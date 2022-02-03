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    03 февраля 2022, 18:38

    Комикс «Маус» у всех на слуху после запрета. Как историю холокоста рассказали с помощью мышей и котов

    Совладелец магазина «Чук и Гик»: запрет «Мауса» в школе США не отразится на судьбе комикса

    Анастас Машковцев, Дмитрий Толокевич

    У графического романа «Маус» удивительная судьба. Он первым среди комиксов получил Пулитцеровскую премию — а потом его начали запрещать. В России запрещали за свастику, а в школьных библиотеках американского округа Макминн — за слишком взрослую тему. «360» рассказывает, как Арт Шпигельман создавал «Мауса» и почему популярность комиксов оказалась сильнее запретов.

    Арт Шпигельман и его графический роман «Маус»

    Школьный совет округа Макминн штата Теннесси, США, решил убрать из программы восьмого класса графический роман Арта Шпигельмана «Маус», несмотря на то, что книга получила Пулитцеровскую премию в 1992 году. Эксперты сочли, что 13-летних детей могут смутить ругательства и иллюстрации с обнаженными телами мышей, написала газета The Guardian.

    История переживших холокост

    «Маус» — комикс о войне, любви, смерти, надежде и диалоге поколений, впервые опубликованный в 1980 году. Главный герой, мышь-еврей из Польши Владек Шпигельман, рассказывает своему сыну Арти о холокосте. Все персонажи изображены как животные: евреи — мыши, а немцы — коты, американцы — собаки, поляки — свиньи, а французы — лягушки.

    Совпадение имен главных героев комикса не случайно — история автобиографичная. Отец и мать художника, Зеев Шпигельман и Ханна Зильберберг, были польскими евреями. Местные перевели их имена как Владек и Анна, так они появились и в комиксе.

    После прихода к власти Гитлера и захвата Польши Шпигельманы попытались бежать из страны с помощью контрабандистов. Побег не удался — Владека и Анну поймали и отправили в Освенцим, один из самых страшных лагерей смерти.

    Позже Арт узнал, что туда попали 85 его родственников. Когда 27 января 1945 года советские войска освободили заключенных, в живых из семьи художника остались 13 человек. Шпигельманы не стали возвращаться в Польшу. Они уехали в Швецию, где в 1948 году на свет появился Арт — урожденный Ицхак Авраам бен Зеев Шпигельман.

    Владек и Анна пытались найти своего старшего сына, которого отправили к родне еще в 1945-м. Они объездили множество детских домов по всей Европе, но так и не нашли его. В 1951 году семья Шпигельманов эмигрировала в США. В 1968 году Анна покончила с собой. В какой-то момент художник понял, что он может потерять историю своей семьи, и начал расспрашивать отца о холокосте.

    Первый серьезный комикс

    Работа над «Маусом» была нелегкой: нужно было изучать множество книг в библиотеках, искать и смотреть документальные фильмы. Художник рассказывал в интервью The New York Times, что несколько раз ездил в Польшу и бывал в Освенциме. В работе Арту помогала его жена, французская художница и писательница Франсуаза Мули.

    Отец Шпигельмана не дожил до завершения книги — он умер в 1982 году. Отдельной книгой первый том «Маус: Рассказ выжившего» вышел в свет спустя четыре года. До этого, с 1980 года публиковались лишь отрывки комикса.

    «Маус» стал первым в мире комиксом, который имел такой оглушительный успех. После выхода второго тома в 1991 году «Маус» получил Пулитцеровскую премию, став первым комиксом в истории премии.

    В то же время «Маус» стал первым серьезным комиксом, рассказывающим историю, которая касается каждого. В ответ на новость о запрете комикса 73-летний Шпигельман очень удивился и сказал, что до сих пор встречал много молодых людей, которые узнали много нового из его книги. По мнению Арта Шпигельмана, запрет его работы — поистине оруэлловская история. Слова художника привело издание CNBC.

    Комикс переведен на 18 языков, его изучают в школах и университетах. Арта Шпигельмана хвалил создатель фильма «V — значит вендетта» Алан Мур, а писатель, публицист и философ Умберто Эко признавался, что не мог оторваться от «Мауса», сопереживая героям, которые становятся частью жизни читателя, писал сайт paulgravett.com.

    «Маус» подвинул Вупи Голдберг

    История с запретом «Мауса» привела к скандалу со звездой Голливуда — актрисой Вупи Голдберг. Решение школьного совета обсуждали на телевизионном ток-шоу The View. Голдберг, выступавшая в роли ведущей, в ходе беседы в студии заявила, что «холокост не касается расовых вопросов». Коллеги напомнили актрисе, что нацисты считали евреев представителями низшей расы.

    «Вы упускаете самое главное. Как только вы говорите о расизме, вы переводите все в эту плоскость. Давайте говорить о том, почему на самом деле так произошло. Это история про то, как люди относятся к друг другу, в этом вся проблема», — заявила Голдберг и добавила, что речь идет о «двух группах белых людей».

    Результат не заставил себя ждать: на актрису обрушился шквал критики. Голдберг не помогли ни былые заслуги в кино, ни многочисленные награды, в том числе и несколько Emmy, ни извинения в Twitter. Актрису отстранили от участия в шоу и отправили «подумать о влиянии подобных высказываний на общество».

    Один запрет не отменит комикс

    В апреле 2015 года комикс Арта Шпигельмана внезапно сняли с прилавков нескольких российских магазинов. Причины называли разные: и что такая серьезная тема была представлена в виде комикса, и наличие свастики на обложке, писала Би-би-си. Однако совладелец магазина комиксов «Чук и Гик» Иван Чернявский рассказал «360», что никакого запрета на «Маус» не было.

    «Несколько крупных магазинов решили перед 9 Мая убрать книгу из торговых залов и временно снять ее с продажи. Когда об этом случайно узнали покупатели, поднялся большой скандал. Сразу после этого независимые книжные магазины срочно заказали большие партии этой книги, потому что к ней возрос интерес», — пояснил Иван Чернявский.

    По мнению Чернявского, скандал вокруг комикса привел только к выпуску очередного тиража на русском языке, который очень быстро распродали. Чаще всего, объяснил Иван, «Маус» покупают взрослые люди — старше 30-35 лет.

    По словам Чернявского, нынешний запрет комикса в одной школе никак не повлияет на его судьбу в США: книгу не запрещают печатать и не изымают из продажи — даже в округе Макминн.