Комикс «Маус» у всех на слуху после запрета. Как историю холокоста рассказали с помощью мышей и котов

У графического романа «Маус» удивительная судьба. Он первым среди комиксов получил Пулитцеровскую премию — а потом его начали запрещать. В России запрещали за свастику, а в школьных библиотеках американского округа Макминн — за слишком взрослую тему. «360» рассказывает, как Арт Шпигельман создавал «Мауса» и почему популярность комиксов оказалась сильнее запретов.

Школьный совет округа Макминн штата Теннесси, США, решил убрать из программы восьмого класса графический роман Арта Шпигельмана «Маус», несмотря на то, что книга получила Пулитцеровскую премию в 1992 году. Эксперты сочли, что 13-летних детей могут смутить ругательства и иллюстрации с обнаженными телами мышей, написала газета The Guardian.

История переживших холокост

«Маус» — комикс о войне, любви, смерти, надежде и диалоге поколений, впервые опубликованный в 1980 году. Главный герой, мышь-еврей из Польши Владек Шпигельман, рассказывает своему сыну Арти о холокосте. Все персонажи изображены как животные: евреи — мыши, а немцы — коты, американцы — собаки, поляки — свиньи, а французы — лягушки.

Совпадение имен главных героев комикса не случайно — история автобиографичная. Отец и мать художника, Зеев Шпигельман и Ханна Зильберберг, были польскими евреями. Местные перевели их имена как Владек и Анна, так они появились и в комиксе.

После прихода к власти Гитлера и захвата Польши Шпигельманы попытались бежать из страны с помощью контрабандистов. Побег не удался — Владека и Анну поймали и отправили в Освенцим, один из самых страшных лагерей смерти.

Позже Арт узнал, что туда попали 85 его родственников. Когда 27 января 1945 года советские войска освободили заключенных, в живых из семьи художника остались 13 человек. Шпигельманы не стали возвращаться в Польшу. Они уехали в Швецию, где в 1948 году на свет появился Арт — урожденный Ицхак Авраам бен Зеев Шпигельман.

Владек и Анна пытались найти своего старшего сына, которого отправили к родне еще в 1945-м. Они объездили множество детских домов по всей Европе, но так и не нашли его. В 1951 году семья Шпигельманов эмигрировала в США. В 1968 году Анна покончила с собой. В какой-то момент художник понял, что он может потерять историю своей семьи, и начал расспрашивать отца о холокосте.

Первый серьезный комикс

Работа над «Маусом» была нелегкой: нужно было изучать множество книг в библиотеках, искать и смотреть документальные фильмы. Художник рассказывал в интервью The New York Times, что несколько раз ездил в Польшу и бывал в Освенциме. В работе Арту помогала его жена, французская художница и писательница Франсуаза Мули.

Отец Шпигельмана не дожил до завершения книги — он умер в 1982 году. Отдельной книгой первый том «Маус: Рассказ выжившего» вышел в свет спустя четыре года. До этого, с 1980 года публиковались лишь отрывки комикса.

«Маус» стал первым в мире комиксом, который имел такой оглушительный успех. После выхода второго тома в 1991 году «Маус» получил Пулитцеровскую премию, став первым комиксом в истории премии.

В то же время «Маус» стал первым серьезным комиксом, рассказывающим историю, которая касается каждого. В ответ на новость о запрете комикса 73-летний Шпигельман очень удивился и сказал, что до сих пор встречал много молодых людей, которые узнали много нового из его книги. По мнению Арта Шпигельмана, запрет его работы — поистине оруэлловская история. Слова художника привело издание CNBC.

Комикс переведен на 18 языков, его изучают в школах и университетах. Арта Шпигельмана хвалил создатель фильма «V — значит вендетта» Алан Мур, а писатель, публицист и философ Умберто Эко признавался, что не мог оторваться от «Мауса», сопереживая героям, которые становятся частью жизни читателя, писал сайт paulgravett.com.

«Маус» подвинул Вупи Голдберг

История с запретом «Мауса» привела к скандалу со звездой Голливуда — актрисой Вупи Голдберг. Решение школьного совета обсуждали на телевизионном ток-шоу The View. Голдберг, выступавшая в роли ведущей, в ходе беседы в студии заявила, что «холокост не касается расовых вопросов». Коллеги напомнили актрисе, что нацисты считали евреев представителями низшей расы.

«Вы упускаете самое главное. Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема», — заявила Голдберг и добавила, что речь идет о «двух группах белых людей».

Результат не заставил себя ждать: на актрису обрушился шквал критики. Голдберг не помогли ни былые заслуги в кино, ни многочисленные награды, в том числе и несколько Emmy, ни извинения в Twitter. Актрису отстранили от участия в шоу и отправили «подумать о влиянии подобных высказываний на общество».

Один запрет не отменит комикс

В апреле 2015 года комикс Арта Шпигельмана внезапно сняли с прилавков нескольких российских магазинов. Причины называли разные: и что такая серьезная тема была представлена в виде комикса, и наличие свастики на обложке, писала Би-би-си. Однако совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский рассказал «360», что никакого запрета на «Маус» не было.

«Несколько крупных магазинов решили перед 9 Мая убрать книгу из торговых залов и временно снять ее с продажи. Когда об этом случайно узнали покупатели, поднялся большой скандал. Сразу после этого независимые книжные магазины срочно заказали большие партии этой книги, потому что к ней возрос интерес», — пояснил Иван Чернявский.

По мнению Чернявского, скандал вокруг комикса привел только к выпуску очередного тиража на русском языке, который очень быстро распродали. Чаще всего, объяснил Иван, «Маус» покупают взрослые люди — старше 30-35 лет.

По словам Чернявского, нынешний запрет комикса в одной школе никак не повлияет на его судьбу в США: книгу не запрещают печатать и не изымают из продажи — даже в округе Макминн.