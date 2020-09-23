Комфорт «дома» при пустых трибунах. Как перенос матча со сборной Швеции в Москву повлияет на игру

Правительство Швеции не разрешило футбольному союзу страны провести дома товарищеский матч со сборной России. Встречу перенесли в Москву, она пройдет 8 октября. Как это решение повлияет на исход игры и поможет ли российским футболистам победить — в материале «360».

О переносе встречи сообщил генеральный секретарь Шведского футбольного союза Хакан Шостранд. Он отметил, что союз вынужден перенести матч, потому что до сих пор не получил ответа от правительства страны, хотя запрос отправил еще 27 августа.

Шостранд отметил, что не понимает, почему почему нельзя предоставить освобождение от запрета на въезд элитным футболистам — другие профессиональные группы поступили так. Ведь строгие международные протоколы, тестирование спортсменов и их изоляция указывают, что их въезд в страну «повлечет за собой значительно меньший риск распространения инфекции по сравнению с другими разрешенными категориями».

Перенос поможет российским футболистам?

Тренер национальной команды Станислав Черчесов уверен, что плюс переноса товарищеского матча в Москву заключается в том, что российские спортсмены смогут избежать перелета.

Комментатор Станислав Рынкевич также считает, что игра на домашнем поле положительно скажется на подготовке и игре футболистов российской сборной — даже при условии, что матч пройдет без зрителей.

«Футболисты находятся в более комфортном для себя состоянии, им понятно, где и как они будут играть, вокруг них говорят на русском языке. Это сегменты, из которых складывается комфорт или дискомфорт в отношении подготовки к матчу. Поэтому в данном случае в выгоде останется та команда, которая внезапно получила домашнюю игру», — отметил он в беседе с «360».

Футбольный эксперт Андрей Малосолов уверен, что место, в котором будет проходить матч, не имеет значения, потому что без болельщиков на трибунах футболисты находятся в одинаковых условиях.

«Сейчас, в условиях, когда на стадионах нет зрителей — я имею в виду международные матчи, матчи Лиги Европы, Лиги чемпионов, матчи национальных сборных команд — сейчас это не имеет значения, где играть, на выезде или дома, потому что атмосфера одинаковая для всех», — рассказал он «360».

Болельщиков нет, давления трибун или какого-то сарказма с их стороны, негодования тоже нет. Эмоций нет, поэтому без разницы — где играть — в Стокгольме или в Москве, все равно все будет происходить при пустых трибунах Андрей Малосолов.

Кто победит?

Станислав Рынкевич отметил, что сложно говорить о фаворитах, когда до игры еще столько времени. Даже если не будет каких-то массовых изменений состава, состояние футболистов накануне матча имеет важное значение. Кроме того, товарищеские матчи больше нужны для процесса, а не для результата. Тренеру важнее отсмотреть какие-то связки и схемы во время матча.

«Чем больше уроков он для себя извлечет, тем лучше долгосрочные инстанции. И часто бывает так, что поражение становится куда более полезным, чем победа», — подчеркнул собеседник.

Результат в таких встречах важен только в том случае, если вокруг сборных уже есть какая-то напряженная атмосфера.

«Например, если команда в официальных играх проигрывала какое-то время, то тренеру важно выиграть в товарищеском матче, чтобы хоть какую-то передышку получить, чтобы давления на него стало меньше», — пояснил комментатор.

Потому что для очень большой части болельщиков — которая смотрит футбол только по праздникам или только матчи сборной — для них не имеет значения, официальная игра или нет. Для них важно, наши победили или нет Станислав Рынкевич.

Андрей Малосолов уверен, что сейчас каждая команда сориентирована на победу, на то, чтобы показать свои лучшие качества. Потому что в матчах такого уровня, против серьезного соперника, футболисты демонстрируют дух национальной сборной, ее сильные стороны. Швеция — команда достаточно высокого уровня. Малосолов уверен — игра будет непростой, и спрогнозировать ее результат очень трудно.

Звездный состав или новички?

Есть два варианта состава сборной, которая выйдет на поле в матче против Швеции. Первый — Станислав Черчесов решит попробовать новых игроков и выпустит футболистов, у которых нет игровой практики.

«Второй вариант — это репетиция перед важной игрой с Турцией, и это шанс дать игровую практику составу, близкому к оптимальному. Товарищеский матч — это, по сути, лучший вариант тренировки, тренировки в боевых условиях. Для взаимосвязи внутри команды было бы полезно сыграть в основном составе», — отметил Рынкевич.

Андрей Малосолов подчеркнул, что именно в этом и заключается отличие команды, которую тренирует Черчесов — там очень консервативный состав. На поле постоянно выходят одни и те же игроки, с которыми он работает.

«Разумеется, будет Дзюба. Я бы с удовольствием посмотрел на игрока „Спартака“ Соболева, или даже на дуэт Дзюба — Соболев. Что касается Суркова, очевидно, что он не только любимый футболист Черчесова, но и игрок, переживающий двойную или тройную молодость. Он выступает качественно, и его надо выпускать, чтобы не терял тонус», — заявил футбольный эксперт.

Однако Рынкевич подчеркнул, что сейчас трудно сказать, какой из двух вариантов выберет Черчесов.

«Сейчас у сборной России неплохое положение в рейтинге Лиги наций, поэтому, возможно, можно и посмотреть кого-то новенького», — заключил он.