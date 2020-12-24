Компания «Главкосмос» (входит в Роскосмос) выпустила комикс про женщину-космонавта. Суть этого рассказа в том, что женщина готовится и летит на МКС. Несмотря на попытку создателей преподнести комикс как повествование о «сильной и независимой, но хрупкой и женственной героине», это, кажется, перебор.

Комикс называется Let’s go to space, приобрести его можно за 950 рублей на русском или английском языке. На обложке изображен логотип компании «Главкосмос», а на оборотной стороне указано, что комикс выпущен тиражом тысяча экземпляров.

Судя по выложенным иллюстрациям из комикса, в нем идет речь о подготовке и полету на МКС женщины-космонавта.

«Представляем вам историю сильной и независимой, но хрупкой и женственной героини, которая осмелилась вступить туда, где бывают единицы. Ознакомьтесь с ее фантастическими приключениями в нашем космическом комиксе», — говорится в описании.

Однако вместо профессионального отношения женщины-космонавта к полету разработчики представили ее в качестве простой туристки, которую больше волнует ее наряд, нежели работа. На одной из страниц комикса, когда героиня надевает скафандр, она произносит фразу: «А есть такой же, но цвета фуксии?» Не исключено, что это была отсылка к фильму «Бриллиантовая рука», но не все могут уловить эту связь, поэтому выражение выглядит непрофессионально.

В еще одном эпизоде — предполетное обследование — девушка радуется, что ей уделяют много внимания.

Источник фото: сайт «Главкосмоса»

Неподходящий художник

Совладелец московского магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский в беседе с «360» отметил, что над созданием комикса, скорее всего, работал известный художник Андрей Тарусов, который сделал себе имя, создавая картины в стиле пин-ап по-советски. Этот жанр подразумевает фривольное изображение девушек, не переходящее в открытую эротику, перемещенное в советскую действительность. По мнению Чернявского, выбрать такого художника в 2020 году для комикса, который несет феминистический посыл, — странный ход.

Это довольно ужасно, на мой взгляд. К сожалению, вполне в духе дремучести, которая сопутствует произведениям этого художника Иван Чернявский.

Чернявский добавил, что Тарусова справедливо обвиняли в злоупотреблении сексуальной объективации женщин. Конечно, жанр, в котором работает художник, это предполагает. Однако Тарусов часто теряет чувство меры, считает собеседник «360». Например, однажды художник сделал календарь с героинями сериала «Игра престолов», изобразив их в соблазнительных позах. Однако по сюжету эти девушки подвергались изнасилованиям и пыткам.

По мнению Чернявского, сделать тысячу экземпляров комикса «Главкосмоса» — смелое решение. Во-первых, 950 рублей — это слишком дорого. Во-вторых, комиксы в формате А4 не лучшая идея, так как это неэстетично и непрактично.

Настоящие профессионалы

По просьбе «360» летчик-космонавт Андрей Борисенко рассказал, что та женщина, которая показана в комиксе, никаким образом не похожа на профессионалку, а скорее, на туристку. Борисенко был в космосе дважды. И каждый раз в команде были женщины — иностранные коллеги.

В космосе 99% — это профессиональные космонавты. Когда человека отбирают в качестве кандидата в профессиональные космонавты, естественно, нет никаких гендерных предпочтений. Человек, который отбирается, соответствует определенным уровням психологической кондиции, физической Андрей Борисенко.

Источник фото: «Роскосмос»/Иван Вагнер

По словам Борисенко, человек, который просит поменять скафандр с белого на цвета фуксии, никогда не станет профессиональным космонавтом. Но в категории непрофессиональных космонавтов такая фраза вероятна. Одно дело — человек, который летит туда работать, другое дело — человек, который летит туда как турист, заплатив сумму денег, чтобы получить впечатления. Такая шутка в отношении туриста более уместна, считает собеседник «360».

«Женщина с такой подготовкой, которая дается в профессии, облегчает работу коллектива, нежели ее осложняет. Женщина привносит на борт достаточно много положительных эмоций, женщинам свойственно создавать уют даже там, где это создать сложно. А мужскую часть экипажа присутствие женщины на борту поддерживает в определенном тонусе», — сказал Борисенко.

В то же время женщине довольно тяжело работать в космосе, но не физически, а психологически. Борисенко привел в пример ситуацию с гигиеной. На борту МКС нет душа или умывальника, а вся личная гигиена происходит с помощью мокрых полотенец. Если для мужчины это не большая проблема, то на женщину такой формат ухода за собой давит. По мнению собеседника «360», для женщин такой «прием душа» психологически тяжелее.