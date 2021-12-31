Комедии Гайдая стали последним настоящим юмором в российском кино. Почему у них нет наследников?
Карен Шахназаров заявил, что у Леонида Гайдая нет наследников в российском кино
Фильмы Леонида Гайдая давно стали частью нашей культуры. Мы говорим «не виноватая я», «уж лучше вы к нам» или «надо, Федя, надо» и уже не вспоминаем, откуда пришли эти фразы. А смотреть фильмы Гайдая до сих пор смешно и интересно. Но в современных комедиях влияния режиссера почему-то нет, а его наследие в кинематографе называют утраченным. «360» поговорил с коллегами и дочерью Гайдая о том, как он снимал фильмы и почему сейчас режиссеры не могут повторить его успех.
Образы героев Гайдая были взяты из жизни, они стали точным слепком эпохи и социума, узнаваемые даже по костюму и интонациям. Кто не встречал начальников средней руки, похожих на управдома Буншу или товарища Саахова? Рядом в гараже возился улыбчивый сосед-алкоголик — вылитый Балбес, а на параллельном потоке учился свой Шурик.
Хотя Леонид Гайдай не единожды снимал в своих лентах одних и тех же актеров, это не расхолаживало публику: он подбирал артистов с высочайшим уровнем мастерства. Для многих фильмы Гайдая стали стартом карьеры, но разглядеть талант и вылепить из него нужный образ мог лишь не менее талантливый режиссер.
Наглые, скромные, хамоватые, храбрые — словом, обычные люди. Они попадали в невероятные и нелепые ситуации, которые вполне могли бы случиться в соседнем районе. Однако Гайдай никогда не унижал даже самых отъявленных прощелыг. Наверное, в этом и был главный секрет успеха — режиссер любил своих героев, актеров и зрителей.
Фильмы для всех поколений
Дочь Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай с детстве проявляла актерские способности, да это и не удивительно — при таких-то родителях. Однако когда пришла пора выбирать специальность, она, несмотря на советы идти в театральный, стала экономистом, о чем ни разу не пожалела.
Беседуя с «360», Оксана Гайдай призналась, что не может назвать свой любимый фильм режиссера Гайдая. Она любит их все, потому что каждая лента сохранила частичку отца: все эти кинофильмы потрясающие и уникальные, как и их создатель.
Все фильмы папы, даже те фильмы, которые когда-то ругали, имеют свою прелесть и свою изюминку, а главное — своего зрителя. Их любят разные поколения — и те, кто постарше, и молодежь. Папа не любил разговоров о своем творчестве, он всегда говорил: «Смотрите фильмы!»
Шутки из военной жизни
Леонид Гайдай окончил иркутскую школу 21 июня 1941 года — за день до начала Великой Отечественной войны. Уже через два года он попытался уйти добровольцем на фронт, но получил повестку лишь осенью. С войны чудом уцелевший Гайдай вернулся с медалью «За боевые заслуги» — он забросал гранатами огневую точку немцев, захватывал языков. А еще в ноге навсегда застряли осколки противопехотной мины.
Удивительно, но многие смешные моменты в свои фильмы он добавил именно из своего фронтового прошлого. Однажды в часть пришел военком: «Кто хочет на фронт?» Вся шеренга сделала шаг вперед: «Я!» Так же шагнули алкоголики и тунеядцы в эпизоде «Операции „Ы“», вспоминала жена Гайдая Нина Гребешкова в разговоре с «АиФ».
«Леня часто рассказывал о том, как в начале войны его отправили в Монголию — объезжать лошадей. А лошади монгольские не такие, как наши, — они низенькие. Представьте себе картину: высокий Леня садился на такую лошадь, а его ноги буквально волочились по земле. Он запомнил этот момент и в фильме посадил своего Шурика на ослика», — рассказала Гребешкова.
Сквозь цензуру к зрителю
Внешне вовсе не похожий на любителя посмеяться, Леонид Гайдай мог рассмотреть в небольшой газетной заметке сценарий уморительного фильма, который не только покорит соотечественников, но и станет лидером проката — короткометражку, где впервые появилась троица Трус, Балбес и Бывалый, закупили для проката более 100 стран мира. Короткая статья в журнале «За рубежом» выросла в веселый детектив с погонями, интригой, но главное — с фирменным гайдаевским юмором. За «Бриллиантовую руку» режиссер и исполнитель главной роли Юрий Никулин получили Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых «за участие в создании кинокомедий последних лет».
Гайдая душила цензура чиновников, его ругали критики, а он обходил препоны, продолжая снимать смешные фильмы. Легко брался за классиков — и герои Михаила Зощенко, О. Генри, Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова словно переступали черту времени, становились современниками зрителей и заставляли их хохотать до слез.
«Его же, насколько я знаю, всячески тянуло в другую сторону: его все время просили что-то другое снять. Но про себя он лучше знал. Он был легким человеком с иронией, лишенной сарказма. Самые отрицательные его типажи органичны и непротивны — он свой свет приятия жизни в самом юмористическом ключе умел передать. Он был очень добрым», — рассказала «360» Валентина Теличкина.
Актриса призналась, что люди до сих пор узнают в ней героиню из фильма Гайдая «Не может быть!». По мнению Валентины Теличкиной, режиссер смог ничем не омрачить отечественный кинематограф и внести в него свой огромный вклад. Фильмы Леонида Гайдая по-настоящему проверены временем.
«О нем можно говорить только в восторженных тонах, ведь он — такое украшение нашего кино! Комедия вообще мало кому удается, но Гайдай это делал просто превосходно. Поэтому его фильмы нас еще долго будут радовать. Его любили все, кто с ним работал. А есть режиссеры, очень талантливые, и честь у них сняться, но с ними очень трудно работать», — сказала Валентина Теличкина.
По ее словам, съемки у Гайдая проходили без каких-то мучений. Он владел площадкой, умел воссоздать атмосферу, в которой все чудесно себя чувствовали, и это передавалось самим фильмам. Дотянуться до высот Гайдая непросто, потому что режиссер был несомненным талантом, который нашел верную для себя дорогу.
Говорят, что Леонид Гайдай всю жизнь мечтал снять серьезное кино или мелодраму. Однако каждый раз что-то перевешивало в душе — и зрители шли на новые приключения Шурика, любовались танцем Остапа Бендера и Фимы Собак, а уличные мальчишки кричали друг другу: «Бамбарбия? Киргуду!».
А дальше — тишина. Мастера комедий нет уже почти три десятка лет, его наследие изучено до последнего кадра. Однако новой смешной комедии, которую с удовольствием бы смотрели представители всех слоев общества, сегодня просто нет. Но почему?
Юмор без наследников
Киновед Александр Шпагин, который дружил с режиссером, в разговоре с «360» отметил, что в жизни Гайдай был достаточно объективным по отношению к себе и очень остроумным и ироничным, хоть и не сыпал шутками постоянно. При этом режиссер не вкладывал в свои картины таких смыслов, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия или Марк Захаров, а просто следовал принципу работы юмора.
Гайдай понимал, что юмор тогда будет работать, когда он социально узнаваем. Значит, он должен базироваться на определенных архетипах и недостатках нашей жизни, которые должны быть определенным образом обыграны. И этот юмор более сатиричен, чем французский
Кинорежиссер Карен Шахназаров считает, что в современном российском кинематографе у Гайдая нет наследников. Гендиректор «Мосфильма» разговоре с «360» подчеркнул, что никто не способен снимать фильмы так, как Леонид Гайдай.
«Он работал в жанре эксцентрической комедии, но я не вижу наследников. Он был уникален и единичен, настоящий большой художник, не меньшего масштаба, чем Андрей Тарковский, просто он работал в другом жанре. Поэтому у них обоих нет наследников — у такого масштаба художников это просто невозможно», — сказал Шахназаров.
По словам киноведа Александра Шпагина, линия эксцентричной комедии в отечественном кинематографе оборвалась на фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Последней ласточкой стала «Здравствуйте, я ваша тетя», хотя это уже грустный фильм. Проблема нынешних российских комедий в том, что их юмор социально не узнаваем.
«Помните выступление Евгения Леонова из фильма „Совсем пропащий“? Это и есть наша нынешняя эксцентрическая комедия. Хоть она и выросла из Гайдая, но выросла, как говорит молодежь, кринжово. Это плохой и очень нехороший росток, ядовитый, который овеял своим ядом всю отечественную современную кинематографию», — сказал киновед.
Линия Гайдая оказалась оборванной, но есть надежда, что она может возродиться. Шпагин отметил, что сегодняшнее кино начало «выруливать во всех смыслах» — произошел внутренний отказ от гламура. Ситуация обнадеживающая, и может появиться какая-то по-настоящему смешная комедия.
«Если сегодня комедия действительно возродится, то она будет в два раза злее, поэтому это тоже будет не очень похоже на Гайдая. Время метафизически злое, может, поэтому и не появляется новых хитов на эстраде — исчезла мелодика, то что есть, звучит в форме трагического матерного рэпа», — подытожил киновед.
Леонид Гайдай повлиял на миллионы зрителей, которые любят его и постоянно смотрят, — в этом его основной феномен. Он достиг совершенства в своем творчестве, и этого вполне достаточно, чтобы войти в историю российского кино.