году исполняется 10 лет. «Комиксов очень много, чтобы разобраться в том, что нужно, а что нет, надо быть очень хорошо подготовленным», — считает Чернявский.

Не расширять рынок

Директор издательства «Комильфо» Михаил Богданов считает, что идея расширить ассортимент побочных товаров внутри кинотеатров, например, комиксами и сопутствующими товарами, вполне логична и благотворно скажется на прибыли кинотеатров.

В то же время он отметил, что слишком большое количество комиксов на российском рынке вредит всем, но «Каро» может этого избежать, так как планирует продавать только относящиеся к Marvel и DC книги.

«На рынке порой появляются книги не очень хорошего качества. Читателю надо тщательно подходить к выбору книги, из-за этого случаются проблемы, и те, кто издает хорошие книги, страдают, потому что читатель обжегся на каком-то издании, которое „не зашло“», — сказал он.

Чтение для детей?

В целом издатели считают, что вхождение «Каро» в комикс-индустрию не станет критичным событием для нынешних игроков, а только поможет укрепить индустрию и увеличить интерес — следовательно, и спрос на комиксы.

«Все эти стереотипы, что комиксы — это чтиво для детей, они уже остались в прошлом. Сейчас индустрия развивается и ищет новые каналы дистрибуции и рекламы», — считает Богданов.

Однако министр культуры Владимир Мединский во время своего выступления на 32-й Московской международной книжной выставке-ярмарке сказал, что «комикс — это для тех, кто плохо умеет читать».

«Я вообще плохо отношусь к комиксам, это как жевательная резинка, это не еда. Комикс ориентирован на ребенка, который только учится читать, но взрослому человеку читать комиксы мне кажется убожеством», — добавил он.

Тем не менее культура комиксов в России развивается — появляются не только специализированные магазины, но и новые авторы и издательства, которые занимаются этим жанром. А комик-коны, на которых происходят главные события в жизни комикс-индустрии, с каждым годом собирают все больше посетителей.