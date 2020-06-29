Комары устроили охоту на жителей Москвы и Подмосковья. Защита от кровососов есть

Из-за пандемии коронавируса 2020 год во многом отличается от других. Вот и активность комаров этим летом зашкаливает. По мнению одних ученых, причина в самоизоляции россиян, из-за которой насекомые «недоедали». Другие объясняют возросшую кровожадность урбанизацией. Раньше комары выводились в водоемах, а теперь — в подвалах многоквартирных домов.

Комары проявляют повышенную кровожадность летом 2020 года. Энтомолог и доктор биологических наук Анатолий Захаров объяснил их чрезмерную активность карантином из-за коронавируса. В беседе с «Москвой 24» ученый пояснил, что сезон этих насекомых обычно стартует в мае. Из-за самоизоляции люди сидели дома, а комары недоедали. Сейчас насекомые восполняют потребность в питании, поэтому и ведут себя так агрессивно.

«Была самоизоляция, люди не выходили на улицу, а сейчас массово вышли, начали тревожить насекомых. И они стали более активны. Естественно, что если посещаемость парков увеличилась, то, соответственно, увеличилось число комаров и активизировалось их поведение», — сказал Захаров.

Урбанизация насекомых

Версия об изголодавшихся комарах выглядит несколько нереально, сообщил «360» доктор биологических наук Лев Медведев, завлабораторией экологии и морфологии насекомых Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН. Лишь самки этих насекомых питаются кровью, причем не только человеческой. Но даже когда москвичи сидели дома, они запросто находили пропитание.

Раньше личинки комаров развивались в водоемах. А теперь они прекрасно развиваются в подвалах домов. В подвалах многих домов стоит вода. Вот они в ней великолепно развиваются. По воздуховодам залетают в квартиры и кусают. С пандемией это ну никак не связано Лев Медведев доктор биологических наук.

Комариные мифы

Самки насекомых живут гораздо дольше самцов. Наиболее кровожадны они до периода спаривания, который, как правило, проходит в июле. Отложив яйца, через некоторое время самки погибают. Самцы, которые питаются исключительно цветочным нектаром, живут еще меньше. Обычно они умирают сразу после спаривания.

Второй влияющий на активность насекомых фактор — погода. Вопреки расхожему мнению, что комары якобы не кусают на солнцепеке, жара как раз стимулирует их атаковать жертву.

Еще один популярный миф гласит, что комаров отпугивает дым. Но это тоже не так.

«Это не мутация. Когда комаров действительно много, дым не очень помогает. Конечно, он им не нравится, но многое зависит от температуры. Если влажно, прохладно, они будут сидеть тихонько. А когда солнечная, теплая погода, они повсюду будут», — добавил Медведев.

Как избавиться от комаров?

Комаров не напугать народными средствами вроде аромомасел, утыканных пряной гвоздикой лимонов или одеколона на ее основе. Их эффективность практически нулевая, подчеркнула врач-терапевт Наталья Уклеина. Если хочется уберечь квартиру от кровососов, но обойтись без «химии», нужно поставить на окна противомоскитные сетки и заклеить воздуховоды на кухне, в ванной и в туалете.

Но гарантировано уберегут жилище только фумигаторы и прочие электроприборы. На улице нужно использовать «спиральки», репелленты или носить антимоскитные браслеты. Они тоже хорошо отпугивают кровососов, отметила Уклеина. Если место укуса покраснело, припухло и невыносимо чешется, без аптечных препаратов не обойтись.

«После укусов взрослым можно использовать „Фенистил-гель“, „Спасатель“, „Псилобальзам“. Очень хороший эффект и взрослым и детям дает „Каламин Лосьон“. Он используется при ветряной оспе, при атопическом дерматите, чтобы не расчесывать. Хорошо снимает зуд и отек», — пояснила медик.

Некоторые люди обладают аллергией на вещества, которые комары выделяют в кровь человека при укусах. Если появление волдыря сопровождается сильным отеком, ухудшением самочувствия, головокружением, слабостью — нужно немедленно обратиться к врачу, который назначит антигистаминные препараты. Иначе дело может дойти до анафилактического шока.