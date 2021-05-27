Комбо из астрономических явлений. Жители планеты делятся снимками кровавой Луны и затмения

Жители разных стран в ночь на 26 мая наблюдали комбо сразу из трех редких явлений. На ночном небе можно было увидеть полнолуние, суперлуние и затмение. Где-то Луна была просто непривычно большой и яркой, а в некоторых местах она стала кроваво-красной. Пользователи уже поспешили поделиться своими кадрами в соцсетях.

Сразу три астрономических явления происходят в один день раз в 12 лет. При этом увидеть их могут жители только одного полушария при условии хорошей погоды. Во время этого суперлуния спутник Земли подошел к планете на расстояние ближе 362 тысяч километров. В итоге его смогли увидеть во всех странах.

Юго-востоку Сибири и Дальнему Востоку повезло еще больше, так как они наблюдали полное лунное затмение. Оно продлилось 14 минут 19 секунд. Еще явление было видно с Западного побережья Северной Америки и Восточного побережья Азии, из Индонезии, Австралии и Тихого океана.

При этом накануне затмения астрономы отмечали, что невозможно заранее предсказать, как будет выглядеть Луна. При влиянии озона верхний край естественного спутника становится голубоватым. Такая «корона» эффектно контрастирует с красным цветом самой Луны.

«Лунное затмение мы можем предсказать на любое время вперед, но как будет выглядеть Луна — это каждый раз небольшая интрига», — подчеркивал астроном и старший научный сотрудник Института космических исследований РАН Олег Угольников.

Кроме суперлуния и затмения жители разных уголков мира наблюдали и полнолуние. Сочетание трех явлений уникально, заявил заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе.

«Как сочетание одновременно трех явлений оно действительно редкое. Но этим интерес к нему и исчерпывается», — отмечал эксперт.

Пока специалисты рассказывали об уникальности явлений в соцсетях стало появляться все больше фотографий Луны. Вот такой оранжево-алый спутник Земли удалось заснять в Воронеже.

Не менее необычно Луна смотрелась в Саратовской области. При этом на улице было еще довольно светло.

Еще несколько кадров сделал житель Красноярска. На этих снимках Луна выглядит уже более желтой, но не менее большой.

Где-то лунный свет был настолько ярким, что его можно было перепутать с работой уличного фонаря.

А здесь пользователю удалось запечатлеть суперлуние за облаками.

Своими снимками активно делились не только жители России. Астрономические явления наблюдали по всему миру. В Англии на фоне красной Луны засняли Стоунхендж.

В Сиэтле даже сделали замедленную съемку. Сначала Луна появляется из-за горизонта позади башни, а затем неспеша уходит из кадра. При этом город погружается в ночь, а в домах включается подсветка. Ролик получился весьма эффектным.

Житель Бангкока тоже решил снять Луну на видео на фоне ночного города. Спутник получился прямо над высоткой.

На юго-западе Англии посчастливилось увидеть вот такой ярко-красный диск. На фоне синего неба Луна смотрелась особенно впечатляюще.

Пожалуй, самое эффектное фото получилось в Бразилии.

Влияние Луны

Несмотря на всю красоту таких астрономических явлений, не стоит забывать о влиянии Луны. Астролог Павел Глоба предупредил, что затмение всегда сказывается на психике и поведении людей. В этот период происходит больше конфликтов и катастроф.

«Такое есть, человеческий фактор. Повышается уровень эмоциональной безответственности, и люди могут творить всевозможные маргинальные поступки. Пример: накануне прошлого лунного затмения случилась история с актером Михаилом Ефремовым», — отметил эксперт.

Он пояснил, что смертельная авария была связана с затмением, которое создает тяжелую зону. Глоба посоветовал во время затмений не пить алкоголь и не поддаваться эмоциям. В это время стоит сдерживать себя во многих проявлениях и быть предельно внимательным на дорогах и других опасных местах. Астролог подчеркнул, что позитивно настроенные люди менее подвержены влиянию подобных явлений.