Комедии Гайдая стали последним настоящим юмором в российском кино. Почему у них нет наследников?

Фильмы Леонида Гайдая давно стали частью нашей культуры. Мы говорим «не виноватая я», «уж лучше вы к нам» или «надо, Федя, надо» и уже не вспоминаем, откуда пришли эти фразы. А смотреть фильмы Гайдая до сих пор смешно и интересно. Но в современных комедиях влияния режиссера почему-то нет, а его наследие в кинематографе называют утраченным. «360» поговорил с коллегами и дочерью Гайдая о том, как он снимал фильмы и почему сейчас режиссеры не могут повторить его успех.

Образы героев Гайдая были взяты из жизни, они стали точным слепком эпохи и социума, узнаваемые даже по костюму и интонациям. Кто не встречал начальников средней руки, похожих на управдома Буншу или товарища Саахова? Рядом в гараже возился улыбчивый сосед-алкоголик — вылитый Балбес, а на параллельном потоке учился свой Шурик.

Хотя Леонид Гайдай не единожды снимал в своих лентах одних и тех же актеров, это не расхолаживало публику: он подбирал артистов с высочайшим уровнем мастерства. Для многих фильмы Гайдая стали стартом карьеры, но разглядеть талант и вылепить из него нужный образ мог лишь не менее талантливый режиссер.

Наглые, скромные, хамоватые, храбрые — словом, обычные люди. Они попадали в невероятные и нелепые ситуации, которые вполне могли бы случиться в соседнем районе. Однако Гайдай никогда не унижал даже самых отъявленных прощелыг. Наверное, в этом и был главный секрет успеха — режиссер любил своих героев, актеров и зрителей.

Фильмы для всех поколений

Дочь Леонида Гайдая и актрисы Нины Гребешковой Оксана Гайдай с детстве проявляла актерские способности, да это и не удивительно — при таких-то родителях. Однако когда пришла пора выбирать специальность, она, несмотря на советы идти в театральный, стала экономистом, о чем ни разу не пожалела.

Беседуя с «360», Оксана Гайдай призналась, что не может назвать свой любимый фильм режиссера Гайдая. Она любит их все, потому что каждая лента сохранила частичку отца: все эти кинофильмы потрясающие и уникальные, как и их создатель.

Все фильмы папы, даже те фильмы, которые когда-то ругали, имеют свою прелесть и свою изюминку, а главное — своего зрителя. Их любят разные поколения — и те, кто постарше, и молодежь. Папа не любил разговоров о своем творчестве, он всегда говорил: «Смотрите фильмы!» Оксана Гайдай.

Шутки из военной жизни

Леонид Гайдай окончил иркутскую школу 21 июня 1941 года — за день до начала Великой Отечественной войны. Уже через два года он попытался уйти добровольцем на фронт, но получил повестку лишь осенью. С войны чудом уцелевший Гайдай вернулся с медалью «За боевые заслуги» — он забросал гранатами огневую точку немцев, захватывал языков. А еще в ноге навсегда застряли осколки противопехотной мины.

Источник фото: wikipedia.org

Удивительно, но многие смешные моменты в свои фильмы он добавил именно из своего фронтового прошлого. Однажды в часть пришел военком: «Кто хочет на фронт?» Вся шеренга сделала шаг вперед: «Я!» Так же шагнули алкоголики и тунеядцы в эпизоде «Операции „Ы“», вспоминала жена Гайдая Нина Гребешкова в разговоре с «АиФ».

«Леня часто рассказывал о том, как в начале войны его отправили в Монголию — объезжать лошадей. А лошади монгольские не такие, как наши, — они низенькие. Представьте себе картину: высокий Леня садился на такую лошадь, а его ноги буквально волочились по земле. Он запомнил этот момент и в фильме посадил своего Шурика на ослика», — рассказала Гребешкова.

Сквозь цензуру к зрителю

Внешне вовсе не похожий на любителя посмеяться, Леонид Гайдай мог рассмотреть в небольшой газетной заметке сценарий уморительного фильма, который не только покорит соотечественников, но и станет лидером проката — короткометражку, где впервые появилась троица Трус, Балбес и Бывалый, закупили для проката более 100 стран мира. Короткая статья в журнале «За рубежом» выросла в веселый детектив с погонями, интригой, но главное — с фирменным гайдаевским юмором. За «Бриллиантовую руку» режиссер и исполнитель главной роли Юрий Никулин получили Госпремию РСФСР имени братьев Васильевых «за участие в создании кинокомедий последних лет».

Кадр из к/ф «Бриллиантовая рука»

Гайдая душила цензура чиновников, его ругали критики, а он обходил препоны, продолжая снимать смешные фильмы. Легко брался за классиков — и герои Михаила Зощенко, О. Генри, Михаила Булгакова, Ильи Ильфа и Евгения Петрова словно переступали черту времени, становились современниками зрителей и заставляли их хохотать до слез.

«Его же, насколько я знаю, всячески тянуло в другую сторону: его все время просили что-то другое снять. Но про себя он лучше знал. Он был легким человеком с иронией, лишенной сарказма. Самые отрицательные его типажи органичны и непротивны — он свой свет приятия жизни в самом юмористическом ключе умел передать. Он был очень добрым», — рассказала «360» Валентина Теличкина.

Актриса призналась, что люди до сих пор узнают в ней героиню из фильма Гайдая «Не может быть!». По мнению Валентины Теличкиной, режиссер смог ничем не омрачить отечественный кинематограф и внести в него свой огромный вклад. Фильмы Леонида Гайдая по-настоящему проверены временем.

«О нем можно говорить только в восторженных тонах, ведь он — такое украшение нашего кино! Комедия вообще мало кому удается, но Гайдай это делал просто превосходно. Поэтому его фильмы нас еще долго будут радовать. Его любили все, кто с ним работал. А есть режиссеры, очень талантливые, и честь у них сняться, но с ними очень трудно работать», — сказала Валентина Теличкина.

По ее словам, съемки у Гайдая проходили без каких-то мучений. Он владел площадкой, умел воссоздать атмосферу, в которой все чудесно себя чувствовали, и это передавалось самим фильмам. Дотянуться до высот Гайдая непросто, потому что режиссер был несомненным талантом, который нашел верную для себя дорогу.

Кадр из к/ф «Не может быть!»

Говорят, что Леонид Гайдай всю жизнь мечтал снять серьезное кино или мелодраму. Однако каждый раз что-то перевешивало в душе — и зрители шли на новые приключения Шурика, любовались танцем Остапа Бендера и Фимы Собак, а уличные мальчишки кричали друг другу: «Бамбарбия? Киргуду!».

А дальше — тишина. Мастера комедий нет уже почти три десятка лет, его наследие изучено до последнего кадра. Однако новой смешной комедии, которую с удовольствием бы смотрели представители всех слоев общества, сегодня просто нет. Но почему?

Юмор без наследников

Киновед Александр Шпагин, который дружил с режиссером, в разговоре с «360» отметил, что в жизни Гайдай был достаточно объективным по отношению к себе и очень остроумным и ироничным, хоть и не сыпал шутками постоянно. При этом режиссер не вкладывал в свои картины таких смыслов, как Эльдар Рязанов, Георгий Данелия или Марк Захаров, а просто следовал принципу работы юмора.

Гайдай понимал, что юмор тогда будет работать, когда он социально узнаваем. Значит, он должен базироваться на определенных архетипах и недостатках нашей жизни, которые должны быть определенным образом обыграны. И этот юмор более сатиричен, чем французский Александр Шпагин.

Кинорежиссер Карен Шахназаров считает, что в современном российском кинематографе у Гайдая нет наследников. Гендиректор «Мосфильма» разговоре с «360» подчеркнул, что никто не способен снимать фильмы так, как Леонид Гайдай.

«Он работал в жанре эксцентрической комедии, но я не вижу наследников. Он был уникален и единичен, настоящий большой художник, не меньшего масштаба, чем Андрей Тарковский, просто он работал в другом жанре. Поэтому у них обоих нет наследников — у такого масштаба художников это просто невозможно», — сказал Шахназаров.

По словам киноведа Александра Шпагина, линия эксцентричной комедии в отечественном кинематографе оборвалась на фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Последней ласточкой стала «Здравствуйте, я ваша тетя», хотя это уже грустный фильм. Проблема нынешних российских комедий в том, что их юмор социально не узнаваем.

«Помните выступление Евгения Леонова из фильма „Совсем пропащий“? Это и есть наша нынешняя эксцентрическая комедия. Хоть она и выросла из Гайдая, но выросла, как говорит молодежь, кринжово. Это плохой и очень нехороший росток, ядовитый, который овеял своим ядом всю отечественную современную кинематографию», — сказал киновед.

Линия Гайдая оказалась оборванной, но есть надежда, что она может возродиться. Шпагин отметил, что сегодняшнее кино начало «выруливать во всех смыслах» — произошел внутренний отказ от гламура. Ситуация обнадеживающая, и может появиться какая-то по-настоящему смешная комедия.

«Если сегодня комедия действительно возродится, то она будет в два раза злее, поэтому это тоже будет не очень похоже на Гайдая. Время метафизически злое, может, поэтому и не появляется новых хитов на эстраде — исчезла мелодика, то что есть, звучит в форме трагического матерного рэпа», — подытожил киновед.

Леонид Гайдай повлиял на миллионы зрителей, которые любят его и постоянно смотрят, — в этом его основной феномен. Он достиг совершенства в своем творчестве, и этого вполне достаточно, чтобы войти в историю российского кино.