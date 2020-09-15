Ураган принес в Луизиану полчища комаров. Они загоняют коров и оленей до смерти

Полчища комаров заполнили штат Луизиана в США. От их укусов погибают быки, олени, лошади и другой домашний скот. Те, что остаются живы, страдают от истощения, поскольку постоянно вынуждены отгонять от себя насекомых. Фермеры несут большие убытки.

Ураган «Лаура» в США согнал комаров с болот прямиком к людям. Популяция насекомых просто взорвалась в юго-западной части штата Луизиана.

Работник сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана Джереми Хеберт сказал, что жители прибрежных, болотистых районов привыкли к насекомым. Они предполагали, что популяция комаров возрастет после сильного дождя. Однако масштабы этой вспышки оказались намного больше ожидаемого.

К счастью, этот вид комаров нелегко переносит болезни человека. Об этом сказала ветеринар-терапевт USA TODAY Кристин Наварре. Сообщений о серьезно пострадавших людях от укусов комаров не было. Весь вред достался скоту.

Когда рой комаров атакует животное, оно бросается в бегство до тех пор, пока не будет окончательно истощено. И все это происходит во время жары, что тоже плохо сказывается на организме.

По словам доктора Крейга Фонтено, фермеры около тех зон, на которые обрушился шторм, вероятно, потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота. Он также рассказал, что владелец оленеводческого ранчо потерял около 30 из 110 оленей, что означает убыток в более чем 100 000 долларов.

Некоторые владельцы крупного рогатого скота потеряли по восемь голов. Известно о трех случаях смерти лошадей из-за комаров.

Региональный специалист по животноводству сказал сайту сельскохозяйственного центра университета штата Луизиана, что скот, содержащийся на небольших пастбищах, начинает проявлять признаки стресса. Это усугубляется из-за жары и увеличения популяции насекомых. У коров происходят самопроизвольные аборты.

Животные не могут ничем прикрыться, чтобы спастись от комаров. Они вынуждены постоянно двигаться. Это истощает их, и они начинают страдать от нехватки кислорода. Другие сталкиваются с хроническими проблемами со здоровьем, такими как потеря веса или предрасположенность к заболеваниям. Многие животные уже находятся на грани смерти.

Большинство фермеров теряют сейчас от четырех до пяти голов крупного рогатого скота.

Несколько округов штата проводят опрыскивания своих пастбищ с самолетов, чтобы уничтожить комаров. Это приносит определенную пользу. Специалисты говорят, что количество насекомых уменьшилось.

Несмотря на то, что эти комары не так опасны для людей, все равно необходимо придерживаться мер предосторожности. Например, надевать длинные рубашки и брюки, чтобы прикрыть кожу. Иначе открытые участки тела быстро станут черными от огромного количества насекомых.

Смерть домашнего скота от комаров — явление не новое. Такое уже происходило после урагана «Лили» в 2002 году и урагана «Рита» в 2005-м. Аналогичные проблемы после ураганов наблюдались во Флориде и Техасе.